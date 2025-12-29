S jakou náladou odlétáte do Austrálie?
S dobrou. Do Austrálie se vždycky moc těším, není lepší místo, kde začít novou sezonu. I příprava se povedla podle mých představ, cítil jsem se při ní lépe než loni. Také poslední tréninky před odletem proběhly v pohodě. Udělal jsem maximum, co jsem mohl.
Kde jste strávil přípravu?
Celý prosinec jsem byl na Tenerife. Počasí je tam ideální, moje tělo snáší tréninkové dávky o dost líp, když regeneruje ve 23 stupních na sluníčku. Mám už vyzkoušené, že se mi tam dobře trénuje, počasí vyšlo náramně. Je tam tréninkový komplex s padesátimetrovým bazénem, dvě fitka, dvanáct tenisových kurtů, atletický ovál. Je to tam super.
Stihl jste si i odpočinout?
Ano. Pauza by mohla být o něco delší, protože jak jsme hráli ještě Davis Cup, byli jsme všichni ochuzení o delší odpočinek. Ale s tím jsme počítali. Já jsem udělal maximum, odpočinul jsem si a na začátku přípravy jsem se necítil unavený, což pro mě bylo hlavní. Kondičně jsem se cítil velice dobře a byl jsem připravený se zase posouvat dál.
Hned na prvním turnaji v Brisbane budete obhajovat titul, jaké to bude?
To se uvidí. Samozřejmě je ale příjemné přijet na turnaj, kde se vám dařilo. Tak jako všude v Austrálii, ať už to je Adelaide nebo Melbourne. Nechci si dávat přehnané cíle. Vím, že mám na to, abych tam znovu uhrál hezký výsledek, ale budu se snažit jít kolo po kole a uvidíme, kam mě to dostane. Přípravu jsem udělal vážně dobrou, tak uvidíme, jestli se projeví teď, nebo až později. Ale projeví se určitě.
V Austrálii se vám ale daří dlouhodobě.
Všechno se tam vždycky dobře sešlo. Poprvé, když jsem tam letěl, jsem se hned kvalifikoval do hlavní soutěže Australian Open a v ní pak sehrál dobrý zápas proti Dimitrovovi. Pak jsem hrál čtvrtfinále Australian Open, rok na to vyhrál Adelaide a naposledy Brisbane. Uvidíme, teď už mi zbývá asi jenom vyhrát celé Melbourne. To by bylo samozřejmě moc fajn.
Čím to je, že vám vychází právě začátek sezony?
Pomáhá mi, že mám dost času na odpočinek a dobře se připravím tenisově i kondičně. Z toho se budu snažit těžit i teď. V Austrálii to mám rád, líbí se mi tam. Ale každý turnaj stejně jako každá sezona začínají od nuly, já můžu jen makat a dělat maximum, aby se to zase povedlo.
Loňská sezona byla zatím vaše životní, kam se dá posouvat?
Sezona byla skvělá, splnil jsem oba cíle, které jsem si dal, ať už to bylo dostat se do dvacítky nebo vyhrát turnaj. Mrzelo mě, že jsem to zvládl jen na začátku a další dvě šance (finále v Queens Clubu a Bruselu) jsem nevyužil. Mám se určitě kam posouvat. Letos jsem nebyl spokojený s antukovou částí, nepředváděl jsem takový tenis, jaký bych chtěl.
Takže se budete soustředit hlavně na ni?
Věřím, že když se mi teď povede uhrát hezké výsledky na antuce, tak můžu žebříček posouvat co nejvýš. Když se podíváte na Jannika Sinnera s Carlosem Alcarazem, člověk se může pořád posouvat. Ti jsou tak odskočení a inspirují mě tím. Chtěl bych svůj žebříček nacpat co nejblíže první desítce a uvidí se. Je to sice jen osm míst, ale hodně bodů.
Půjdete tedy po top desítce?
