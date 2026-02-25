Lehečka postoupil v Dubaji do čtvrtfinále, čeká ho souboj s nasazenou jedničkou

Autor: ,
  15:36
Český tenista Jiří Lehečka ve druhém kole turnaje v Dubaji porazil Pabla Carreňa ze Španělska 7:6 a 6:4. Ve čtvrtfinále ho čeká loňský finalista a nejvýše nasazený hráč Félix Auger-Aliassime z Kanady.

Jiří Lehečka hraje forhend v prvním kole Australian Open. | foto: AP

Lehečka v úvodním setu prohrával 3:5, ale soupeři z druhé stovky žebříčku nedovolil jediný setbol a nakonec uspěl 8:6 v tie-breaku.

Ve druhé sadě 24. hráči světa stačil k vítězství jediný brejk, po kterém se ujal vedení 2:1.

Kompletní tenisové výsledky

Ve čtvrtfinále se Lehečka představí podruhé za sebou. Minulý týden čtyřiadvacetiletý reprezentant v Dauhá v boji o semifinále prohrál ve dvou setech s Arthurem Filsem z Francie.

O čtvrtfinále bude ještě ve středu v Dubaji usilovat dvacetiletý Jakub Menšík. Třináctý hráč světa ve druhém kole narazí na Alexeie Popyrina z Austrálie.

Turnaj mužů v Dubaji

tvrdý povrch, dotace 3 311 005 dolarů

Dvouhra - 2. kolo:
Lehečka (8-ČR) - Carreňo (Šp.) 7:6 (8:6), 6:4

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Menšík vs. PopyrinTenis - dvouhra - 2. kolo - 25. 2. 2026:Menšík vs. Popyrin //www.idnes.cz/sport
25. 2. 17:00
  • 1.34
  • -
  • 3.32
Mrva vs. MmohTenis - - 25. 2. 2026:Mrva vs. Mmoh //www.idnes.cz/sport
25. 2. 19:30
  • 2.98
  • -
  • 1.33
Bartůňková vs. TownsendováTenis - - 25. 2. 2026:Bartůňková vs. Townsendová //www.idnes.cz/sport
25. 2. 20:30
  • 1.62
  • -
  • 2.29
Arangová vs. BouzkováTenis - - 25. 2. 2026:Arangová vs. Bouzková //www.idnes.cz/sport
25. 2. 22:30
  • 3.78
  • -
  • 1.28
Svrčina vs. CobolliTenis - - 26. 2. 2026:Svrčina vs. Cobolli //www.idnes.cz/sport
26. 2. 01:00
  • 2.23
  • -
  • 1.69
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

ZOH 2026: výsledky závodů na olympiádě v Miláně a Cortině den po dni

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 jsou u konce. Největší sportovní svátek hostila italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na kompletní výsledky.

Češi na ZOH 2026: medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou za námi a české výpravě se na nich dařilo. Celkem vybojovala pět medailí. Zuzana Maděrová získala senzační zlato, Metoděj Jílek přidal zlato a stříbro, Eva Adamczyková...

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Američané zdolali Kanadu a mají zlato, bronz pro Finsko

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Úchvatný olympijský turnaj hokejistů je za námi. Strhující finálovou bitvu vyhrál tým USA, který v prodloužení porazil Kanadu 2:1. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.

Formule 1: Osmá Touha po vítězství je kratší. Podle fanoušků ale chybí drama

Lando Norris před startem závodu v Abú Zabí.

Nová řada dokumentární série F1: Touha po vítězství (v originále Formula 1: Drive to Survive), která mapuje uplynulou sezonu královny motorsportu, má na Netflixu premiéru už v pátek 27. února....

25. února 2026  15:59

Plzeň - Panathinaikos v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Rafiu Durosinmi (vlevo) a Sverrir Ingi Ingason.

Nadějný výsledek z prvního utkání (2:2) potřebují potvrdit v domácí odvetě. Plzeňští fotbalisté v boji o postup do osmifinále Konferenční ligy ve čtvrtek přivítají řecký Panathinaikos. Kdy a kde...

25. února 2026  15:58

Lehečka postoupil v Dubaji do čtvrtfinále, čeká ho souboj s nasazenou jedničkou

Jiří Lehečka hraje forhend v prvním kole Australian Open.

