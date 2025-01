Prkotina, ale musel jsem si zvykat. Proč Lehečka ubral dvě struny na raketě

V ní v roce 2019 zažil svou daviscupovou premiéru v utkání s Nizozemskem, přičemž čeští reprezentanti duel ztratili 1:3.

Od té doby Ostrava daviscupové utkání nehostila.

„Je fajn hrát zase v Česku,“ řekl Lehečka před kvalifikačním utkáním Davisova poháru, který tenisté odehrají v pátek a v sobotu v RT Torax Aréně v Ostravě-Porubě. „Podmínky jsou zatím super. Všechno nám tady sedí. Povrch (Rebound Ace Synpave) je podobný jako loni, kdy jsme kvalifikaci hráli také doma.“

To bylo ve Vendryni u Třince, kde tenisté přešli přes Izraelce 4:0.

A hrát budete se stejnými míčky jako na nedávném Australian Open...

Ano, tak tomu bylo i před rokem. Vše nám nahrává, abychom navázali na výkony, které jsme předváděli v Austrálii. Moc se na to těším.

Před českými diváky hráváte jen výjimečně. Moc příležitostí představit se českým divákům nemáte. Tušíte, jak to bude v pátek a v sobotu vypadat, když Korea nepatří mezi nejatraktivnější soupeře?

Moc mě mrzí, že na českém území není žádný velký turnaj, to je strašná škoda. Takže aspoň, když to vyjde v Davis Cupu a je k nám přívětivý los, že můžeme hrát doma, je to velice příjemná změna. Proto doufám, že v pátek a v sobotu bude super atmosféra a že si to všichni moc užijeme. A hlavně, že vyhrajeme.

Jak vnímáte sílu českého týmu, v němž jste spolu s Tomášem Macháčem a Jakubem Menšíkem na podobně vysoké úrovni?

Cítím z něj velkou sílu a hlavně obrovský potenciál do budoucna, protože všichni se zlepšujeme. Rok od roku, sezonu od sezony. Pokud budeme všichni pracovat, jak máme, a individuálně se zlepšovat, tak můžeme mít super výsledky i v Davis Cupu. Potěšitelné je i to, že v Austrálii jsme všichni měli vstup do sezony dobrý.

A k tomu máte specialistu na čtyřhru Adama Pavláska.

Adam je naším nejlepším deblistou. On zase měl výborný konec minulé sezony, takže za poslední půlrok jsme všichni hráli skvělý tenis. A když to přeneseme do Davis Cupu, je velká šance, že se dostaneme daleko.

Česká tenisová jednička Jiří Lehečka na tréninku v porubské aréně.

Nově hrajete s upraveným výpletem. Místo osmnácti dlouhých strun máte šestnáct. Co vás ke změně vedlo?

Hlavně to, že v zápasech a trénincích s těmi nejlepšími hráči, třeba se Sinnerem a Djokovičem, jsem cítil, že mi chybí malinko rychlost úderu, trochu razance a že to už celkově tou silou, tou technikou neurvu. Hledali jsme způsob, jak rychlost a délku úderu vylepšit. A tady to řešení jsme po nějaké době, co jsme ho testovali, zvolili jako super variantu. Hraje se mi dobře. Mám výborný start sezony, takže vše je fajn.

Odráží se menší počet strun i na lepší kontrole míčku?

Také. Když chci, aby míček letěl rychleji a razance byla větší, tak když uberete struny, jsou mezery mezi nimi trošku větší a to mi poskytne větší kontrolu, protože čím rychleji chci hrát, tím víc musím míč kontrolovat, aby mi nelítal moc do autu. A tohle všechno mi ta raketa nabízí. Ta raketa, ten rám je úplně stejný, jako byl, jen mám o dvě struny méně. Zní to jako prkotina, ale musel jsem si na to delší dobu zvykat. Měsíc a půl jsem s tím trénoval, než jsem se rozhodl, že s tím vyjedu na turnaj. A to rozhodnutí bylo správné, protože v té Austrálii se mi dařilo.