Bylo by hezké, kdyby se mi to povedlo. Já si ale nikdy nedával extra velké cíle, vždycky pro mě bylo hlavní odehrát sezonu zdravý, což se mi letos naštěstí povedlo. Od toho se může odvíjet všechno ostatní. S tím také souvisí, že bych chtěl hrát líp na turnajích Masters a předvést trošku lepší výkony na antuce. Tím bych chtěl doplnit to, co mi v poslední sezoně chybělo.
Minulou sezonu jste začínal s upraveným výpletem rakety. Máte i letos nějaké novinky?
Už v průběhu roku jsem vyměnil kondičního trenéra, jinak celý tým zůstává stejný. Nad raketami jsme uvažovali, testoval jsem nové modely i nové struny. Ale teď se mi hraje dobře s tím, co mám, a nedávalo nám smysl něco měnit teď před Austrálií, kde se mi vždy dařilo, protože i na kurtu jsem se cítil velice dobře. Spíš jsem dělal nějaké herní úpravy.
Jaké?
Snažili jsme se si hodně pohrát se statistikami, abychom měli lepší obrázek, jakým způsobem hraju oproti třeba Jannikovi. Snažili jsme se najít věci, v čem jsou on nebo i ostatní lepší. Dívali jsme se hodně, kam za jakých stavů třeba servíruju a srovnávali to s hráči světové špičky. Nebo jaké údery a hlavně s jakou kvalitou já nebo oni hrajeme. Třeba s Jannikem hraju na procenta něco hodně podobného, ale jeho kvalita úderů je o dva levely vyšší než moje. Vím, že je to čistě jen o preciznosti, kterou má o dost lepší. To byly věci, na které jsme se snažili při tréninku zaměřit a zabudovat je do mojí hry.
Po Austrálii vás čeká Davis Cup v Jihlavě, vy ho asi máte v plánu hrát, že?
Stoprocentně. Moc se těším, protože v jednu chvíli jsme doma nehráli snad pět let, ale teď se to trochu obrací na naši stranu a máme více šancí hrát před českými fanoušky. Je super, že bude Davis Cup v Jihlavě, kde snad ještě nikdy nebyl. Určitě to bude super akce, a pokud to půjde, tak se jí rád zúčastním. Hala je úplně nová a prý famózní, lidi by měli přijít, což je skvělá zpráva.
Lístky byly vyprodané za pár hodin.
Ukazuje to, že špičkový mužský tenis v Česku mimo Davis Cup není kde vidět. Nemáme žádný turnaj ATP, i když bychom si ho zasloužili. Nejbližší jsou někde v Kitzbühelu, Mnichově nebo ve Stuttgartu. A když čeští diváci vnímají, že se nám daří a za poslední dva tři roky jsme se posunuli nahoru, tak se na nás chtějí podívat. A nás to těší a motivuje, abychom je nezklamali.
Velkou změnou také je, že Carlose Alcaraze už nebude trénovat Juan Carlos Ferrero. Překvapilo vás to?
Pro mě to byl šok. Byla to jedna z trenérských spoluprací, kterou jsem měl v hlavě zabudovanou, že je skoro nereálné, aby skončila. I kvůli tomu, jak spolu fungovali na kurtu a na turnajích. Přišlo mi, že měli vztah skoro jako otec a syn. Juan Carlose tenisově vychoval. Takže zpráva o jejich konci pro mě byla jako blesk z čistého nebe a vůbec jsem to nečekal. Nevím, co za tím bylo, zpráv a vyjádření jsem slyšel spoustu, ale pro oba bude nejlepší, když si tím projdou sami. Překvapilo to asi i je dva, ne jen celou tenisovou veřejnost.
Poznamená to Alcaraze?
Netroufám si odhadovat. Tenis umí neskutečně, spíš záleží, jak je zvyklý dělat rutiny na turnajích. Se Samuelem Lópezem, se kterým teď bude cestovat a trénovat, vyhrál spoustu turnajů, takže ta spolupráce funguje dobře. Jinak nedokážu říct, to už musí vědět on. Uvidíme v sezoně.