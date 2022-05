Můžu porazit kohokoli, věří před Paříží Lehečka. Hraje i o Turnaj mistrů

Do Paříže odlétá Lehečka ve čtvrtek ráno, finální přípravě věnoval zhruba týden a půl, naposledy hrál 8. května na challengeru v Mauthausenu, kde padl až ve finále. „Z tohoto turnaje chci těžit dál, proto je nálada před Roland Garros dobrá,“ hlásí v rozhovoru pro iDNES.cz.

Poprvé se na grandslam vydáváte až na hlavní soutěž. Jak to vnímáte?

Příjemně. Vždy je lepší dostat se do hlavní soutěže přímo, tříkolová kvalifikace je totiž zrádná a nikdy nevíte, co se vám v ní může stát. Třeba letos na Australian Open jsem jí prošel, ale bylo to velice těžké. Proto jsem rád, že ten týden před hlavní soutěží můžu věnovat pořádné přípravě a adaptaci na tenis, který se tam bude hrát. Je to určitě velká pomoc a rád bych to tak držel celou kariéru.

Jiří Lehečka v utkání Davis Cupu v Argentině

Jak se tedy na Roland Garros chystáte?

Příprava je malinko odlišná než před jinými turnaji. Už jenom proto, že na grandslamu se hraje na tři vítězné sety. Snažím se připravit kondičně, abych nebyl překvapený z toho, že zápas může být delší. Přizpůsobujeme tréninkové bloky na jednu delší fázi, abychom napodobili delší zápas.

V Paříži jste hrál juniory v roce 2018, jaký máte k tamnímu areálu vztah?

Líbí se mi, je blízko centra města a fanoušci jsou tam zvyklí doopravdy fandit. Těším se, že se tam po čtyřech letech zase podívám.

Koho pasujete do role největšího favorita mužské dvouhry?

Favorit se těžko říká, protože jich je dost. Slušnou šanci má určitě Novak Djokovič, který se už zvedl a jeho forma je zase taková, jakou si on sám přeje. Carlos Alcaraz určitě potrápí plno hráčů a taky Rafa Nadal bude chtít ukázat, co v něm je. Sám jsem zvědavý. Na všechny tyto hráče můžu narazit hned v prvním kole, takže uvidíme.

Takže čtvrteční los budete bedlivě sledovat?

Los je vždycky důležitý.Je rozdíl, jestli v prvním kole hrajete s kvalifikantem, hráčem ze druhé půlky stovky, nebo s Djokovičem, Nadalem, nebo Medveděvem. Ale nervozní nejsem, beru to, jak to přijde. Z každého losu se snažím vzít něco pozitivního a připravit se co nejlíp. A ať už na druhé straně kurtu bude Rafa nebo kdokoli jiný, pokusím se tam nechat sto procent a uvidíme, jak to půjde. Myslím si, že můžu porazit každého.

Jak hodnotíte svou dosavadní antukovou sezonu?

Řekl, že je docela solidní. Ne skvělá, ale zase ne úplně špatná. Zahrál jsem pár slušných turnajů, třeba v Monte Carlu a Bělehradě jsem předváděl docela fajnové výkony. Dokázal jsem si, že můžu hrát s nejlepšími hráči, kteří takové turnaje objíždějí pravidelně, což byl můj hlavní cíl.

Třeba v Bělehradě jste v osmifinále trápil osmého hráče světa Andreje Rubljova, kterému jste podlehl 6:2, 6:7 a 2:6.

Ano, byla to velmi těsná prohra. Myslím, že dva sety jsem byl lepším hráčem, ale on bohužel v koncovce druhého setu ukázal, že je v první desítce právem. Ale určitě pozitivní týden, ze kterého se můžu odrazit dál.

Jak přesně vám tyto zápasy s nejlepšími pomáhají?

Dodávají mi zkušenosti a herní pohodu, že jsem schopný těmto hráčům konkurovat. V posledním půl roce jsem si prošel všemi fázemi vrcholného tenisu. Minulý rok v Davis Cupu jsem si zahrál s Norriem, letos v Austrálii s Dimitrovem, pak jsem v Rotterdamu porazil Shapovalova a prohrál jsem s Tsitsipasem. Pro mou kariéru jsou to strašně důležité zápasy.

Letos máte napříč turnaji ATP a challengery bilanci 23:14, což vás řadí na průběžné šesté místo v boji o Turnaj mistrů do 21 let, kam se kvalifikuje nejlepších osm hráčů z roku. Máte tuto akci, která se uskuteční v listopadu v Miláně, v hledáčku?

Na jednu stranu je ještě daleko, ale na druhou je dobré mít v hlavě, že by to byl skvělý turnaj, který mě může posunout. Je to určitě jedna z akcí, na kterou bych tento rok chtěl zavítat. Budu se snažit dál předvádět uspokojivé výkony, a když se to bude dařit, tak věřím, že se kvalifikuju.