V prvním kole si třiadvacetiletý Čech poradil s Jordanem Thompsonem, ve druhém vyřadil 26. nasazeného Alejandra Davidoviche.

„Jsem moc spokojený, v hodně těžkém zápase jsem předvedl dobrý výkon,“ hodnotil čtvrteční skóre 6:3, 3:6, 6:1 a 6:2.

Španěla jste v obou předchozích duelech porazil. Věděl jste, co od něj čekat, nebo vás něčím zaskočil?

Překvapil mě tím, že se hodně zlepšil. Hlavně z bekhendu, který je teď na antuce jeho největší zbraní. Věděl jsem, že musím diktovat tempo i za cenu většího rizika, než abych s ním rozehrával výměnu, protože v ní byl hodně nebezpečný. Antukový tenis ho baví a jde mu, nesměl jsem mu dát šanci tvořit. A to se mi hlavně v posledních dvou setech povedlo.

Na rozdíl od prvního kola bylo výrazněji tepleji. Pomohlo vám to?

Mému tenisu určitě, ale podmínky byly fakt náročné. Na začátku třetího setu se mi trochu motala hlava, necítil jsem se ve své kůži. Bylo to kvůli tomu, že jsem neměl šanci adaptovat se na takové počasí. V Prostějově jsem trénoval v 15 stupních a poprchávalo, v Hamburku jsme minulý týden hráli v deseti stupních za deště. A z tohohle počasí jsme najednou skočili, nechci říct do pařáku, ale nezvykle teplejšího dne. Proto jsem si i vytáhnul led, potřeboval jsem se fyzicky nakopnout a dobře doplňovat energii.

Už máte ve sbírce postup minimálně do třetího kola na všech grandslamech. Jak si toho vážíte?

Je samozřejmě hezké, že jsem na každém grandslamu vyhrál aspoň dva zápasy, ale není to něco, s čím bych se chtěl úplně chlubit. Vážím si toho, některým hráčům se to nepovede za celou kariéru, ale moje cíle jsou jinde. Rozhodně bych chtěl ještě lepší maxima.

Ve třetím kole vás čeká světová jednička Sinner, který se nedávno v Římě vrátil po tříměsíčním trestu za doping. Bude to velká výzva?

V Římě bylo vidět, že ho pauza vůbec neovlivnila. Trénoval jsem tam s ním a šlo poznat, jaký je extrémní profík. Hned se do tenisu pustil naplno a jeho úroveň je zase skvělá. Na zápas se moc těším. Pokusím se držet své hry, a pokud to půjde, tak si utkání i užít, protože on bude ten, kdo musí vyhrát.

Můžete si ze zmíněného tréninku něco přenést do zápasu?

Těžko říct, protože podmínky tam byly úplně jiné než tady. V Římě jsou kurty hrozné, hráli jsme večer, kdy míče neletěly. I tak jsem ale rád, že jsme si nedávno zatrénovali a že jsem ho zase nějak navnímal.

Před Roland Garros se vám nedařilo, teď už ale herní sebevědomí získáváte zpátky. Může to proti Sinnerovi vygradovat?

Doufám, že ano. Od začátku turnaje cítím, že dokážu vyhrát tenisovou kvalitou a že budu odměněn, když zahraju dobrý míč. Samozřejmě vím, že Sinnerovi budou podmínky sedět taky, je skvělý hráč. Pro mě je důležité, že jsem tady schopný najít hru, kterou chci hrát. A bude to pro mě důležité i poté, co pro mě tenhle turnaj skončí. Snad to bude příští neděli, kdy se hraje finále.