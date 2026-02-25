Lehečka postoupil v Dubaji do čtvrtfinále, čeká ho souboj s nasazenou jedničkou

Lehečka v úvodním setu prohrával 3:5, ale soupeři z druhé stovky žebříčku nedovolil jediný setbol a nakonec uspěl 8:6 v tie-breaku.
Ve druhé sadě 24. hráči světa stačil k vítězství jediný brejk, po kterém se ujal vedení 2:1.
Ve čtvrtfinále se Lehečka představí podruhé za sebou. Minulý týden čtyřiadvacetiletý reprezentant v Dauhá v boji o semifinále prohrál ve dvou setech s Arthurem Filsem z Francie.
O čtvrtfinále bude ještě ve středu v Dubaji usilovat dvacetiletý Jakub Menšík. Třináctý hráč světa ve druhém kole narazí na Alexeie Popyrina z Austrálie.
Turnaj mužů v Dubaji
tvrdý povrch, dotace 3 311 005 dolarů
Dvouhra - 2. kolo: