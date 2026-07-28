Lehečka se po Wimbledonu, kde postoupil do osmifinále, rozešel po osmi letech s trenérem Michalem Navrátilem, pod jehož vedením se dostal do světové špičky. V pondělí na instagramu oznámil, že jeho novým koučem je bývalý profesionální hráč Fontang, spolupráci zahájí právě v Los Cabos.
Šestapadesátiletý Fontang byl více než devět let trenérem Kanaďana Félixe Augera-Aliassimea a společně slavili devět titulů na ATP Tour. Rozešli se také po Wimbledonu.
Lehečka má v Mexiku v prvním kole volno. Do turnaje vstoupí ve středu zápasem 2. kola zápasem proti Colemanu Wongovi z Hongkongu. S aktuálně 108. tenistou žebříčku se střetne poprvé.