První game získal až za stavu 6:0 a 5:0, kdy už bojoval pouze o to, aby neschytal ještě větší debakl. Když se mu povedlo konečně odmazat nulu u svého jména na výsledkové tabuli, mohutně se zaradoval, usmál se a užíval si podpory fanoušků, kteří ho sympaticky povzbuzovali.

Co jste si v tu chvíli říkal?

Že tonoucí se stébla chytá. On byl doopravdy tak dominantní, že já nevěděl, jakým způsobem mám ten game uhrát. A mám být naštvaný a odejít z kurtu s pláčem, že jsem dostal výprask, nebo se tomu zasmát a trochu si užít atmosféru? Aspoň tenhle moment byl hezký zážitek, ale průběh zápasu moc nezměnil.

Předvedl Sinner nejlepší výkon ze čtyř duelů, které jste proti sobě hráli?

Stoprocentně, přehrával mě po všech stránkách. Dlouho jsem se necítil tak, že bych neměl co hrát. Ani servisem jsem si nebyl schopný pomoct. Prostě jsem dostal na zadek. Na to, jak mě ničil, jsou tři uhrané gamy ještě úspěch. Kdybych takhle prohrál s kvalifikantem, byl bych mnohem naštvanější, ale on je světová jednička.

Jak jste se pral s vědomím, že si musíte všechno uhrát sám, že vám soupeř nepomůže lacinou chybou?

Na tohle jsem byl připravený. On hraje neskutečně, takže jsem ani před zápasem nečekal, že by mi dával nějaké body zadarmo. Ale trochu jsem doufal, že na něj moje hra bude platit víc. Jenže podmínky byly tak těžké, že jsem se nemohl o nic opřít.

Jak to?

Měli jsme hrát na Chatrierovi (centrální dvorec), ale nakonec nás poslali na kurt Suzanne Lenglenové, který byl hodně pomalý. I když jsem trefoval servisy okolo 215 kilometrů za hodinu, tak jemu to nedělalo žádný problém. Ale i kdybych měl dokonalé podmínky, že by svítilo sluníčko, bylo teplo a sucho, tak jestli bych uhrál o pár gamů víc? Možná i set? Těžko říct. Od základní čáry bych ho nepřehrál, v tom je jinde, ale mohl to být větší boj.

Tušíte, proč se změna kurtů udála?

Ani nevím. Od začátku nám říkali, že budeme hrát na Chatrierovi, i proto jsem v pátek vstával v půl sedmé, abych si na něm mohl zatrénovat. Ale na poslední chvíli to změnili na Suzanne Lenglenovou.

Co jste si se Sinnerem říkali během podání rukou?

On věděl, že odehrál velice dobrý zápas, ve kterém se mu všechno sešlo, jak chtěl, a já se tomu zasmál. Co jiného mi zbylo. Řekl jsem mu, ať tuhle úroveň udrží, protože hraje fantasticky. On mi poděkoval a popřál štěstí. A když jsem byl po zápase ve fitku a snažil se vyšlapat na kole, tak za mnou přišel jeho trenér Simone Vagnozzi a říkal, že dneska to proti Jannikovi prostě nešlo, že jsem neměl kudy.

V počtu nevynucených minel jste prohrál 9:29. Nemrzí vás to?

Ve druhém setu to vypadalo, že dělám hodně chyb, ale snažil jsem se něco vymyslet. V prvním setu jsem se snažil hrát výměny a jak to vypadalo. Dostával jsem na zadek. Takže co mi zbylo? Odešel jsem z kurtu s pocitem, že jsem něco zkusil změnit. A že to nevyšlo, to je důvod, proč on je světová jednička a já ne.

Jak celkově hodnotíte postup do třetího kola Roland Garros?

Kladně. V předchozích dvou zápasech jsem byl lepším hráčem a hrál jsem dobrý tenis. A teď jsem prohrál se světovou jedničkou. Je pravda, že kdybych měl přijatelnější los, tak by to mohlo být jinak, třeba jsem mohl i vyhrát, těžko říct. Ale třetí kolo, šance zahrát si o druhý týden… Já bych to bral.