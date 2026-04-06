Lehečka se na postup v Monte Carlu nadřel, s kvalifikantem bojoval tři hodiny

Vyrovnaný úvodní set si Lehečka zkomplikoval v koncovce, Nava ale ve dvanáctém gamu na returnu tři setboly promarnil,zkrácenou hru pak český favorit získal suverénně 7:1.
Ve druhé sadě byl Lehečka na servisu pravidelně pod velkým tlakem a v sedmé hře o podání přišel, za stavu 4:5 ale odvrátil další setbol a vybojoval znovu tiebreak.
V něm zlikvidoval soupeři dalších pět setbolů, sám se však k mečbolu nepropracoval a Nava si nakonec vítězstvím 10:8 vynutil pokračování zápasu.
Třetí set začal čtyřiadvacetiletý Čech brzkým brejkem a náskok před vrstevníkem uhájil. V sedmém gamu mu navíc sebral servis podruhé a duel dopodával. Po třech hodinách a třech minutách proměnil třetí mečbol. Jeho dalším soupeřem bude Alejandro Tabilo z Chile.
Turnaj mužů v Monte Carlu
antuka, dotace 6 309 095 eur
Dvouhra - 1. kolo: