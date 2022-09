Hurá na ATP i Turnaj mistrů. Body do šatny? Ne, už do žebříčku, ví Lehečka

Věří, že do posledních týdnů roku 2022 jej nastartovala baráž Davis Cupu proti Izraeli, v níž dvěma body zařídil české vítězství 3:1.

Hned v neděli už se aktuálně nejlepší český tenista přesouvá na turnaj ATP 250 do francouzských Met, dále vyrazí na akce nejprestižnějšího okruhu do Sofie, Florencie a Stockholmu, či Antverp.

„Takže mě toho čeká docela dost, mám i menší obhajoby,“ shrnuje.

„Věřím, že týden s Davis Cupem mi dodal zápasy a herní kvalitu, kterou budu moct použít při dalším tažením na ATP Tour. Lehce si odpočinu a od úterý nebo od středy pojedu zase nanovo. Bude to už v trošku jiné atmosféře, která nebude tak týmová, ale nasazení si budu snažit udržet.“

V Tel Avivu si v pátek poměrně snadno poradil s Danielem Cukiermanem, o den později otočil tuhou bitvu s Edanem Lešemem. Oba protivníci se sice nacházejí až v páté stovce žebříčku, nicméně před domácím publikem povyrostli a Lehečka musel sáhnout hluboko do rezervoáru fyzických a psychických sil i tenisového umění.

Ale v obou mačích zvítězil, a tak na další turnaje vyráží plný elánu. Povzbuzen nejen dvěma výhrami, ale i celým týdnem kvalitního tréninku a týmové péče.

„Na Davis Cupu jsme pokaždé s nejlepšími v oboru, třeba s profesorem Pavlem Kolářem. Tihle lidé svou práci dělají nejlíp v Česku, možná i na světě. Pro mě je důležité, že máme šanci toho celý týden využít, máme skvělý servis a můžeme se soustředit jen na tenis.“

Lehečka v této sezoně zaujal především únorovým postupem do semifinále podniku ATP 500 v Rotterdamu, na začátku srpna ovládl challenger v Liberci. Zahrál si i hlavní soutěž všech grandslamů, ale ani na jednom nepřešel přes první kolo. Zatím si tedy snaží vysloužit ostruhy, byť se v žebříčku pohybuje už poměrně vysoko.

Do zbytku sezony má před sebou ještě jeden velký milník. Sahá po účasti po Turnaji mistrů do 21 let, takzvaném Next Gen ATP Finals, kam se kvalifikuje osm nejlepších hráčů této věkové kategorie ze sezony.

Přední talenti se sjedou do Milána ve dnech 8. až 12. listopadu, český tenista momentálně figuruje na šestém místě z osmi postupujících, přičemž první dvě příčky zaujímají Carlos Alcaraz a Jannik Sinner, kteří už se soustředí na seniorské akce.

„Myslím, že bych se měl zúčastnit, počítám s tím,“ líčí Lehečka. „Udělám vše pro to, abych si start ještě pojistil. Každopádně je to ještě daleko, hlavním cílem pro mě budou turnaje ATP. Doufám, že se mi povede navázat na vítězství z Davis Cupu a přinést nějaké body. Už ne do šatny, ale sobě do žebříčku.“