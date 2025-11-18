Že nebude Alcaraz? Potěšilo mě to, říká Lehečka. A teď vzhůru na brzké utkání

„Jsme rádi, že tady můžeme být,“ řekl Lehečka českým novinářům v Boloni, kde chvíli předtím trénoval na čtvrteční čtvrtfinále, které začíná už v deset dopoledne. „Řekl bych, že všechno je fajn, všechno probíhá, jak má. Snažíme se co nejvíc připravit na čtvrtek.“
|
Španělsko je bez Alcaraze. Světovou jedničku trápí zranění, šance Čechů rostou
Fyzicky se cítíte dobře?
Ano. Předtím, než jsme letěli sem do Boloni, jsem udělal dobrý přípravný blok, kde jsme dělali i kondici. Snažil jsem se připravit hlavně po fyzické stránce, protože jsem měl po posledním turnaji lehkou pauzu. Tady se snažíme všechno doladit hlavně tenisově a zvyknout si co nejvíc na podmínky.
V týmu je dobrá nálada?
Rozhodně, všichni jsme zdraví, připravení. Modlíme se, ať všichni z našeho týmu takhle vydrží. Je to pak dobré i pro kapitána, když pracuje se stoprocentně zdravým týmem a nemá žádné marody.
Dopoledne se z Davis Cupu odhlásil Carlos Alcaraz, španělský tým, proti kterému hrajete ve čtvrtfinále je tak dost oslabený. Jak jste tu zprávu přijal?
Je to rozhodně příjemná zpráva, i když jsme to trochu tušili. Některé lidi to asi napadlo, když jsme se dívali na finále Turnaje mistrů. Ale stejně jsme si radši počkali, až to potvrdí vrchní rozhodčí. Nemyslím si, že pro nás to bude úplně změna. Samozřejmě víme, že španělský tým je bez Alcaraze slabší, je světová superstar, která tenis umí náramně. Zažil jsem to letos třikrát na vlastní kůži. Takže rozdíl tam je, ale pořád je to Davis Cup. Munar a ostatní mají tento rok dobrou formu.
Právě proti Munarovi byste mohl nastoupit.
Už jsem s ním dvakrát hrál. Do detailu jsem nad tím ale úplně nepřemýšlel, neměl jsem na to moc času. Myslím, že pro náš tým to bude taky trochu změna, budeme se muset takticky připravit na jiného hráče. Počítali jsme s tím, že to nastat může. Pro mě bude hlavní se soustředit sám na sebe a hrát svoji hru. Ve výsledku je potom jedno, kdo stojí na druhé straně kurtu.
Co říkáte na start utkání už v deset dopoledne?
V tenise si nemůžeme moc vybírat. Někdy hrajeme pozdě večer, někdy ráno. Samozřejmě není úplně obvyklé začínat daviscupové zápasy takhle brzo. I zápasy na Tour začínají minimálně v jedenáct, někdy i ve dvanáct. Desátá je doopravdy brzo. Ale naštěstí jsme měli dost času si zvyknout, jak to tady chodí. Naučit se všechny cesty na centrkurt a podobně. Začátek zápasu je jedna z věcí, která byla jasně daná dopředu.
Už tedy všude trefíte?
Jasně. Italové organizačně, co se týče stadionu nebo šaten, udělali výbornou práci, všechno je na super úrovni. Cítíme se tady dobře.
Jaký jste měl vy osobně program před Davis Cupem?
Dal jsem si pár dní volno. Přece jen po Davis Cupu toho času moc není, takže jsem si potřeboval rozložit pauzu před a po. Ne, že bych nic nedělal, musel jsem si oběhat doktory, vyšetření, řešil jsem různé věci. A pak už jsem se začal pomalu chystat na Boloňu.
Takže jste si moc neodpočinul?
Pár dní trošičku jo. Ale nějakých osm devět dní před odjezdem sem už jsem se zase naplno začal dostávat do tréninku, abych se co nejlépe připravil na odjezd a abych byl po fyzické stránce schopný naběhat všechny objemy. Zkrátka abych se tady cítil dobře, což se mi naštěstí povedlo. Teď se můžu adaptovat na zdejší podmínky a myslet jen na tenis.