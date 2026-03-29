Kouč o Lehečkovi: Konečně to zlomil. A jak na Sinnera? Jeho zbraněmi, ať panikaří

Když už se Lehečka rozjel, tak opravdu znamenitě. V neděli od 21:00 SELČ ho čeká finále Masters v Miami, vyzve v něm rozjetou světovou dvojku Jannika Sinnera.
Až do prestižního podniku na Floridě měl přitom nemastnou sezonní bilanci 6:5. Nicméně v posledních dnech si skóre vylepšil pěti dalšími výhrami a míří do největšího utkání v dosavadní kariéře.
„Jsem moc šťastný, protože je to naše první finále Masters. A navíc v roce, který zatím nešel úplně tak, jak jsme si představovali,“ popisuje Navrátil pro iDNES Premium.
Po tom zranění se to celé začalo sypat. Byla to velká rána a ukázalo se to zdlouhavější, než jsme čekali. Pak měl problémy kotníku věřit, což se odrazilo na pohybu.