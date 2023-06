Zlomená raketa? Náhoda, prostě křupla. Jak se Lehečka marně pral s mizérií

Snažil jste se chytnout, ale nebylo čeho?

Asi tak. Určitě šlo o jeden z mých nejhorších zápasů v sezoně. Nejen z hlediska výsledku, ale i toho, jak jsem se na kurtu cítil a jak můj výkon vypadal. Měl jsem danou taktiku, přehrával jsem si, jak jsem ho minulý rok porazil na halovém Masters v Paříži. Ale teď bylo od začátku všechno jinak a vůbec se mi nepodařilo zareagovat.

Co se změnilo?

Soupeř se určitě zlepšil. Je chytrý, věděl, že se mě má snažit co nejvíc rozběhat, hrát do protipohybu a tak dále. A taky určitě poznal, že nejsem v nejlepším rozpoložení. Kdybych předvedl alespoň část toho, co v prvním kole se Struffem, hráli bychom přinejhorším vyrovnaně. Ale nemohl jsem se opřít o žádný úder od základní čáry, občas mě podržel jen servis, což na antuce nestačí.

Rozbitím rakety jste si chtěl vybít zlost?

Nešlo o úmysl, spíš o náhodu, raketa najednou prostě křupla. Jak jsem od začátku cítil, že se nemám čeho chytit, přicházela s tím zvětšující se frustrace. Samotného mě už při zápase extrémně mrzelo, jak jsem se cítil a jak jsem hrál, což by se dít nemělo. Je v pořádku, když vás to mrzí po zápase, ale ne při něm. Měl jsem špatné nastavení.

Trenér Michal Navrátil na vás v jednu chvíli máchal rukama jako křídly, víte, co tím naznačoval?

Ani nevím, myslím, že chtěl trochu uvolnit atmosféru, snažil se vytáhnout největší esa z rukávu. Ve třetím setu jsem se na něho smál, když jsme oba viděli, jak se mi nedaří, koukali jsme na sebe zoufale.

Zmínil jste pondělní první kolo s Němcem Struffem, kterého jste porazil až v pěti setech. Mohlo na vás dolehnout vyčerpání?

Velkou únavu jsem cítil hlavně den po zápase, pak už to bylo lepší. Rozhodně nešlo o nic, co by mě limitovalo. A jestli jo, bylo to pouze mou blbostí a nepřipraveností. I když mě žádná chyba v regeneraci nenapadá.

Dokážete si ze zápasu vzít něco pozitivního?

Rád bych, ale zatím mi připadá, že jsem měl zlepšit úplně všechno. Prostě jsem předvedl hrozný výkon. Pár dní mě to určitě bude prohánět, protože na druhé kolo grandslamu jsem měl velmi přijatelný los. Což ale nic nemění na tom, že soupeř hrál velice slušně. A mně se zase ukázalo, že se v roli favorita necítím tak dobře.

Jak hodnotíte dosavadní průběh sezony, kterou jste nastartoval díky čtvrtfinále Australian Open?

Zvláštně. Začátek roku jsem měl perfektní, navázal jsem Davis Cupem, pak povedeným turnajem v Dauhá. A na to, že jsem hrál v Indian Wells a Miami poprvé, cítil jsem se tam solidně. Formu jsem si ještě přenesl do prvního antukového turnaje v Monaku, ale od té doby to není ono.

Máte vysvětlení?

I když se na antuce herně a v trénincích necítím úplně zle, výsledkově se mi nedaří. V zápasech mi nefungují věci, o které se mohu opřít na betonu. Ale aspoň toho příští rok nebudu muset tolik obhajovat. Teď mě ještě čeká domácí challenger v Prostějově, kde budu mít poslední možnost zahrát na antuce nějaké body a zápasy, které se určitě budou hodit před trávou.

A jak se na zelené kurty těšíte?

Věřím, že se mi na trávě bude dařit víc než loni, kdy jsem na ní hrál poprvé. Už mám nějaké zkušenosti, věřím, že i pod dohledem Tomáše Berdycha se mi povede dostat zpátky na nejvyšší úroveň.