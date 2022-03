Nejsme konkurenti, ukazujeme světu, že se zvedáme, věří Lehečka a Macháč

„Ukazujeme světu, že se zvedáme a že český mužský tenis jde nahoru,“ poznamenal Macháč. „Máme víc a víc zkušeností i zápasů s dobrými hráči a už nás ve světě znají. Když budeme dál makat a zlepšovat se, budeme v budoucnu hodně nepříjemný soupeř.“

Další příležitost demonstrovat svůj progres dostanou v polovině září, kdy národní tým čeká baráž o postup do kvalifikace pro finálový turnaj Davis Cupu v roce 2023.

„Když budeme mít výkonnost a budeme nominováni, tak určitě budeme oba nadšení, pokud dostaneme šanci být zase v týmu,“ ujistil Lehečka. „Budeme se snažit co nejvíc individuálně zlepšovat a získávat zkušenosti na okruhu ATP, které pak můžeme zužitkovat v Davis Cupu.“

Z Buenos Aires proto oba hned zamíří za dalšími turnaji. Macháč zkusí štěstí v kvalifikaci obřích podniků v Indian Wells a Miami, Lehečka bude startovat na challengeru v Santiagu de Chile.

Rozcházejí se coby světoví hráči číslo 131 a 94, což si dobře zapamatujte. A vsaďte se, že až se v září znovu sejdou v daviscupovém družstvu, budou na tom mnohem lépe.

„Teď mají půl roku klidu na vlastní turnaje a doufám, že se dál posunou,“ říká kapitán českého týmu Jaroslav Navrátil. „Davis Cup je hodně posouvá, porazili v něm dobré hráče a pak to potvrdili na turnajích. Nejradši budu, když budou všichni zdraví a na vzestupu.“

Tomáš Macháč během kvalifikace Davis Cupu proti Argentinci Diegu Schwartzmanovi.

Na stoupající vlně se vezou už od minulého reprezentačního srazu na konci loňského listopadu. Tehdy byl Macháč 138. tenistou světa, Lehečka dokonce až 143.

„Od té doby jsme udělali další kus práce,“ ohlížel se mladší z dvojice nyní v Buenos Aires. „Tomáš v Innsbrucku odehrál dva fantastické singly, což ho hodně nakoplo pro začátek sezony v Austrálii. Měl šňůru několika vyhraných zápasů a hrál neskutečný tenis.“

„Mně nejvíc pomohly zkušenosti ze zápasu proti Norriemu a když je sečtu se zápasem proti Dimitrovovi na Australian Open, tak to byly hlavní dva pilíře, proč jsem byl schopen konkurovat soupeřům v Rotterdamu. Dalo mi to sebevědomí, že mohu takové hráče porazit,“ připomněl své únorové tažení do semifinále podniku ATP 500, které jej vystřelilo do elitní stovky.

Proto bude zajímavé sledovat, jak se na českých nadějích projeví právě skončený Davis Cup v Argentině. Jistě, celková prohra 0:3 bolí, ale Lehečka a Macháč si alespoň vyzkoušeli několik cenných situací.

„Třeba Radek Štěpánek taky musel ujít kus cesty, než se s Tomášem Berdychem prokousali až do finále a vyhráli,“ vzpomíná Navrátil. „Nechci je srovnávat, ale kluci se z takových zápasů, i když je prohrají, ponaučí.“

Nové české naděje si osahaly třeba to, co všechno je potřeba k rychlé adaptaci na nový povrch, v tomto případě antuku. Macháčem na něm dokonce trápil světovou čtrnáctku Schwartzmana, padl až po boji 1:2.

„Oba jsme přecházeli z halových turnajů na tvrdém povrchu, kde se hraje trošku jinak. Opíráme se hlavně o servis a hrajeme agresivněji, což se tu úplně nedalo využít. Měli jsme týden na přípravu, postupně jsme se zvedali, ale pro příště víme, že se musíme ještě víc zlepšit a třeba toho i víc odtrénovat,“ přemítal Lehečka.

Jiří Lehečka v utkání Davis Cupu v Argentině

Češi dále zakusili, jak se hraje proti hlasitému publiku. Poznali, že pro budoucí úspěch ve čtyřhře se musejí na kurtu ještě víc sžít. Což bude potřeba, protože duel s Argentinou naznačil, že Lehečka s Macháčem by v budoucích daviscupových kláních mohli odtáhnout dvouhry i debl.

„Úroveň nemáme špatnou, ale když nehrajeme v podmínkách, které máme rádi, tak to ještě nestačí,“ pocítili nyní.

Ovšem především se utvrdili v tom, že hrát Davis Cup má smysl. Už jen pro kvalitní tréninkový týden před utkáním a skvělou partu, kterou nyní čtyři mladí vrstevníci Lehečka, Macháč, Kolář a Kopřiva vytvořili.

„Všichni se strašně moc těšíme, protože tu máme skvělý realizační tým,“ přibližuje Lehečka. „Tenis je individuální sport a když máme šanci táhnout za jeden provaz jako kolektiv, strašně moc si toho ceníme. Moc nás to sbližuje, stávají se z nás lepší přátelé a víc na sebe pak i myslíme, když odjedeme na individuálním turnaje.“

Dobře si totiž uvědomují, že i když zrovna nestartují v Davis Cupu, jsou všichni vyslanci českého mužského tenisu, který si zaslouží být vidět.

„Nejsme konkurenti, spíš si můžeme pomoct v naší práci,“ přidává Macháč. „Body ani peníze si nebereme, snažíme se dostat na vrchol a musíme si k tomu pomáhat. Tak to měli dřív i Tomáš Berdych s Radkem Štěpánkem, kteří se taky doplňovali a táhli se. Jsem rád, že s Jirkou jdeme oba nahoru. Budeme makat. A v září na ně vlítneme.“