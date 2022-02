Česká jednička? Moc to neberu, je potřeba pracovat dál, říká Lehečka

Lehečka překvapivě postoupil z kvalifikace až do semifinále na turnaji ATP 500 v Rotterdamu, kde vyřadil i světovou dvanáctku Kanaďana Shapovalova. Na žebříčku díky tomu vylétl ze 137. pozice na 95. a stal se novou českou jedničkou. Aktuálně je na 92. místě.

„Ale určitě nechci usnout na vavřínech a je potřeba pracovat dál,“ ujišťuje v rozhovoru pro iDNES.cz a Tenisový svět.

V lednu vám ze 141. místa pořadí chybělo do stovky dost bodů, zaskočilo vás, že jste rozdíl překonal tak brzy?

Kdyby mi někdo před sezonou řekl, že v půlce února budu ve stovce, tak bych tomu věřil jen těžko. A abych pravdu řekl, tak po prvních dvou turnajích po Australian Open, na kterých jsem prohrál hned první zápas, jsem nebyl na moc pozitivní vlně. Rozhodně jsem nepřemýšlel nad tím, že bych po dalším turnaji mohl být ve stovce. Ale jak říkám, v tomhle je tenis krásný, někdy zase bohužel i krutý.

Těší vás, že jste podle žebříčku českou jedničkou?

Abych pravdu řekl, tak tohle pojmenování moc neberu a nevěnuju mu pozornost. Přeci jenom, česká jednička můžete být, i když jste stopadesátý na světě. Určitě je to hezké, jsem rád, že se mi to povedlo, ale soustředím se víc na samotný žebříček.

Co nejcennějšího jste si z Rotterdamu odvezl?

Turnaj mi dal mnoho zkušeností a motivace do dalších týdnů. Jsem rád, že jsem tam mohl být i s trenérem Michalem Navrátilem, hodnotili jsme to kladně. Získali jsme spoustu nových zkušeností a nápadů, jak se zlepšit do dalších zápasů a co nového trénovat.

Dokážete říct, čím jste soupeře přehrával?

Myslím, že jsem se snažil opírat o dobrý servis a solidní bekhend. A ten zbytek? Těžko říct. Snažil jsem se hrát rychle a sbírat soupeřům čas a přípravu, aby byli pod tlakem a na kurtu se necítili dobře. To se mi dařilo a samozřejmě jsem se snažil bojovat o každý míč a dávat do toho všechno.

Vaše výkony chválil třeba i bývalý čtvrtý hráč světa Brad Gilbert. Vnímal jste tyto pozitivní ohlasy?

Ani moc ne. Když jsem byl pořád v turnaji, tak jsem to filtroval a vůbec jsem to neřešil. Po turnaji se ke mně něco doneslo, ale pozornost jsem tomu moc nevěnoval. Samozřejmě jsem vděčný, když mě někdo pochválí, ale určitě nechci usnout na vavřínech. Je potřeba pracovat dál.

Když se vrátíme ještě před Rotterdam, v jakém rozpoložení jste před turnajem byl? Na Australian Open jste sice postoupil z kvalifikace do druhého kola, ale na dalších dvou podnicích jste prohrál hned v 1. kole.

Na těchto turnajích jsem nepředváděl takový tenis, jaký bych si představoval. Ale v Rotterdamu byly podmínky pro mou hru o něco lepší. Od začátku jsem se tam cítil dobře, tak jsem se toho snažil využít, jít zápas po zápase, ale žádný extra cíl jsem si nedával. Samozřejmě jsem se chtěl kvalifikovat do hlavní soutěže, to byl hlavní cíl, a poté zvládnout kolo v hlavní soutěži. To se nám taky povedlo a to, co jsme přidali navrch, to nebyl nějaký plán, to byl takový bonus.

Přitom pro první kolo jste neměl vůbec snadného protivníka, světovou dvanáctku Shapovalova.

Na takovém turnaji si soupeře nevyberete. Věděl jsem, že to určitě nebude jednoduché, ale říkal jsem si, že jestli ho mám někdy porazit, tak určitě v prvním kole, protože je to hráč, který má rád, když si může zvyknout na povrch a hrací podmínky. Toho jsem využil a hned jsem na něj vletěl. V tom byla kvalifikace výhodou, měl jsem už dva zápasy za sebou.

V Rotterdamu dřív zvítězily hvězdy jako Roger Federer, Andy Murray, ale i Tomáš Berdych a Radek Štěpánek. Jak na vás turnaj působil?

Byl neskutečný. Je to ATP kategorie 500 a takový turnaj si v mé tehdejší pozici 140. hráče světa nezahrajete každý den. Myslím, že všichni hráči ví, že tohle je turnaj, kde jsou podmínky pro hráče skvělé, bezchybně a flexibilně tam funguje veškerý servis od aut až po trénování. Myslím, že pro všechny hráče to byl velice příjemný turnaj. A pro mě samozřejmě taky. Moc jsem si ho užil, líbilo se mi tam.

Co vás teď čeká jako čerstvého příslušníka světové stovky?

Tento týden hraju challenger ve francouzském Pau, kde jsem loni hrál finále (rozhovor vznikal ještě před turnajem, Lehečka vypadl v prvním kole). A pak rovnou poletím do Buenos Aires na Davis Cup proti Argentině. Týmová soutěž mi hodně pomohla už na podzim, zahrál jsem si s Britem Norriem, tak doufám, že prodám svou formu a získám další zkušenosti.