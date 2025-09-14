Hrdina Lehečka: Jsem strašně unavený. Až mi padaly trenky, jak jsem byl zpocený

Autor:
  8:12
Nastupovat za stavu 1:2 na zápasy proti světové pětce, kterou navíc žene domácí publikum? Nezáviděníhodná situace. Nicméně Jiří Lehečka se s touto výzvou popasoval znamenitě. Taylora Fritze udolal 6:4, 3:6, 6:4 a českým tenistům v utkání druhého kola Davis Cupu se Spojenými státy zařídil vyrovnání na 2:2. A vzhledem k tomu, že bod získal i během prvního dne, byl hlavním strůjcem senzačního postupu na finálový turnaj.
Jiří Lehečka slaví vítězství v daviscupovém utkání proti Spojeným státům.

Jiří Lehečka slaví vítězství v daviscupovém utkání proti Spojeným státům. | foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Jiří Lehečka slaví s týmem vítězství v daviscupovém utkání proti Spojeným...
Jiří Lehečka se soustředí na úder v utkání Davis Cupu proti Američanům.
Jiří Lehečka se soustředí na úder v utkání Davis Cupu proti Američanům.
Jiří Lehečka (vlevo) přijímá gratulaci od Američana Taylora Fritze po jejich...
6 fotografií

Třiadvacetiletý reprezentant, který se po účasti ve čtvrtfinále nedávného US Open posunul na životní 16. místo světového žebříčku, při Davis Cupu potvrdil, že zažívá parádní období. Nejprve v pátek předčil 29. hráče pořadí Francese Tiafoea a v sobotu skolil i Fritze.

„Porazit dva takhle kvalitní hráče po sobě je další dobrá zkušenost a další stupínek v kariéře. Budu se snažit si z toho vzít co nejvíc a posunout se dál,“ slibuje.

Aby třeba na listopadovém finálovém turnaji v Boloni, kam Čechy definitivně poslala výhra Jakuba Menšíka za stavu 2:2, hrál ještě lépe?

Senzace v Davis Cupu! Češi udolali Američany 3:2 a zahrají si finálový turnaj

Je to klidně možné. Vždyť na jeho zbraně nestačil ani Fritz, jeden z nejlepších tenistů posledních let.

„Od začátku do konce to byla bitva, s ním jsou zápasy vždycky strašně těžké,“ hodnotil Lehečka třísetový triumf při rozhovoru s českými novináři v Delray Beach.

S favorizovaným Američanem, který právě v tomto floridském městě získal dva ze svých deseti titulů na okruhu ATP, všechny čtyři dosavadní duely prohrál. Ale v týmové soutěži si na něj vyšlápl.

První i druhý set rozhodl jediný brejk, nejprve výhodu získal Lehečka, poté Fritz. A když Američan udeřil na returnu také zkraje třetího dějství, český tenista se ocitl pod tlakem.

Jiří Lehečka (vlevo) přijímá gratulaci od Američana Taylora Fritze po jejich...

„Ale vzhledem k tomu, že na tomhle pomalejším povrchu servis tolik nepíše, tak jsem věděl, že šance dostat se zpátky přijde. I když samozřejmě nebylo příjemné ztratit podání takhle na začátku,“ líčil.

V souladu se svými slovy manko hned vzápětí dotáhl, čímž odstartoval fázi zápasu, kterou popsal jako „čistý boj“.

„Fyzicky to bylo nesmírně náročné, musel jsem prostě vydržet,“ připomněl, že se hrálo ve velkém vedru a dusnu.

Hlavně kvůli tomu během dvouapůlhodinové řeže vyměnil čtyři trička. „Po druhém setu jsem se šel převléknout úplně celý, protože mi i padaly trenky, jak byly od potu. Ale s tím, že podmínky budou náročné, jsme počítali od začátku. S potem jsem se naučil hrát a při zápase ho tolik nevnímáte, pokud vám nekape na raketu.“

Bez rozehrávky? Hektické, líčil Lehečka. Berdychovi by se hodila křišťálová koule

Lehečka přetahovanou rozsekl až za stavu 5:4, kdy si aktivitou na returnu vytvořil tři mečboly a druhý proměnil.

„Bylo to opravdu vydřené vítězství. Samozřejmě tam bylo plno momentů, které byly důležité, ale v těchto podmínkách bylo hlavní se kousnout, rvát se o každý balon a nedívat se na skóre. A to se mi povedlo, za což jsem rád.“

Ale přesto z něj euforie po jednom z nejcennějších skalpů kariéry nešla příliš poznat. Dokonce působil tak nějak sklesle.

„Spíš to prožívám vnitřně, jsem totiž strašně unavený,“ vysvětlil. „Od začátku týdne jsem pociťoval takovou chronickou únavu, protože zápasů jsem měl v poslední době opravdu hodně. A jelikož jsme tady pořád trénovali kolem poledne v největším vedru a museli si zvykat na odlišný povrch, tak mě to stálo hodně mentálních sil. Ale nakonec jsem byl připravený to odmakat a myslím, že se mi to povedlo.“

Jiří Lehečka slaví s týmem vítězství v daviscupovém utkání proti Spojeným...
Jiří Lehečka se soustředí na úder v utkání Davis Cupu proti Američanům.

Dokonce na výbornou, vždyť týmu kapitána Tomáše Berdycha zařídil dva body. Ten a rozhodující třetí přidal za stavu 2:2 Menšík proti Tiafoeovi a Češi tak mohli slavit, že se po dvou letech opět podívají na finálový turnaj pro osm nejlepších zemí Davis Cupu.

A už se těší, že i na konci listopadu v Boloni je budou podporovat fanoušci, kteří v hojném počtu dorazili už na druhé kolo do Delray Beach.

