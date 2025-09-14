Třiadvacetiletý reprezentant, který se po účasti ve čtvrtfinále nedávného US Open posunul na životní 16. místo světového žebříčku, při Davis Cupu potvrdil, že zažívá parádní období. Nejprve v pátek předčil 29. hráče pořadí Francese Tiafoea a v sobotu skolil i Fritze.
„Porazit dva takhle kvalitní hráče po sobě je další dobrá zkušenost a další stupínek v kariéře. Budu se snažit si z toho vzít co nejvíc a posunout se dál,“ slibuje.
Aby třeba na listopadovém finálovém turnaji v Boloni, kam Čechy definitivně poslala výhra Jakuba Menšíka za stavu 2:2, hrál ještě lépe?
Senzace v Davis Cupu! Češi udolali Američany 3:2 a zahrají si finálový turnaj
Je to klidně možné. Vždyť na jeho zbraně nestačil ani Fritz, jeden z nejlepších tenistů posledních let.
„Od začátku do konce to byla bitva, s ním jsou zápasy vždycky strašně těžké,“ hodnotil Lehečka třísetový triumf při rozhovoru s českými novináři v Delray Beach.
S favorizovaným Američanem, který právě v tomto floridském městě získal dva ze svých deseti titulů na okruhu ATP, všechny čtyři dosavadní duely prohrál. Ale v týmové soutěži si na něj vyšlápl.
První i druhý set rozhodl jediný brejk, nejprve výhodu získal Lehečka, poté Fritz. A když Američan udeřil na returnu také zkraje třetího dějství, český tenista se ocitl pod tlakem.
„Ale vzhledem k tomu, že na tomhle pomalejším povrchu servis tolik nepíše, tak jsem věděl, že šance dostat se zpátky přijde. I když samozřejmě nebylo příjemné ztratit podání takhle na začátku,“ líčil.
V souladu se svými slovy manko hned vzápětí dotáhl, čímž odstartoval fázi zápasu, kterou popsal jako „čistý boj“.
„Fyzicky to bylo nesmírně náročné, musel jsem prostě vydržet,“ připomněl, že se hrálo ve velkém vedru a dusnu.
Hlavně kvůli tomu během dvouapůlhodinové řeže vyměnil čtyři trička. „Po druhém setu jsem se šel převléknout úplně celý, protože mi i padaly trenky, jak byly od potu. Ale s tím, že podmínky budou náročné, jsme počítali od začátku. S potem jsem se naučil hrát a při zápase ho tolik nevnímáte, pokud vám nekape na raketu.“
Bez rozehrávky? Hektické, líčil Lehečka. Berdychovi by se hodila křišťálová koule
Lehečka přetahovanou rozsekl až za stavu 5:4, kdy si aktivitou na returnu vytvořil tři mečboly a druhý proměnil.
„Bylo to opravdu vydřené vítězství. Samozřejmě tam bylo plno momentů, které byly důležité, ale v těchto podmínkách bylo hlavní se kousnout, rvát se o každý balon a nedívat se na skóre. A to se mi povedlo, za což jsem rád.“
Ale přesto z něj euforie po jednom z nejcennějších skalpů kariéry nešla příliš poznat. Dokonce působil tak nějak sklesle.
„Spíš to prožívám vnitřně, jsem totiž strašně unavený,“ vysvětlil. „Od začátku týdne jsem pociťoval takovou chronickou únavu, protože zápasů jsem měl v poslední době opravdu hodně. A jelikož jsme tady pořád trénovali kolem poledne v největším vedru a museli si zvykat na odlišný povrch, tak mě to stálo hodně mentálních sil. Ale nakonec jsem byl připravený to odmakat a myslím, že se mi to povedlo.“
Dokonce na výbornou, vždyť týmu kapitána Tomáše Berdycha zařídil dva body. Ten a rozhodující třetí přidal za stavu 2:2 Menšík proti Tiafoeovi a Češi tak mohli slavit, že se po dvou letech opět podívají na finálový turnaj pro osm nejlepších zemí Davis Cupu.
A už se těší, že i na konci listopadu v Boloni je budou podporovat fanoušci, kteří v hojném počtu dorazili už na druhé kolo do Delray Beach.
„Tohle vám vždycky pomůže,“ cenil si Lehečka ovací z tribun. „Dneska (v sobotu) na mě pár domácích fandů pokřikovalo a snažilo se mi dostat do hlavy, že to nezvládnu, ale když se mi povedlo vyhrát výměnu a slyšel jsem naše fanoušky, tak mě to nakoplo. Chtěl bych všem poděkovat, protože neberu jako samozřejmost, že sem lidi přijedou ve svém volném čase. Moc si toho vážím. Tohle je jeden z důvodů, proč tenis hraju.“