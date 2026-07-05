Brzký vykřičník nabudil Lehečku k odplatě. A teď proti Zverevovi využít trávu

Vypadalo to, že jste na Munara hodně nažhavený. Právě kvůli Davis Cupu?
Věděl jsem, do čeho jdu. Soupeř začal velmi kvalitně, což pro mě byl vykřičník, že musím reagovat a přidat. A myslím, že nakonec to byl docela hezký zápas. Jsem rád, že se mi povedlo vybojovat hlavně ten čtvrtý set.
Přitom jste mířil k výhře 3:0, ve třetí sadě jste vedl 4:2. Ale pak jste prohrál čtyři gamy v řadě. Co se stalo?
On zahrál skvěle, mně naopak trochu odešel servis. Soupeř vyhrál třetí set zaslouženě, protože v koncovce byl zkrátka odvážnější a lepší.
|
Wimbledonský rekord! Nosková odvrátila mečbol, Bouzková otáčela. Uspěl i Lehečka
Jak jste se pak dostal zpátky do svého rytmu?
Na returnu jsem se trochu zklidnil, zahrál pár slušných míčů a zápas už jsem potom naštěstí dopodával.
Co čekáte od příštího protivníka Zvereva, který nedávno na Roland Garros konečně získal grandslamový titul?
Jsem ve fázi turnaje, kdy si soupeře nemůžete vybírat. Je pravda, že když to srovnám například s loňským US Open, kde mě ve čtvrtém kole čekal Adrian Mannarino, tak tohle bude určitě těžší oříšek. Pokud ale chci jít co nejdál, musím porazit každého. Připravím se na ten zápas co nejlépe.
Myslíte, že tráva by mohla sedět více vám než Němcovi, který má lepší výsledky na jiných površích?
Takhle se na to nedívám. Vím, že tak jako tak budu muset předvést svůj nejlepší tenis. Ano, trávu považuji za svůj silný povrch, kdežto jeho hra na ní nebude tak dominantní. Na druhou stranu on moc dobře ví, jak na trávě hrát. A asi bude uvolněnější, protože už získal grandslamový titul. Takže nás čeká nesmírně těžký souboj.
Lákalo by vás zahrát si na centrálním dvorci?
Mohlo by to vyjít. Zdejší centrkurt je jedním z velkých stadionů, kde jsem si ještě nezahrál, a moc rád bych to napravil. Zápasy v této fázi turnaje jsou velmi sledované, takže by si to centr zasloužilo. Ale nechci se na to upínat.
V osmifinále jste ve Wimbledonu podruhé, před třemi lety jste šel do zápasu s Daniilem Medveděvem zraněný a za stavu 0:2 jste skrečoval. Cítíte, že jste teď jiným hráčem?
Trochu určitě ano. Mám víc zkušeností, což je dané časem stráveným na okruhu i počtem odehraných zápasů. Tehdy mě to samozřejmě hrozně mrzelo. Měl jsem velkou infekci v noze, hrál jsem pod injekcemi a antibiotiky. Bohužel jsem se pak už nemohl ani hnout, takže to pro mě byla především velká lekce. Letos chci ukázat, že zdraví drží.
|
Sundala obvaz, přežila drama. A hlesla: Jsem mrtvá. Jak Nosková odmítla prohrát
Co říkáte na to, že v osmifinále letošního Wimbledonu je rekordních pět českých zástupců – vy a čtyři ženy?
Je to moc hezké. U holek je to už skoro klasika, nad kterou se ani nemusíme pozastavovat. Ale teď vážně – chci je moc vyzdvihnout, protože tady hrají skvěle. Viděl jsem pár výměn Báry Krejčíkové proti Andrejevové i pár míčů z předchozího zápasu Káji Muchové a musím říct, že postupují naprosto zaslouženě. Přeju jim, aby došly co nejdál.
Stíháte si udržet přehled, jak se ostatním krajanům daří?
Samozřejmě o sobě víme a vzájemně si fandíme. Ale rozhodně nejsem ten typ, který by seděl přišpendlený u televize a díval se na každý míček dalších Čechů. Každý máme svůj nabitý program, a když už se naskytne volnější den, nechci ho trávit sledováním tenisu.