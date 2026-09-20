Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Tady jsme nikdy neprohráli. Jak Lehečka zvládl jeden z nejtěžších zápasů v životě

Stanislav Kučera
  7:13
Jiří Lehečka slaví vítězství nad Američanem Learnerem Tienem a postup do...

Jiří Lehečka slaví vítězství nad Američanem Learnerem Tienem a postup do finálového turnaje Davis Cupu. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Jiří Lehečka slaví vítězství nad Američanem Learnerem Tienem a postup do...
Jiří Lehečka slaví vítězství nad Američanem Learnerem Tienem a postup do...
Jiří Lehečka (vlevo) a Jakub Menšík slaví postup přes USA do finálového turnaje...
Kapitán českého týmu Tomáš Berdych a Jiří Lehečka slaví postup do finálového...
23 fotografií
Dva body loni na Floridě, dva body letos v Praze. Jiří Lehečka má v daviscupových utkáních proti americkým tenistům parádní bilanci. Hlavně díky němu si Češi v prestižní týmové soutěži druhým rokem po sobě zahrají finálový turnaj.

Loni v Delray Beach porazil Francese Tiafoea a Taylora Fritze, nyní v Praze vyzrál na Bena Sheltona a Learnera Tiena. Poslední tři zmínění byli v době utkání žebříčkově lépe postavení než on.

„Takové zápasy se rozhodně počítají,“ pochvaloval si 24letý reprezentant na tiskové konferenci v útrobách O2 areny. Bylo pár minut před jedenáctou večerní a čeští tenisté měli za sebou dlouhý a náročný den.

Češi opět míří na finále Davis Cupu! Proti USA otáčeli, rozhodl hrdina Lehečka

Ve druhém kole kvalifikace Davis Cupu hráli po pátku s Američany 1:1, na úvod sobotního programu navzdory čtyřem mečbolům neuspěli ve čtyřhře a byli nebezpečně blízko porážce. Ale pak předvedli skvělý obrat.

Jakub Menšík vítězstvím nad Sheltonem srovnal, načež se Lehečka opět zhostil role českého hrdiny. A zařídil, že reprezentanti stejně jako loni postoupili na finálový turnaj přes hvězdný výběr USA.

„Jsem moc šťastný, že jsme to s týmem takhle dotáhli. Daviscupové týdny nás můžou dobře nakopnout směrem k tomu, co nás v sezoně čeká dál.“

Zatímco před rokem zaujímal proti Američanům pozici české jedničky, teď byl až druhým singlistou. Před nažhaveným obecenstvem v největší české hale tedy za stavu 2:2 bojoval o rozhodující bod.

Jiří Lehečka slaví vítězství nad Američanem Learnerem Tienem a postup do finálového turnaje Davis Cupu.
Jiří Lehečka slaví vítězství nad Američanem Learnerem Tienem a postup do finálového turnaje Davis Cupu.
Jiří Lehečka slaví vítězství nad Američanem Learnerem Tienem a postup do finálového turnaje Davis Cupu.
Jiří Lehečka (vlevo) a Jakub Menšík slaví postup přes USA do finálového turnaje Davis Cupu.
23 fotografií

„Emočně to byl asi jeden z nejtěžších zápasů, co jsem ve své kariéře hrál,“ říkal o partii s Tienem.

Musel se vypořádat nejen s tíhou okamžiku, že je na něm, jestli Češi postoupí na finálový turnaj, ale také s nepříjemným herním stylem levorukého Američana.

„Bylo to velmi náročné. Learner je strašně solidní, neudělá zbytečné chyby a zároveň přesně ví, v jaký moment si má jít pro vítězný balon. Musel jsem najít balanc mezi tím, kdy nebudu moc pasivní, ale zároveň se budu snažit držet výměnu a nedělat chyby.“

Jiří Lehečka se soustředí na úder v utkání druhého kola kvalifikace Davis Cupu...

Nakonec utkání zvládl, předvedl velmi kvalitní a vyzrálý výkon, přesně v souladu s touto taktikou. K triumfu 6:3 a 7:5 mu pomohla také ohlušující podpora více než 13 tisíc lidí na tribunách. Fanoušci vyvolávali jeho křestní jméno, jindy spíše klidnější tenista jim oplácel emotivními gesty.

„Jsem moc rád, že hala vydržela plná do poslední chvilky. Myslím si, že nikdo z nás si zatím ještě úplně neuvědomujeme velikost podpory, kterou jsme tady měli,“ ocenil publikum.