„Tohle vám vždycky pomůže,“ cenil si Lehečka ovací z tribun. „Dneska (v sobotu) na mě pár domácích fandů pokřikovalo a snažilo se mi dostat do hlavy, že to nezvládnu, ale když se mi povedlo vyhrát výměnu a slyšel jsem naše fanoušky, tak mě to nakoplo. Chtěl bych všem poděkovat, protože neberu jako samozřejmost, že sem lidi přijedou ve svém volném čase. Moc si toho vážím. Tohle je jeden z důvodů, proč tenis hraju.“

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

KVÍZ: Kolik váží koule a jak dlouhý je maraton? Otestuje své znalosti o atletice

Atletický svátek je tady! Od 13. září se v Tokiu koná mistrovství světa. Co víte o českých reprezentantech? Jak znáte pravidla tohoto sportu a jeho historii? Otestujte své znalosti ve velkém kvízu.

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Alcaraz ovládl finále US Open. Trofej dostal od Lendla, místo Sinnera bude jedničkou

Další parádní bitva dvou jednoznačně nejlepších tenistů současnosti, Carlos Alcaraz v boji o titul z US Open zdolal Jannika Sinnera 6:2, 3:6, 6:1 a 6:4. Velkého rivala porazil stejně jako ve finále...

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...

Trpišovský: Herně i fyzicky jsme tam, kde být potřebujeme. Cham? Zatím je vykulený

Byl hodně spokojený. „Když rychle pátrám v paměti, nepamatuju od nás tak dobrý výkon po reprezentační přestávce,“ řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský po sobotním skalpu nepříjemné Karviné...

14. září 2025  7:59

MS v atletice 2025 Tokio: program, česká nominace, výsledky, kde sledovat

Atletická elita míří do Japonska a fanoušky čeká osm dní atraktivního soupeření. Mistrovství světa v Tokiu je na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci, program závodů, výsledky i kde...

13. září 2025  15:51,  aktualizováno  14.9 7:35

Maraton na MS ve finiši vyhrála Jepchirchirová, Stewartová nedokončila

Maraton na atletickém mistrovství světa v Tokiu vyhrála Keňanka Peres Jepchirchirová (2:24:43). Ve finiši porazila o dvě sekundy Etiopanku Tigst Assefaovou a navázala na olympijské zlato, které na...

14. září 2025  7:25

Ingebrigtsen po zranění vypadl na MS v rozběhu na 1500 m, neuspěl ani Sasínek

Olympijský vítěz z Tokia Jakob Ingebrigsten vypadl na mistrovství světa v rozběhu patnáctistovky. Hvězdný Nor, jenž po zranění poprvé v této sezoně závodil venku, byl osmý. Do semifinále postupovalo...

14. září 2025  7:02

Senzace v Davis Cupu! Češi udolali Američany 3:2 a zahrají si finálový turnaj

Dva body Jiřího Lehečky a rozhodující triumf Jakuba Menšíka znamenají, že čeští tenisté ve druhém kole Davis Cupu překvapili Spojené státy. Favority po obrovském boji přemohli na jejich půdě v Delray...

14. září 2025  6:36

Krejčího debut: zaujal patičkou i změnou pozice. Byl vděčný, kouč ho pochválil

Bránil, útočil, fauloval i bavil. Bylo ho plné hřiště, jen výsledek mohl být lepší. Český obránce Ladislav Krejčí má za sebou prvních devadesát minut v Premier League. Málem si ve žlutém dresu...

14. září 2025  6:29

Dětství s 27 sourozenci? Musela jsem tvrdě pracovat. O královně tokijského maratonu

Od našeho zpravodaje v Japonsku Takřka všechny závodnice, které doběhly do cíle maratonu si nejprve lehly na zem, nebo se aspoň dlouze předklonily, vydýchávaly se a vzpamatovávaly z toho nesnesitelného horka. Češka Moira Stewartová...

14. září 2025  5:07

Suverén Dvořák! Z UFC do Oktagonu se vrátil vítězstvím. Mladík Batfalský nestačil

Poprvé v historii se uskutečnil turnaj Oktagonu v německém Hannoveru. A poprvé se v hlavním zápase představil teprve 22letý bojovník. Český mladík Jakub Batfalský však na mazáka Gjoniho Palokaje z...

14. září 2025

Kdo strhne lavinu? McDavid, Kaprizov či Nečas čekají na start miliardového rodea

Premium

V zákulisí NHL se už v září schyluje ke zvlášť štědré nadílce. Hvězdy vyhlížejí gigantické balíky peněz. Nejen Edmonton napjatě sleduje, jak se rozhodne božský McDavid. Mluvil o tom i kanadský...

14. září 2025

Toyota odsunula Hyundai. Chilskou rallye nově vede matador Ogier

Druhá etapa Chilské rallye patřila jezdcům týmu Toyota, kteří z prvních dvou míst sesadili rivaly z Hyundaie. Do vedení se dostal osminásobný mistr světa Sébastien Ogier, šest sekund za Francouzem je...

13. září 2025  23:29

Vorlického večer: dva góly i dres pro tátu. Věřil jsem, že se všechno jednou otočí, řekl

Večer, na který tak dlouho čekal. „Upřímně jsem doufal a věřil, že přijde dřív,“ pokrčí rameny fotbalista Lukáš Vorlický, pro tentokrát slávistický hrdina. Coby střídající rozsekl svými prvními...

13. září 2025  23:15

Slavia, Litoměřice a Vsetín zůstávají v první hokejové lize stoprocentní

Hokejisté Slavie vyhráli i druhý zápas v ročníku první ligy a stále vedou o skóre tabulku. Pražané porazili díky třem gólům ve třetí třetině 3:1 Třebíč a mají plný počet bodů stejně jako Litoměřice a...

13. září 2025  21:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.