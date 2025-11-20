Kvůli formátu si Lehečka nezvykl na kurt. Ale prohru na to svádět nechci, říkal

Co podle vás rozhodlo?
Cítil jsem se dobře fyzicky i psychicky, ale nepředváděl jsem takový tenis, který jsem chtěl a který byl nutný k vítězství. Dnes to bylo čistě o herní kvalitě. Soupeř hrál solidně a servíroval o dost líp, nepustil mě k moc šancím. A když ano, neproměnil jsem je. To byl rozhodující faktor zápasu.
Soupeř říkal, že klíčovou roli sehrál servis. Vidíte to stejně?
Rozhodně. Jaume podával opravdu dobře. Měnil rytmus servisu velmi efektivně, což mi dělalo problémy. Navíc jsem se v prvním setu necítil úplně dobře při hře od základní čáry. Pomalu jsem si zvykal na to, jak se kurt chová – na odskoky, na rychlost. Ve druhé sadě, kdy jsem se začal cítit lépe a sebejistěji ve výměnách, už bylo tak trochu pozdě. Soupeř hrál výborně, zasloužil si vyhrát.
|
Vedení nestačilo, Češi končí ve čtvrtfinále. Bitvu se Španělskem rozhodla čtyřhra
Podmínky na kurtu vám nevyhovovaly?
Nechci, aby to vyznělo, že svůj výkon omlouvám podmínkami. To rozhodně není důvod, proč jsem prohrál. Co se týče centrkurtu, můj osobní dojem je, že je trochu rychlejší a odskoky jsou mnohem nižší než na tréninkových kurtech. V určitých detailech vás to může trochu vykolejit. Já jsem se necítil dobře zejména na returnu. Myslím, že tam bylo víc chyb, než bych chtěl.
Chybělo vám větší tréninkové vytížení na centrkurtu?
Stoprocentně. Nemohl jsem se připravovat tolik jako při normálním formátu Davis Cupu, což je samozřejmě stejné pro všechny. Máme jeden centrkurt pro čtyřicet hráčů.
Kolik jste toho tedy odtrénoval?
Tady v areálu jsme celkově měli hodně tréninků. Ale na centr jsem se dostal první den někdy v devět večer. První trénink je srovnávací, tam se toho moc nepozná. Pak jsem se na něj dostal na jednu hodinu den před zápasem. Jinak jsem normálně trénoval na ostatních kurtech, které jsou ale bohužel odlišné. A já jsem typ hráče, který na adaptaci potřebuje malinko víc času. Při normálním formátu Davis Cupu se více méně netrénuje nikde jinde než na centrkurtu.
Když to srovnáte se zářijovým duelem proti Americe, tam jste na zápasovém kurtu strávil kolik hodin?
Asi šest nebo sedm, odehrál jsem hodně bodů, hodně gamů. Na kurt jsem si byl schopný stoprocentně zvyknout. Tady jsem si dal na centru čtyři pět gamů, což není to, co bych si představoval. Někteří hráči se dokážou adaptovat líp, někteří hůř. A soupeřovi se to povedlo mnohem lépe než mně, což bylo vidět hlavně v prvním setu.
Ovlivnil vás brzký start utkání?
Ani ne. Určitě nehrál roli v tom, jak jsem se cítil na kurtu. Ranní zápasy sem tam hrajeme. V deset ráno navíc nastupoval Kuba, já jsem hrál v normální čas. Necítil jsem, že by mě ranní start nějak ovlivnil.
Mrzí vás prohra o to víc, že je v Davis Cupu?
Samozřejmě bolí hodně, tenhle zápas jsem opravdu moc chtěl vyhrát. Davis Cup nehrajete každý týden. Je to úplně jiný pocit, určitě. Ale nemůžu vyhrávat pokaždé, i když bych si to moc přál. Bohužel jsem neměl svůj den.