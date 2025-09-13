Bez rozehrávky? Hektické, líčil Lehečka. Berdychovi by se hodila křišťálová koule

Markéta Plšková
  9:07
Celý týden je na Floridě trápí nevyzpytatelné počasí, a tak čeští tenisté před daviscupovým utkáním s Amerikou ani neokusili večerní podmínky tamního kurtu. „Šli jsme do neznámé situace,“ hlásil Jiří Lehečka, který proti Francesi Tiafoeovi přinesl důležitý bod. A tak mohl kapitán Tomáš Berdych hodnotit: „Je to dobrý příslib do dalšího dne.“
Jiří Lehečka slaví výhru v zápase Davis Cupu proti Spojeným státům.

Jiří Lehečka slaví výhru v zápase Davis Cupu proti Spojeným státům. | foto: Pavel Lebeda (sport-pics.cz) - Český tenisový svaz

Tomáš Berdych slaví s týme výhru Jiřího Lehečky v zápase Davis Cupu proti...
Jiří Lehečka slaví výhru v zápase Davis Cupu proti Spojeným státům.
Jiří Lehečka dobíhá míček v zápase Davis Cupu proti Spojeným státům.
Jiří Lehečka v zápase Davis Cupu proti Spojeným státům.
7 fotografií

„Jirka odehrál opravdu skvělé utkání a předvedl perfektní tenis,“ těšilo šéfa mladého družstva. „Kuba Menšík sice potom prohrál, ale držíme se toho, že Američané jsou mírní favorité. Myslím, že je to slušný výsledek, splnily se papírové předpoklady.“

Lehečka musel na start svého duelu čekat, jelikož plánovaný začátek v šest hodin večer tamního času kvůli dešti nevyšel. A tak se český tenista dostal na kurt zhruba o hodinu a půl později. Po podobné době se radoval z vítězství 6:3, 6:2 nad Tiafoem.

Na začátek Davis Cupu remíza. Lehečka bodoval, Menšík prohrál s domácí hvězdou

„Předvedl jsem dobrý výkon, se kterým jsem byl od začátku spokojený,“ hodnotil následně před českými novináři. „Klíčové bylo dobře začít, protože po celém dni čekání, kdy jsme kvůli počasí skoro ani neměli možnost se pořádně rozehrát, jsem šel na kurt po desetiminutovém rozehrání. Bylo to hektické.“

Coby česká jednička a aktuálně 16. muž pořadí je v týmu tahounem a americkému soupeři chtěl oplatit dvě předchozí porážky.

„V zápase bylo plno vyrovnaných gamů. Naštěstí jsem dokázal ty svoje vyhrávat a na těch jeho ho trochu víc trápit. A potom už se to tak vezlo. Hlavně jsem spokojený, jak konzistentní jsem byl v průběhu celého zápasu.“

Českému družstvu tak přinesl důležitý první bod. A to i přesto, že se poprvé dostal na dvorec ve večerních hodinách až při ostrém duelu. V předchozích dnech totiž pozdní tréninky zhatily dešťové přeháňky.

„Vždy, když jsme měli naplánovaný večerní trénink, bohužel pršelo a neměli jsme šanci se na kurt dostat. Všichni jsme šli tak trochu do neznámé situace, nevěděl jsem, jak se budu cítit a jak budou míče lítat,“ prozradil Lehečka. „Ale nebylo to zas tak hrozné. Jak jsme všechny tréninky odehráli přes den ve vedru, tak takhle večer bylo příjemně.“

Na pomalém kurtu v Delray Beach Lehečka neztratil ani jedno podání, Tiafoea dokonce nepustil ani k jedinému brejkbolu. Sám si uzmul tři soupeřovy servisy.

„Kvůli pomalému povrchu jsem věděl, že nebude stačit jen rychlost, ale snažil jsem se i dobře mířit na lajny, ještě trochu víc než normálně. Hlavně v klíčových momentech, kdy bylo po třiceti nebo shoda, jsem si servisem dokázal vydobýt náskok.“

Jiří Lehečka dobíhá míček v zápase Davis Cupu proti Spojeným státům.
Pořadatelé na Floridě suší kurt před startem Davis Cupu.

A také soupeře potrápit dobře umístěnými prohozy. „Při nich byl povrch rozhodně výhodou,“ uznal. „On se snažil hrát aktivně, chodit na síť, ale tím, jak byl povrch pomalý, jsem měl trochu víc času rozmyslet se, kam prohoz zahrát. A navíc jsem prohazoval opravdu dobře.“

I Berdych byl s výkonem svého svěřence spokojený. „Tím, že Jirku znám víc a strávil jsem s ním nějakou dobu i na individuální bázi, tak o to víc vím, co mu vyhovuje. Kubu jsme letos viděli hrát lepší zápasy, ale to se v tenise stává.“

Jakub Menšík totiž ve druhém duelu nestačil na světovou pětku Taylora Fritze, kterého porazil při březnové honbě za senzačním titulem v Miami. Tentokrát český mladík prohrál 4:6 a 3:6, Berdychovi svěřenci tak s Američany drží nerozhodné skóre 1:1.

Jakub Menšík hraje bekhend v zápase Davis Cupu proti Spojeným státům.

„Udělali jsme si šanci, že ať debl dopadne jakkoli, tak můžeme využít toho, jak hrál Jirka. Uvidíme, jestli z toho bude třeba i rozhodující pátý zápas,“ přemýšlel Berdych.

Právě čtyřhra by totiž mohla být klíčovým faktorem v boji o postup na finálový turnaj. Český kapitán do ní zatím nahlásil duo Adam Pavlásek, Tomáš Macháč. Své rozhodnutí ale může před duelem, který by měl začít ve 20:00 SELČ, změnit.

„Nemám křišťálovou kouli, i když teď by se mi možná hodila. Nejdřív to musím probrat s týmem, ale pevně věřím, že to rozhodnutí bude nejlepší. Je na stole i varianta, že by debl hrál Jirka,“ prozradil Berdych.

Tomáš Berdych sleduje Jiřího Lehečku při zápase Davis Cupu proti Spojeným...

Ale zvládl by hned potom singlový souboj jedniček s Fritzem?

„Já jsem sadista, párkrát jsem si to zažil, takže dva zápasy bych asi dal,“ smál se Berdych. „Ale budu se snažit udělat co nejlepší rozhodnutí. Musím brát v potaz, že bude vedro, zápasy jdou po sobě… Je toho opravdu dost.“

Navíc na druhé straně kurtu bude při čtyřhře číhat elitní pár Rajeev Ram a Austin Krajicek. „Jsou to výborní deblisti, právě proto by se asi těžko hledala varianta je přehrát taktikou. Klukům se budu snažit vštípit, aby hráli co nejvíc agresivně.“

Protože aby měli jeho svěřenci šanci uspět, musí vědět, že: „Na nějaké deblové hrátky a radovánky není čas ani prostor.“

