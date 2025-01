Rozjetý Lehečka chce zachránit český výsledek: Djokoviče můžu porazit

„Mám dobrou výchozí pozici, na zápas s ním se těším,“ předesílá ke střetu s 24násobným grandslamovým vítězem, jenž si v pátek vyšlápl na jiného Čecha Tomáše Macháče. Lehečka tak po vypadnutí svých parťáků zůstal v singlové části v Melbourne jako poslední.

„Doufám, že se mi ještě povede český výsledek vylepšit, ale myslím, že s Tomášem i Kubou jsme tu zahráli fakt super turnaj a určitě se máme od čeho odpíchnout dál,“ líčil českým novinářům v australském městě.

V ochozech ho v minulých dnech stejně jako jeho krajany sledoval i Tomáš Berdych, jenž tenisty za dva týdny poprvé povede jako daviscupový kapitán. Utkání reprezentanti odehrají v Ostravě, los jim pro kvalifikaci přidělil soupeře z Koreje. A hraní před domácími fanoušky si Češi považují.

„V Česku bohužel absolutně nemáme šanci zažít velký turnaj, což mi přijde strašná škoda a mrzí mě to,“ zmiňoval Lehečka v Melbourne. „Když se toho dožijou moje vnoučata, tak budu rád.“

V zápase s Bonzim vás hlouček českých fanoušků v dresech podporoval.

Ano a strašně si jich vážím, je to moc fajn. Je krásné, když nás Češi přijedou podpořit takhle daleko od domova. Když jsem dneska v té velké aréně viděl tolik českých vlajek a často před výměnou někdo česky zařval „Pojď, Jirko!“, hřálo mě to u srdíčka. Pokud nepočítám Davis Cup, nemají vůbec žádnou šanci nás vidět.

Potěšil jste je povedeným zápasem, na který jste dlouho čekal. Vadí vám, když se začátek utkání odkládá?

Nikdy není příjemné čekat takhle dlouho, ale k tenisu to patří, nestalo se mi to poprvé ani naposledy. Samozřejmě je ideální, když víte, v kolik hodin jdete na kurt a podle toho si můžete uzpůsobit celý den. Dneska jsem tu byl už od dvanácti, ale na kurt jsem se dostal až někdy po sedmé večer...

Na stejném kurtu před vámi bojoval kolega Jakub Menšík.

Už první singl holek před Kubou byl dlouhý, tahaly se přes dvě a půl hodiny, a pak hrál Kuba pětiseťák, který bohužel nedopadl podle jeho představ. Už jsem se jednou začínal rozcvičovat, když Kuba končil třetí set a mohl vyhrát, ale pak se to ještě hodně odložilo.

Nedávno jste získal titul v Brisbane, letos jste ještě neprohrál. Jste spokojený se svou formou?

Rozhodně. Možná se zdá, že mi to tu zatím jde až příliš lehce, ale na to mám asi jedinou odpověď – jaký si to uděláš, takový to máš. Snažím se jen soustředit na věci, které mám. Je pro mě důležité, abych zápasy odehrál podle sebe, jak bych si sám přál. A to se mi dnes povedlo na jedničku. Věděl jsem plus mínus co mám od Bonziho očekávat.

Jaké momenty rozhodovaly?

Soupeře jsem určitě předčil v úvodu do hry. Lépe jsem servíroval, lépe jsem returnoval, což určovalo, jak se výměny vyvíjely. Dostával jsem ho pod tlak rychleji než on mě. V důležitých momentech jsem zahrál lépe takticky. Byl jsem schopen si dojít na síť nebo udělat takové rozhodnutí, které on v daný moment nečekal, což mi přidalo na klidu.

Australian Open první grandslam sezony přehledně

Vyhovují vám zdejší podmínky?

Zatím tady nepanují typicky australská vedra, ale nevím, jestli je to pro mě nějaká výhoda. Hraní v teple mám rád a vždy se na něj těším. Ale musím přiznat, že dneska už mi byla i trošičku zima.

Opravdu?

Ano, radši bych, kdyby bylo tepleji. Naštěstí podmínky na kurtu, včetně míčů, jsou tady hodně kvalitní. Takže nějaký extrémní rozdíl, třeba že by míčky přestaly létat, tady nevnímám. Hraní v teple mi nevadí, ale každý zápas v těchto podmínkách určitě znamená nějaké ušetření sil, což se bude hodit.

Minimálně na osmifinále proti Novaku Djokovičovi.

Přesně tak. Neočekávám nic lehkého, tohle jsou podmínky, které mu strašně sedí, vyhrál to tady desetkrát, v Austrálii se mu daří. Ale mně taky, budu se snažit na něho nějak vyzrát, hrát svoji hru. Věřím, že když mi to půjde tak dobře, jak bych si představoval, můžu ho třeba i porazit.

Jiří Lehečka se soustředí na úder ve třetím kole Australian Open.

Ve třetím kole proti němu neuspěl Tomáš Macháč a vy jste tak zůstal jediným Čechem v singlové části. Jaké to pro vás je?

Na jednu stranu fajn, na druhou jsme možná všichni čekali trochu více holek v pozdější fázi, ale to je prostě tenis. Nemyslím, že je to něco hrůzostrašného, naopak holky český tenis držely extrémně dlouhou dobu a pořád určitě dál drží. Že se jeden grandslam nepovede tak, jak by si všichni představovali, se prostě stane.