Tady jsme nikdy neprohráli. Jak Lehečka zvládl jeden z nejtěžších zápasů v životě

Loni v Delray Beach porazil Francese Tiafoea a Taylora Fritze, nyní v Praze vyzrál na Bena Sheltona a Learnera Tiena. Poslední tři zmínění byli v době utkání žebříčkově lépe postavení než on.
„Takové zápasy se rozhodně počítají,“ pochvaloval si 24letý reprezentant na tiskové konferenci v útrobách O2 areny. Bylo pár minut před jedenáctou večerní a čeští tenisté měli za sebou dlouhý a náročný den.
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Češi opět míří na finále Davis Cupu! Proti USA otáčeli, rozhodl hrdina Lehečka
Ve druhém kole kvalifikace Davis Cupu hráli po pátku s Američany 1:1, na úvod sobotního programu navzdory čtyřem mečbolům neuspěli ve čtyřhře a byli nebezpečně blízko porážce. Ale pak předvedli skvělý obrat.
Jakub Menšík vítězstvím nad Sheltonem srovnal, načež se Lehečka opět zhostil role českého hrdiny. A zařídil, že reprezentanti stejně jako loni postoupili na finálový turnaj přes hvězdný výběr USA.
„Jsem moc šťastný, že jsme to s týmem takhle dotáhli. Daviscupové týdny nás můžou dobře nakopnout směrem k tomu, co nás v sezoně čeká dál.“
Zatímco před rokem zaujímal proti Američanům pozici české jedničky, teď byl až druhým singlistou. Před nažhaveným obecenstvem v největší české hale tedy za stavu 2:2 bojoval o rozhodující bod.
„Emočně to byl asi jeden z nejtěžších zápasů, co jsem ve své kariéře hrál,“ říkal o partii s Tienem.
Musel se vypořádat nejen s tíhou okamžiku, že je na něm, jestli Češi postoupí na finálový turnaj, ale také s nepříjemným herním stylem levorukého Američana.
„Bylo to velmi náročné. Learner je strašně solidní, neudělá zbytečné chyby a zároveň přesně ví, v jaký moment si má jít pro vítězný balon. Musel jsem najít balanc mezi tím, kdy nebudu moc pasivní, ale zároveň se budu snažit držet výměnu a nedělat chyby.“
Nakonec utkání zvládl, předvedl velmi kvalitní a vyzrálý výkon, přesně v souladu s touto taktikou. K triumfu 6:3 a 7:5 mu pomohla také ohlušující podpora více než 13 tisíc lidí na tribunách. Fanoušci vyvolávali jeho křestní jméno, jindy spíše klidnější tenista jim oplácel emotivními gesty.
„Jsem moc rád, že hala vydržela plná do poslední chvilky. Myslím si, že nikdo z nás si zatím ještě úplně neuvědomujeme velikost podpory, kterou jsme tady měli,“ ocenil publikum.
„Fanklub za naší lavičkou si zaslouží obrovskou poklonu, protože jet osm hodin v kuse takovéhle pecky, to mi přijde skoro až nereálné. Podpory si strašně moc vážíme. Hlavně jsme rádi, že jsme měli šanci ji divákům vrátit, že se nám to povedlo dotáhnout do vítězného konce.“
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Ačkoliv byl Lehečka se dvěma body hlavní postavou družstva kapitána Tomáše Berdycha, vyzdvihl i ostatní členy týmu.
„Všichni si uvědomovali vážnost situace, že tohle je O2 arena, kde se Davis Cup nikdy neprohrál. A všichni jsme tady nechali naprosté maximum. Jak hráči, tak i trenéři a další lidé, kteří třeba nejsou tolik vidět na kamerách.“
Momentálně 24. tenista světového žebříčku v Praze potvrdil, že týmová soutěž mu velmi svědčí. Z posledních sedmi zápasů, které v ní odehrál, vytěžil šest vítězství. Z toho čtyři proti velmi silným Američanům.
„Každý Davis Cup beru jako akci, na kterou se chci dobře připravit,“ vysvětloval. „Od začátku týdne jsem se soustředil na tréninky, aby moje hra šla nahoru. Nejdřív nebyla úplně ideální, ale každým dnem jsem se zlepšoval.“
„Daviscupové týdny jsou moc fajn i jako mentální změna, že můžeme trávit čas s celým českým týmem a užít si to trošku z jiné stránky, protože jinak jsme celý rok jen se svými týmy. Díky tomu je Davis Cup úžasný.“
Proto se Lehečka už teď těší, že ho letos zažije ještě jednou. Od 24. do 29. listopadu na finálovém turnaji pro osm nejlepších zemí v italské Boloni.