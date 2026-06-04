Tobiáškova rodina obdržela od Lehečky, města a tenisové agentury TK Plus dohromady 150 tisíc korun, které poslouží k rehabilitacím. Malý klučina oslavil před pár dny své čtvrté narozeniny a kvůli zákeřnému onemocnění se nedokáže pořádně udržet na nohou.
„Ukazuje nám to, že v životě jsou doopravdy důležitější věci než to, jestli se vám povede jeden nebo dva zápasy. Rodině přeju hodně štěstí. Jejich boj je o dost těžší než ten náš sportovní. Myslím, že je důležité, abychom si to uvědomili. Podle mě si ani nedokážeme představit, jak je to pro ně těžké. Když se naskytla možnost pomoci, neváhali jsme,“ řekl Lehečka.
Když mu to zrovna tenisový kalendář umožní, do Prostějova, kde má své zázemí, vždy rád přijede. Právě období místního turnaje – největšího mužského v Česku – je ideálním časem na to pozdravit všechny spoluhráče a trenéry z jeho klubu.
Jenže být doma znamená chybět v druhém týdnu grandslamového Roland Garros, což je kaňka. Lehečka letos v Paříži vypadl hned v prvním kole.
Už po neděli mu ovšem začíná další část sezony. Oranžové antukové kurty vymění za travnaté povrchy. Za tři týdny totiž startuje Wimbledon.
„Zařadili jsme do plánu turnaj ve Stuttgartu,“ líčil Lehečka. „I proto jsme se rozhodli pobýt pár dnů v Prostějově, abychom se přenastavili z antukového tenisu na úplně jiný herní styl a jinou mentalitu. Každý, kdo tenisu rozumí, ví, že tady jsou parádní podmínky na dobrou přípravu. Dokládají to i výsledky dalších kluků, kteří tady v klubu trénují.“
Top deset jako cíl? Je to o dost blíž než loni
Čtyřiadvacetiletý tenista si bude chtít na třetím grandslamu sezony spravit chuť z turnajů velké čtyřky. Ve stále probíhajícím Roland Garros nečekaně skončil už po prvním kole, stejný výsledek zaznamenal i v lednu na Australian Open.
„O to víc jsem motivovanější,“ zdůraznil. „Sezona je jinak dobrá. Dostal jsem se blízko k první desítce, na jaře jsem předváděl tenis, který jsem chtěl. Ale první dva grandslamy se mi nepovedly. Mám před Wimbledonem dva turnaje, rozhodně se chci naladit co nejlépe a převést si formu do Londýna.“
Jeho kondiční trenér David Píchal v rozhovoru pro iDNES.cz řekl, že jejich velkým cílem je průnik do elitní světové desítky. Poslední Čech, kterému se tento počin povedl, byl před devíti lety Tomáš Berdych.
|
Chtěla ho Aston Villa, ale Píchal musel s fotbalem seknout. Dnes driluje Lehečku
„Před touto sezonou jsem měl jediný cíl: vydržet celý rok zdravý a mít radost z tenisu. To se mi zatím dařilo, byť jsem měl i horší fáze. První měsíc roku se mi vůbec nepovedl, ačkoliv v předchozích letech jsem měl leden vždy skvělý. Ale pak se mi dařilo v Miami, Monaku, Madridu... A najednou mě to vyšvihlo na dvanácté místo,“ vybavil si Lehečka.
„Desítka je o dost blíž než loni touto dobou. Na kurtu i mimo něj budu dělat všechno, abych se do ní dostal. Ale soustředím se především na to, abych předváděl dobrý tenis.“
Pokud Lehečkovi skutečně budou zdárné výsledky přibývat, mezi deset nejlepších tenistů světa se dostane. Při souhře okolností by se tak mohlo stát po Wimbledonu.
„Měl jsem ambici zlepšit si bilanci na turnajích Masters, což se mi podařilo, ale zase mi utekly grandslamy. Chci to napravit. V Austrálii jsem měl natrhnutý vaz v kotníku, ale v Paříži jsem byl zdravotně O.K. a stejně jsem nepředvedl dobrý výkon,“ bilancoval.
Jak ovšem připomněl, antuka nepatří mezi jeho nejsilnější povrchy. „Právě proto jdu do druhé části sezony ještě víc namotivovaný,“ řekl.
Jeho počínání budou pozorně sledovat i v Prostějově, kde jsou na svého reprezentanta patřičně hrdí. „Jirka má letos úžasně vyrovnané výsledky. Proto se dostal tak blízko k top desítce,“ vypozorovala Petra Černošková, ředitelka prostějovského turnaje UniCredit Czech Open. „Loni na Wimbledonu vypadl ve druhém kole, čili cokoliv, co letos uhraje navíc, mu pomůže v cestě nahoru. Do top desítky mu schází cca dvě stě až tři sta bodů, což je jeden triumf na turnaji kategorie ATP 500.“
Tak proč neuspět už teď ve Stuttgartu?
„Věřím, že se mu to podaří. A proč bychom nemohli mít v top desítce rovnou dva české zástupce?“ připomněla Černošková spanilou pařížskou jízdu Jakuba Menšíka, kterého v pátek čeká semifinále.