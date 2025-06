Musím na sebe dávat pozor. Lehečka o bojích s mimozemšťany i plánech na top 20

V nedělním finále turnaje ATP 500 v Queen’s Clubu dotáhl český tenista bitvu s Alcarazem až do třetího setu. V něm ovšem na španělského čiperu nestačil a svůj největší triumf v kariéře nezískal. „Upřímně si myslím, že Alcaraz a Sinner jsou rozhodně odskočení. Drží prapor neochvějné trojice Djokovič, Nadal, Federer v tom smyslu, že jsou schopni všechny ostatní soupeře demolovat,“ srovnává Lehečka.

Zdařilá jízda na londýnské trávě přišla v ten nejvhodnější okamžik, Lehečka totiž dobře cítil, že se potřebuje vrátit do herní pohody. Sezonu začal skvěle – vítězstvím na podniku v Brisbane. Jenže na přelomu února a března posbíral čtyři porážky v řadě a na Masters v Monte Carlu, Madridu a Římě vyhrál v součtu jediný zápas.

Už v pondělí startuje Wimbledon, kde může tenista prostějovského klubu TK Agrofert posbírat cenné body do světového žebříčku. Loni totiž travnatou část sezony promarodil kvůli únavové zlomenině v oblasti beder.

„Teď všechno drží,“ zaklepe na stůl. „Tenis se vyvíjí tak, že je stále více fyzicky náročný, povrchy zpomalují, výměny jsou delší. Kvůli tomu, co jsem si loni protrpěl, už vím, že na sebe musím dávat větší pozor. Proto to teď máme nastavené tak, že jdu na kurt jen tehdy, když vím, že jsem stoprocentně připravený. Jinak to nemá žádný smysl,“ vysvětluje Lehečka.

Vinou špatných výsledků a zranění se v žebříčku ATP propadl „až“ do čtvrté desítky a z kdysi jasné české jedničky se najednou stala tuzemská trojka. Lehečka ale několikrát prohlásil, že raději bude česká dvojka a dvacátý na světě, než kdyby byl domácí jednička a v globálu až stý.

Jiří Lehečka a Carlos Alcaraz po vzájemném finále na turnaji v Londýně.

Přesto si uvědomuje, že teď může body opět nahnat. „Nebýt zranění mohl jsem mít klidně o šest set bodů víc, ale takový je sport, nebudu nad tím věšet hlavu.“

Po finálové účasti v Queen’s Clubu se tento týden usadil na 25. místě. A ačkoliv je jen tři pozice od kariérního maxima, pomýšlí ještě výš. „Už loni jsem měl ambici proniknout do top dvacítky, což by bylo super. Kvůli zranění se mi to nepovedlo, takže do zbytku letošní sezony je tohle hlavní cíl,“ netají 23letý tenista.

Vyrovnanost? V Davis Cupu teď máme potenciál

A má ještě jednu velkou ambici – úspěch v Davis Cupu. Na vítězství čeká Česká republika už dvanáct let, tak proč čekání neukončit letos, když má tuzemský tenis mezi 17. a 25. místem světového žebříčku hned trojnásobné zastoupení?

„Potenciál, abychom v Davis Cupu zahráli něco slušného, máme velký,“ cítí Lehečka. „Pár let zpátky jsme nebyli daleko od semifinále a myslím si, že když k nám přibude třeba ještě jeden rozdílový deblista, bude to obrovská výhoda. Budeme mít jistotu, že můžeme udělat super výsledek i díky čtyřhře. Co se týče singlu, je dobré, že každý může zaskočit za každého. Vyrovnanost máme opravdu velikou.“

Jiří Lehečka dobíhá míček na turnaji v Londýně.

„I kvůli tomu nijak nevnímám, jestli jsem, nebo nejsem česká jednička. Myslím, že Kuba Menšík i Tomáš Macháč to vidí stejně. Je důležité hlavně zlepšovat se individuálně. To, že se bavíme o tom, kdo je a není česká jednička na pozici okolo dvacítky, je vlastně úplně super. Chceme spojit síly a mít v Davis Cupu šanci uhrát hezký výsledek,“ plánuje.

Souhlasí i jeden z posledních českých vítězů Davis Cupu Radek Štěpánek: „Když vezmu naše tři nejlepší kluky, je tady velký potenciál. Jirka Lehečka mi tenisově připomíná Toma Berdycha – když se mu daří, je fakt skvělý. Tomáš Macháč umí hrát na všem a je šikovný. Má výborný pohyb, umí hrát i debla. Kuba Menšík se lepší měsíc co měsíc. Může se opřít o fantastický servis a tvrdě na sobě pracuje.“

Druhé kolo o postup na finálový turnaj se Spojenými státy přijde na řadu až na podzim. A ačkoliv Lehečka už teď cítí, že by pro výběr kapitána Berdycha mohlo být výhodou, že se bude hrát na betonovém povrchu, nejprve ho čeká travnatý Wimbledon.

A pokud naváže na výsledky z Queen’s Clubu, tak se nemusí bát ani konfrontace s nejlepšími soupeři. „Když nepočítám ty dva mimozemšťany, zbytek první desítky tolik odskočený není. Celkově hráči okolo třicátého nebo padesátého místa jsou kvalitnější, než byli deset let zpátky. Tenis se vyrovnává a kromě Alcaraze se Sinnerem každý může porazit každého,“ myslí si Lehečka.

„Vím, jaké to je, když má svůj den hráč okolo třicátého místa. Se Sinnerem jsem poznal, jaké to je, když má svůj den světová jednička,“ připomíná debakl 0:6, 1:6 a 2:6 ve třetím kole nedávného Roland Garros.

„Ukázalo mi to hranici tenisu. Pokud chci mířit na ty nejvyšší mety, musím se zlepšit alespoň tak, abych v takový den takovému hráči dokázal konkurovat a sebrat mu aspoň set,“ uzavírá Lehečka.

S Alcarazem to minulou neděli dokázal. A tak si teď znovu přeje, aby měl svůj den také ve Wimbledonu.