„Fanklub za naší lavičkou si zaslouží obrovskou poklonu, protože jet osm hodin v kuse takovéhle pecky, to mi přijde skoro až nereálné. Podpory si strašně moc vážíme. Hlavně jsme rádi, že jsme měli šanci ji divákům vrátit, že se nám to povedlo dotáhnout do vítězného konce.“

Zase prohra s Čechy! Za US Open máš víc peněz, říkal skleslému Sheltonovi kapitán

Ačkoliv byl Lehečka se dvěma body hlavní postavou družstva kapitána Tomáše Berdycha, vyzdvihl i ostatní členy týmu.

„Všichni si uvědomovali vážnost situace, že tohle je O2 arena, kde se Davis Cup nikdy neprohrál. A všichni jsme tady nechali naprosté maximum. Jak hráči, tak i trenéři a další lidé, kteří třeba nejsou tolik vidět na kamerách.“

Momentálně 24. tenista světového žebříčku v Praze potvrdil, že týmová soutěž mu velmi svědčí. Z posledních sedmi zápasů, které v ní odehrál, vytěžil šest vítězství. Z toho čtyři proti velmi silným Američanům.

Jiří Lehečka slaví výhru v utkání druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti...
Čeští tenisté slaví postup do finálového turnaje Davis Cupu.

„Každý Davis Cup beru jako akci, na kterou se chci dobře připravit,“ vysvětloval. „Od začátku týdne jsem se soustředil na tréninky, aby moje hra šla nahoru. Nejdřív nebyla úplně ideální, ale každým dnem jsem se zlepšoval.“

„Daviscupové týdny jsou moc fajn i jako mentální změna, že můžeme trávit čas s celým českým týmem a užít si to trošku z jiné stránky, protože jinak jsme celý rok jen se svými týmy. Díky tomu je Davis Cup úžasný.“

Proto se Lehečka už teď těší, že ho letos zažije ještě jednou. Od 24. do 29. listopadu na finálovém turnaji pro osm nejlepších zemí v italské Boloni.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

OBRAZEM: Méně křiklavé Pardubice, svítící Vary. Podívejte se na extraligové dresy

Dresy karlovarských hokejistů pro nadcházející sezonu.

Dresy Karlových Varů a Třince už jste na ledě viděli, dalších dvanáct mužstev bude ve středečním programu prvního kola nové extraligové sezony následovat. Některá vsadila na klasiku, na jiných...

Emoce na Davis Cupu. Jak nejen přítelkyně Lehečky a Menšíka fandily tenistům

Josefina Catinová, přítelkyně Jakuba Menšíka (vlevo), a Lucie Neumannová,...

Návrat Davis Cupu do pražské O₂ areny přilákal do hlediště největší české haly přes 13 tisíc fanoušků. Tenisový svátek prožívaly například přítelkyně Jiřího Lehečky a Jakuba Menšíka, v hledišti...

Tak vypadají sportovkyně. Češky reagují na kontroverzní reklamu se Sydney Sweeney

Sydney Sweeney v nové provokativní kampani (září 2026)

Na kontroverzní reklamu se spoře oděnou Sydney Sweeney reagují také české sportovkyně. Přidaly se ke kolegyním z celého světa, které na sociálních sítích zveřejňují záběry ze závodů i tréninků a...

Češi opět míří na finále Davis Cupu! Proti USA otáčeli, rozhodl hrdina Lehečka

Čeští tenisté slaví postup do finálového turnaje Davis Cupu.

Stejně jako loni si čeští tenisté zahrají na finálovém turnaji Davis Cupu. A stejně jako loni na něj postoupili díky vítězství 3:2 nad silnými Američany. Přestože po čtyřhře ztráceli 1:2, utkání v...

Pitt, Brosnan či Vonnová. Známé tváře si nenechaly ujít vrchol US Open

Které známé tváře si nenechaly ujít hvězdné finále US Open?

Finále mužské dvouhry na tenisovém US Open nabídlo souboj Alexandra Zvereva s domácím Benem Sheltonem, který si nenechala ujít řada známých tváří. V hledišti Arthur Ashe Stadium seděly hollywoodské...

Začala příprava na NHL, Dobeš chytal za Montreal. Naskočil i McDavid

Aktualizujeme
Jakub Dobeš, brankář Montrealu, při zápase s Carolinou.

V noci ze soboty na neděli úvodními sedmi duely odstartovala příprava na novou sezonu hokejové NHL. V akci byla celá řada českých mladíků, naskočili však i některé hvězdy včetně edmontonského Connora...

20. září 2026  7:22,  aktualizováno  7:48

Tady jsme nikdy neprohráli. Jak Lehečka zvládl jeden z nejtěžších zápasů v životě

Jiří Lehečka slaví vítězství nad Američanem Learnerem Tienem a postup do...

