Jako proti Nadalovi v Madridu. Ale opačně. Začalo mi tlouct srdce, líčil Lehečka

S levorukým Sheltonem v předchozích třech vzájemných zápasech získal jediný set, nicméně v pražské O2 areně hvězdného Američana pokořil a připravil mu teprve třetí porážku z posledních patnácti zápasů.
Čtvrtý hráč světa dorazil do Prahy po skvělém tažení na domácím grandslamu, kde až v neděli prohrál duel o titul s Alexanderem Zverevem.
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Ale Lehečka se jeho formy nezalekl. Díky cenné výhře zařídil českému družstvu slibnou pozici pro sobotní pokračování atraktivního střetnutí o postup na finálový turnaj, které se hraje do tří vítězných bodů.
„Přesně takhle jsem si to představoval,“ pochvaloval si 24letý reprezentant na tiskové konferenci. „Bylo to úžasné, moc jsem si to užil, je to jeden ze splněných snů. Nebyl to jednoduchý zápas, stál proti mě strašně těžký soupeř, který je schopný na tvrdém povrchu hrát neskutečnou úroveň. A jsem moc rád, jak se utkání vyvíjelo.“
Řekl byste, že jde o nejlepší den vaší tenisové kariéry?
Nevím, těžko říct. Pořád jsem všechny emoce nevstřebal, ale ano, zažil jsem na kurtu jedny z nejlepších pocitů. Každopádně tohle je týmová soutěž, takže hlavní je, aby vyhrál tým. Proto už se soustředím na druhý den. Uděláme všechno pro to, abychom zregenerovali a co nejlépe se připravili.
Po proměněném mečbolu jste bouřlivě slavil, co se ve vás odehrávalo?
Byl jsem rád. Vždycky jsem takový umírněnější hráč co se projevů týče, ale když už si to někde užít, tak pro mě asi nikde na světě není lepší místo. Je to pro mě velikánská výhra, o to větší, že se mi povedla před domácími fanoušky. Poslední game bylo hodně těžké dohrát, druhý mečbol jsem mohl zahrát líp. Takže o to šťastnější jsem byl, že jsem nakonec zvítězil.
Co s vámi dělal už samotný nástup do O2 areny?
Bylo to nádherné. Když se hala plnila, nenakoukl jsem do ní ani na moment, po rozehře jsem hned zamířil do šatny. A když jsem pak zpoza plátna viděl, jak jsou tribuny plné, tak mi začalo tlouct srdce. Bylo neskutečné vidět celou halu, jak nás podporuje. Jsem za to moc rád.
Hledištěm probíhaly při vašem zápase i mexické vlny. Zažil jste je na tenise někdy předtím?
Ano, ale trochu obráceně. Když jsem hrál proti Rafaelu Nadalovi v Madridu (v roce 2024), tak to taky bylo hodně silné. Patnáct a půl tisíce lidí, kteří fandili proti mně. Ale i tahle zkušenost mi pomohla nastavit hlavu, jak to tady může vypadat. A ty mexické vlny byly neskutečné, všem fanouškům děkujeme.
Bylo náročné jít na kurt za nepříznivého stavu 0:1?
Nevnímal jsem, že bych byl pod tlakem. Věděl jsem, že k zápasu musím přistoupit stejně, ať je skóre jakékoliv. Chtěl jsem se soustředit na každý bod, protože kdybych si pustil do hlavy myšlenky na celkový stav, tak bych proti hráči, jako je Ben Shelton, neměl šanci.
Předtím jste s ním třikrát prohrál. Co bylo teď jinak?
Věděl jsem, že chybami se člověk učí. Sešlo se to podobně jako minulý rok na Davis Cupu v Delray Beach, kde jsem poprvé porazil zase Taylora Fritze. Věděl jsem, že se proti Benovi postupně dostávám k tomu, co bych chtěl hrát. S novým trenérem (Frédéricem Fontangem) jsme udělali dobrou práci a dnešek byl ukázkou, jak bych se chtěl prezentovat.
Na čem s koučem pracujete?
Zaměřili jsme se na servis a na takové detaily od základní čáry. Chceme, abych byl konzistentnější a abych byl i z technického hlediska schopný předvádět kvalitní výkony dlouhodobě.
Co říkáte tomu, že Shelton proti vám nastoupil pouhých pět dní po finále US Open?
Ukazuje to, jaký je obrovský šampion. Ale zároveň je natolik dobrý a zkušený, že ví, že když už na kurt vleze, tak nikoho nezajímá, kdy přiletěl. Objektivně si myslím, že hrál velice dobrý tenis. Neservíroval sice tak dobře jako v některých našich předchozích zápasech, ale od základní čáry bylo vidět, jak si věří. Na začátku neskutečně odvracel mé brejkboly, já při nich neudělal nic špatně. O to cennější pro mě výhra je.
V Davis Cupu jste vyhrál pět z posledních šesti zápasů. Probouzí ve vás týmová soutěž něco víc?
Nevím, jestli probouzí, ale určitě je to jiný impulz. Na turnajích je to taková rutina, takže daviscupový týden je vždycky moc fajn. A mně osobně více sedí tenhle formát, kdy máme šanci si zvyknout na halu a dobře se připravit, než na finálovém turnaji, kde nám dali na trénink na hlavním kurtu hodinu a půl a hned byl zápas.
Vy i Jakub Menšík jste čelili levákům, proto vás na zápas rozehrával bývalý reprezentant Jiří Veselý. Pomohl vám?
Měli jsme tady Petra Brunclíka, který s námi trénoval, ale bohužel dneska ráno si podvrtl kotník. A jsem moc rád, že Jirka byl tak hodný a ochotný nás rozehrát. Servíroval neskutečně, je vidět, že to v ruce pořád má. Bylo moc fajn si zatrénovat s levákem, když mě potom čekal Ben Shelton, jehož servis je opravdu velmi specifický.