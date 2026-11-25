V úterním čtvrtfinále proti Kanadě Lehečka zařídil rozhodující druhý bod, když v souboji jedniček zdolal Félixe Augera-Aliassimea 7:6 a 6:2. Navázal na Tomáše Macháče, který si předtím poradil s Liamem Draxlem 6:2, 3:6, 6:2.
„Dobrý start, jenže vítězným mečbolem víceméně jen začal odpočet k tomu, abychom dobře zregenerovali, připravili se a nastavili fyzicky i mentálně na další soupeře,“ popisoval aktuálně 14. tenista světa českým novinářům přímo v Boloni.
|
Češi jsou po dvanácti letech v semifinále Davis Cupu! Body uhráli Macháč a Lehečka
V semifinále vás nejspíš čekají Italové, kteří útok na čtvrtý titul v řadě zahájí ve středu s Koreou. Věříte, že na ně můžete vyzrát?
Myslím si, že se dá porazit každý, v Davis Cupu se může přihodit úplně cokoliv. Italové jsou proti Korejcům velcí favoriti, ale je potřeba říct, že nemají druhého deblistu a chybí jim Jannik Sinner. Zároveň my jsme trošku jiný tým než loni, jsme o něco zkušenější, už máme za sebou čtvrtfinále a zvykli jsme si na arénu. Když k tomu připočtu dva dobré dny na odpočinek, kvalitní regeneraci a mentální nastavení, tak si myslím, že máme tým na to, abychom Itálii porazili.
V utkání s Augerem-Aliassimem jste odvrátil všech devět brejkbolů, ten za stavu 4:5 v první sadě dokonce znamenal Kanaďanův setbol.
Párkrát jsem si podáním pomohl, což bylo klíčové, abych se z těch těžkých situací dostal. Pak jsem byl trochu agresivnější i ve výměnách, protože jsem cítil, že mám dobré momentum.
Několikrát se vám také povedlo zatlačit soupeře hned z returnu. Byl jste s tímto úderem spokojený?
Určitě. Ale v těchto podmínkách a proti takovému servismanovi to nebylo nic jednoduchého. Častokrát se mi stalo, že jsem měl šance, ale přišlo eso. Musel jsem malinko tipovat, kdy a kam bude podávat. O to cennější pro mě je, že vždycky, když jsem si na míč sáhl, dokázal jsem ho dostat zpátky. A když jsem měl jistotu, že jsem u něj včas, snažil jsem se i zaútočit.
Co vám radil váš osobní trenér Frédéric Fontang, který před začátkem vaší spolupráce deset let vedl právě Augera-Aliassimea?
Dal mi hodně tipů. Jak už jsem zmiňoval víckrát, asi není nikdo, kdo by Félixe znal tak dokonale jako on. Dokázali spolu neskutečné výsledky a určitě věděl, co na něj bude platit. Ale pořád pro mě bylo nejdůležitější, že jsem dokázal taktiku dodržet a provést ji tak, jak jsem měl.
|
Když jsi unavený, vyhraj unavený. Jak Macháče nabudilo motto Kobeho Bryanta
V semifinále Davis Cupu jsou Češi po dvanácti letech, v novém formátu Davis Cupu vůbec poprvé. Velký úspěch?
Ano, ale musím říct, že celkově je pocit z téhle fáze trošku jiný než z předchozích kol. Je to víc jako klasický turnaj, trošku tomu chybí ten pravý daviscupový náboj. Třeba mi přijde úplně šílené, že existuje možnost vyhrát Davis Cup, aniž byste jedinkrát hráli čtyřhru. To mi připadá strašné, protože čtyřhra vždycky byla nedílnou součástí Davis Cupu. Ale takhle ten formát vypadá a my se tomu musíme přizpůsobit.
Je pro vás velkou odměnou, že jste čtvrtfinále po loňském nepovedeném utkání se Španělskem tentokrát zvládli?
Z minulého roku jsme si odnesli hodně zkušeností. Nechci říkat, že jsme tehdy vyhořeli, ale nepodařilo se nám to proměnit. Letos jsme udělali pár změn, přijeli jsme trošku dřív a natrénovali víc hodin, což pak může udělat klíčový rozdíl. Já osobně jsem udělal v sezoně nějaké změny, které byly podle mě správné, a cítím se na kurtu dobře. A právě to bylo hlavní, proč teď čtvrtfinále vypadalo jinak než loni.
V počtu singlových daviscupových výher jste s patnácti dorovnal Radka Štěpánka. Co to pro vás znamená?
Přiznám se, že na statistiky moc nekoukám, snažím se jen odehrát co nejvíc zápasů a posbírat co nejvíc vítězství. Ale je to hezké číslo. Pořád nejsem žádný veterán, takže ho ještě můžu posouvat. A že mám v pětadvaceti letech stejný počet výher jako Radek, který je legenda českého Davis Cupu i tenisu, je určitě pěkné. Nicméně nechci usnout na vavřínech, že bych si řekl, že mám v reprezentaci odpracováno. To určitě ne. Chceme to dál posouvat a mířit na ty nejvyšší příčky.