Český tenista Jiří Lehečka ve druhém kole turnaje v Dubaji porazil Pabla Carreňa ze Španělska 7:6 a 6:4. Ve čtvrtfinále ho čeká loňský finalista a nejvýše nasazený hráč Félix Auger-Aliassime z Kanady.

25. února 2026  15:36

Nešly mu nohy? Slováci rýpou do kouče, po jeho výroku se zastávají velkého talentu

Trenér Vladimír Országh na tréninku slovenských hokejistů v Miláně.

Když slovenští hokejisté v Miláně padli v olympijském zápase o bronz, na kouče Vladimíra Országha si kvůli proslovu v kabině museli novináři nějakou dobu počkat. Posléze s nimi hovořil asi deset...

25. února 2026  15:33

Z umělky není nadšený nikdo. Kliment o naději na postup Sigmy i zdravotním stavu

Olomoucký útočník Jan Kliment se raduje z gólu proti Hradci Králové.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Když se o víkendu neobjevil v ligovém utkání proti Teplicím ani mezi náhradníky, mnozí fanoušci fotbalové Olomouce zpozorněli. Absence kapitána Sigmy Jana Klimenta by byla před čtvrtečním zápasem...

25. února 2026  14:58

Fotbalista požádal přítelkyni o ruku přímo na stadionu. Tři dny poté se rozešli

Fotbalista guatemalského prvoligového Clubu Xelaju Derrickson Quiros

Nejdřív vítězství v zápase, pak hned to nejdůležitější „ano“ přímo na stadionu. Pro Derricksona Quirose, fotbalistu guatemalského prvoligového Clubu Xelaju, to byl večer jako z filmu. Po zásnubách...

25. února 2026  14:55

Po olympiádě v nejlepší formě. Ledecká ovládla první trénink na sjezd v Soldeu

Ester Ledecká jede super-G během Světového poháru v Crans Montaně.

Ester Ledecká vyhrála úvodní trénink na páteční sjezd Světového poháru alpských lyžařek v Soldeu. Česká reprezentantka zvítězila s náskokem 37 setin před Italkou Nicol Delagovou.

25. února 2026  14:21

Trump se opět chlubil vítězstvím hokejistů. Někteří pozvání do Bílého domu odmítli

Američtí hokejisté tleskají v Kongresu.

Ještě v neděli, krátce poté, co porazili v napínavém olympijském finále Kanadu, zavolal hráčům a pronesl: „Zvu vás k sobě!“ A tak se také stalo. Americký prezident Donald Trump v úterý přivítal zlaté...

25. února 2026

Norma naplněna. Basket Brno má opět tři Američany a ambici na druhou příčku

Americký křídelník Ryker Cisarik (s číslem 15) už odehrál za Brno dva zápasy. V...

Když v minulé sezoně basketbalisté Pumpa Basketu Brno uzmuli druhé místo za těžko porazitelným Nymburkem, táhla je americká trojice dlouhán, střelec z dálky a šikovný provokatér. Na osvědčený recept...

25. února 2026  13:16

Muchová si po povedeném startu sezony vyzkoušela focení pro módní časopis

Karolína Muchová pózuje s trofejí pro šampionku turnaje v Dauhá.

Karolína Muchová na sebe tentokrát upozornila mimo tenisové dvorce. Česká jednička fanoušky zaujala módním focením pro prestižní magazín Harper’s Bazaar, z něhož sdílela snímky také na sociálních...

25. února 2026  13:08

Každý zápas musíme jít na doraz, velí plzeňský kouč Jandač. Chce druhou příčku

Plzeňský trenér Josef Jandač a jeho muži

Olympijská pauza je pryč a hokejová extraliga hned nabízí třaskavé západočeské derby. Ve středu od 17.30 se v plzeňské Logspeed.cz Areně utkají domácí Škoda a karlovarská Energie. Oba týmy, třetí...

25. února 2026  13:06

Budíček pro náš fotbal, varují v Itálii po blamáži Interu. Bodö je v euforii

Fotbalisté Bodö/Glimt slaví postup přes Inter Milán.

Před více než třemi měsíci na stejném stadionu norská reprezentace zvítězila 4:1. A teď schytal italský fotbal od Norů další ránu. Bodö/Glimt, senzace letošního ročníku Ligy mistrů, porazilo na San...

25. února 2026  13:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.