Dva body loni na Floridě, dva body letos v Praze. Jiří Lehečka má v daviscupových utkáních proti americkým tenistům parádní bilanci. Hlavně díky němu si Češi v prestižní týmové soutěži druhým rokem...

20. září 2026  7:13

Pardubice - Karlovy Vary v TV: Kde sledovat hokejovou extraligu živě, kurzy

Brankář Pardubic Roman Will vyráží puk.

Hokejová Tipsport extraliga pokračuje v neděli 20. září od 17:00 třetím kolem a v Enteria areně se odehraje duel Pardubice - Karlovy Vary. Přinášíme vám informace o tom, kde sledovat zápas živě, o...

20. září 2026  5:01

Tajemství Remcovi neporazitelnosti. Má výjimečné tělo, posed mu závidí i Ganna

Premium
Remco Evenepoel během časovky na Tour de France 2026.

Do Kanady odletěl na začátku září přímo z nadmořské výšky v Livignu. Minulý týden si v Québeku a Montrealu střihl dvě klasiky, z nichž první jmenovanou vyhrál a v dějišti mistrovství světa skončil...

20. září 2026

Slavia - Plzeň v TV: Kde sledovat Chance Ligu, preview, sázkové kurzy

Wiktor Nowak slaví se spoluhráči ze Slavie gól do sítě Teplic.

Slavia přivítá v 9. kole Chance Ligy Plzeň. Zatímco domácí jsou ve formě a v lize dosud neprohráli, hosté se i po výměně trenéra stále hledají. Kde utkání sledovat živě, jaké jsou předpokládané...

20. září 2026

Olomouc - Sparta Praha: Kde sledovat Chance Ligu živě, sázkové kurzy

Sparťanský obránce Tobias Guddal slaví trefu v zápase s Araratem.

Sigmu Olomouc čeká v neděli od 15 hodin atraktivní domácí souboj se Spartou. Kde zápas 9. kola Chance Ligy sledovat, jaká je aktuální forma obou soupeřů, vzájemná bilance a sázkové kurzy?

20. září 2026

Éra Slavie začala těsnou výhrou v derby, Pardubice doma udolaly Brňany

Jaromír Bohačík ze Slavie v derby s USK Praha

Basketbalisté Slavie zahájili éru po fúzi s mistrovským Nymburkem vítězně a vyhráli pražské derby na palubovce USK 88:80. O vydřeném vítězství rozhodl favorit až po změně stran, v hlavní přestávce...

19. září 2026  22:45,  aktualizováno  23:56

Šulc přispěl další asistencí k drtivému vítězství Lyonu nad Rennes

Pavel Šulc (vpravo) z Lyonu v duelu s Rennes, brání Abdelhamid Ait Boudlal a...

Pavel Šulc ve francouzské fotbalové lize přispěl asistencí k vítězství Lyonu 4:0 nad Rennes. Olympique se posunul na druhé místo neúplné tabulky a v Ligue 1 zůstává neporažený.

19. září 2026  23:16

Zase prohra s Čechy! Za US Open máš víc peněz, říkal skleslému Sheltonovi kapitán

Americký tenista Ben Shelton podává v utkání Davis Cupu proti Česku v Praze.

Pyšní se čtyřmi zástupci v první patnáctce světového žebříčku, přesto Američané budou chybět na finálovém turnaji Davis Cupu. Proti českým tenistům jim nepomohl ani Ben Shelton, čerstvý finalista US...

19. září 2026  22:53

Polští volejbalisté nedali šanci Lotyšům a dál táhnou za dalším evropským zlatem

Polští volejbalisté se radují.

Obhájci titulu Poláci jsou prvními čtvrtfinalisty mistrovství Evropy volejbalistů. V Sofii nedali šanci Lotyšům, porazili je 25:17, 25:16, 25:16 a na cestě za celkově třetím zlatem se utkají s...

19. září 2026  18:03,  aktualizováno  22:31

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Češi opět míří na finále Davis Cupu! Proti USA otáčeli, rozhodl hrdina Lehečka

Čeští tenisté slaví postup do finálového turnaje Davis Cupu.

Stejně jako loni si čeští tenisté zahrají na finálovém turnaji Davis Cupu. A stejně jako loni na něj postoupili díky vítězství 3:2 nad silnými Američany. Přestože po čtyřhře ztráceli 1:2, utkání v...

19. září 2026  21:46

World Series of Darts Finals 2026: Program, výsledky, hráči a živý přenos

Luke Littler se stal poprvé mistrem světa v šipkách.

Vyvrcholení letošní šestidílné šipkařské World Series of Darts se koná od 17. do 20. září v Amsterdamu. Mezi dvaatřiceti hráči je i Karel Sedláček, podívejte se na program, výsledky a kde turnaj...

19. září 2026  21:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet