POHLED: Finálová bída ukazuje, že Lehečka je skvělý, ale ne špičkový hráč. Zatím

Přestože letos hraje svou zatím nejpovedenější sezonu v životě, na první velký titul stále čeká.
Poté, co v neděli ve finále halového turnaje v Basileji navzdory skvělému začátku podlehl Valentinu Vacherotovi 6:2, 3:6 a 3:6, si navíc zhoršil bilanci v utkáních o trofej na alarmujících 2:7. Přičemž zaznamenal už pět porážek za sebou.
Proto také hned, jakmile vysokému Monačanovi potřásl rukou, usedl na lavičku, přehodil si přes hlavu ručník a dlouhé minuty vstřebával zklamání. Zase to nevyšlo!
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To už není náhoda. Spíš jasný signál, že český reprezentant potřebuje na této disciplíně – zvládání velkých zápasů – zapracovat.
Když se soustředíme jen na letošní sezonu, tak lze těžko Lehečkovi vyčítat, že v březnu ve finále Masters v Miami podlehl Janniku Sinnerovi a před čtyřmi týdny v Tokiu nestačil na Carlose Alcaraze.
Ale proti Vacherotovi byl v Basileji jasným favoritem.
Příznivého losu, který mu za celý turnaj neposlal do cesty žádného výše postaveného soupeře, mohl využít k premiérovému poháru z podniku kategorie ATP 500.
Své dosud jediné dva tituly získal loni a předloni na „dvěstěpadesátkách“, tudíž mohl udělat významný krok vpřed.
I když se ve švýcarském městě nesešla taková konkurence jako na souběžné konané jiné „pětistovce“ ve Vídni, kde ve finále zápolili Alcaraz a Alex de Minaur, titul mohl Lehečkovi vynést pěknou porci bodů. A také značnou dávku sebevědomí, že v kariéře konečně zase povýšil.
Takhle ho čeká přemýšlení, co do příště udělat lépe. V tenisových schopnostech problém nespočívá, vyniká servisem i nátlakovou hrou. Ale někdy ho zrazuje hlava. A jakýkoliv nedostatek vyhlášeného perfekcionistu pochopitelně štve.
„Je těžké najít nějaká slova, jsem extrémně zklamaný,“ přiznal chvíli poté, co obdržel talíř pro poraženého finalistu.
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Přitom – jak už bylo zmíněno – letos předvádí dosud životní tenis. Druhým rokem v řadě útočí na překonání hranice 40 výher, v květnu se dostal na dosud nejlepší kariérní umístění v podobě 12. pozice.
Ale sám od sebe chce víc.
V září při Davis Cupu ukázal, že v momentech, kdy se projevují skutečné kvality, umí excelovat – Američany potopil dvěma body.
Nicméně na grandslamech se v roce 2026 dostal jen do jednoho osmifinále a celkově má zatím dva postupy mezi nejlepší osmičku.
Aby se z výborného hráče vyvinul ve špičkového, ukončil po Wimbledonu spolupráci s dlouholetým trenérem Michalem Navrátilem a začal naslouchat francouzskému kouči Frédériku Fontangovi.
Sympatické gesto, které svědčí o tom, že chce z kariéry vyždímat maximum a že touží prozkoumat všechny možné cesty.
Nový impuls se promítl do zmíněného Davis Cupu i finálových účastí v Tokiu a Basileji, tudíž je klidně možné, že třeba příští rok se Lehečkovi kýžený posun do top 10 a zisk velké trofeje povede.
V neděli oslaví 25. narozeniny, vstupuje tedy do ideálního věku. „Mám radost z toho, jakým směrem jdeme,“ prohlásil v Basileji.
Masters v Paříži, poslední letošní individuální turnaj, tento týden odehraje jako 15. hráč globálního rankingu. Což je v tak vysoce konkurenčním sportu, jakým je tenis, pořád chvályhodný úspěch.
Nicméně Lehečka má mnohem větší potenciál.
A byla by škoda, kdyby ho nevyužil.