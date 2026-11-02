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POHLED: Finálová bída ukazuje, že Lehečka je skvělý, ale ne špičkový hráč. Zatím

Stanislav Kučera
  9:30
Zklamaný Jiří Lehečka po prohře ve finále turnaje v Basileji

Zklamaný Jiří Lehečka po prohře ve finále turnaje v Basileji | foto: Reuters

Jiří Lehečka, poražený finalista turnaje v Basileji
Jiří Lehečka ve finále turnaje v Basileji
Jiří Lehečka ve finále turnaje v Basileji
Jiří Lehečka ve finále turnaje v Basileji
6 fotografií
Už od průlomového tažení do čtvrtfinále Australian Open 2023 se v souvislosti s Jiřím Lehečkou zmiňuje, že disponuje potenciálem dostat se do elitní desítky světového žebříčku a sbírat velké trofeje. Jeho vývoj to potvrzuje, ale zároveň ukazuje, že mu stále něco chybí, aby mezi tenisovou elitu skutečně patřil.

Přestože letos hraje svou zatím nejpovedenější sezonu v životě, na první velký titul stále čeká.

Poté, co v neděli ve finále halového turnaje v Basileji navzdory skvělému začátku podlehl Valentinu Vacherotovi 6:2, 3:6 a 3:6, si navíc zhoršil bilanci v utkáních o trofej na alarmujících 2:7. Přičemž zaznamenal už pět porážek za sebou.

Proto také hned, jakmile vysokému Monačanovi potřásl rukou, usedl na lavičku, přehodil si přes hlavu ručník a dlouhé minuty vstřebával zklamání. Zase to nevyšlo!

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To už není náhoda. Spíš jasný signál, že český reprezentant potřebuje na této disciplíně – zvládání velkých zápasů – zapracovat.

Když se soustředíme jen na letošní sezonu, tak lze těžko Lehečkovi vyčítat, že v březnu ve finále Masters v Miami podlehl Janniku Sinnerovi a před čtyřmi týdny v Tokiu nestačil na Carlose Alcaraze.

Ale proti Vacherotovi byl v Basileji jasným favoritem.

Příznivého losu, který mu za celý turnaj neposlal do cesty žádného výše postaveného soupeře, mohl využít k premiérovému poháru z podniku kategorie ATP 500.

Jiří Lehečka ve finále turnaje v Basileji

Své dosud jediné dva tituly získal loni a předloni na „dvěstěpadesátkách“, tudíž mohl udělat významný krok vpřed.

I když se ve švýcarském městě nesešla taková konkurence jako na souběžné konané jiné „pětistovce“ ve Vídni, kde ve finále zápolili Alcaraz a Alex de Minaur, titul mohl Lehečkovi vynést pěknou porci bodů. A také značnou dávku sebevědomí, že v kariéře konečně zase povýšil.

Takhle ho čeká přemýšlení, co do příště udělat lépe. V tenisových schopnostech problém nespočívá, vyniká servisem i nátlakovou hrou. Ale někdy ho zrazuje hlava. A jakýkoliv nedostatek vyhlášeného perfekcionistu pochopitelně štve.

„Je těžké najít nějaká slova, jsem extrémně zklamaný,“ přiznal chvíli poté, co obdržel talíř pro poraženého finalistu.

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Přitom – jak už bylo zmíněno – letos předvádí dosud životní tenis. Druhým rokem v řadě útočí na překonání hranice 40 výher, v květnu se dostal na dosud nejlepší kariérní umístění v podobě 12. pozice.

Ale sám od sebe chce víc.

V září při Davis Cupu ukázal, že v momentech, kdy se projevují skutečné kvality, umí excelovat – Američany potopil dvěma body.

Nicméně na grandslamech se v roce 2026 dostal jen do jednoho osmifinále a celkově má zatím dva postupy mezi nejlepší osmičku.

Jiří Lehečka, poražený finalista turnaje v Basileji
Jiří Lehečka ve finále turnaje v Basileji
Jiří Lehečka ve finále turnaje v Basileji
Jiří Lehečka ve finále turnaje v Basileji
6 fotografií

Aby se z výborného hráče vyvinul ve špičkového, ukončil po Wimbledonu spolupráci s dlouholetým trenérem Michalem Navrátilem a začal naslouchat francouzskému kouči Frédériku Fontangovi.

Sympatické gesto, které svědčí o tom, že chce z kariéry vyždímat maximum a že touží prozkoumat všechny možné cesty.

Nový impuls se promítl do zmíněného Davis Cupu i finálových účastí v Tokiu a Basileji, tudíž je klidně možné, že třeba příští rok se Lehečkovi kýžený posun do top 10 a zisk velké trofeje povede.

V neděli oslaví 25. narozeniny, vstupuje tedy do ideálního věku. „Mám radost z toho, jakým směrem jdeme,“ prohlásil v Basileji.

Masters v Paříži, poslední letošní individuální turnaj, tento týden odehraje jako 15. hráč globálního rankingu. Což je v tak vysoce konkurenčním sportu, jakým je tenis, pořád chvályhodný úspěch.

Nicméně Lehečka má mnohem větší potenciál.

A byla by škoda, kdyby ho nevyužil.

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