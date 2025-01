Macháč na Djokoviče nevyzrál, pomstí ho Lehečka? Menšíka trápí koncovky

V pátek zapsal už osmé vítězství v sezoně 2025, porážku nemá žádnou. A s tímto nastavením v neděli vlétne na Novaka Djokoviče, proti němuž na úvodním grandslamu roku zabojuje o místo ve čtvrtfinále.

„Neočekávám nic lehkého, bude to těžký oříšek,“ uvědomuje si před partií s majitelem 24 grandslamových pohárů. „Budu se snažit na něho nějak vyzrát a věřím, že když se soustředím na věci, na které mám, a půjde mi to, tak ho můžu třeba i porazit.“

Že zatím pavoukem prochází bez většího zádrhele, ho pochopitelně těší. O jedinou sadu přišel v prvním kole proti domácímu Li Tuovi.

„Možná se zdá, že mi to tu zatím jde až příliš lehce, ale na to mám asi jedinou odpověď – jaký si to uděláš, takový to máš,“ líčil po pátečním triumfu 6:2, 6:3 a 6:3 nad Benjaminem Bonzim, který je na 64. místě žebříčku jeho dosud nejkvalitnějším protivníkem.

Z tohoto pohledu bude konfrontace s Djokovičem skokem do jiné dimenze, ale třiadvacetiletý Čech ukazuje, že je na začátek roku perfektně nachystaný.

Jiří Lehečka dobíhá míček ve třetím kole Australian Open.

Před sezonou lehce upravil raketu, což mu svědčí, a hned první turnaj v Brisbane ovládl.

Proti hvězdnému Srbovi si odškrtne třetí grandslamové osmifinále v kariéře, zatím má bilanci 1:1.

V živém světovém žebříčku okupuje 24. pozici a potvrzuje, že letos se chce ucházet o nejcennější trofeje a závěrečná kola grandslamů.

A progres v mentální odolnosti vyzdvihuje i jeho kouč Michal Navrátil. „Dřív měl výpadky, ale tady předváděl stabilní výkony,“ popisoval pro iDNES.cz po titulu v Brisbane. „Dokázal, že všechno umí dělat na sto procent, ať už tréninky, nebo zápasy. Nedělá takzvané zmetky, protože všechno, co děláte, musí dávat smysl.“

Jen o místo za Lehečkou se pohybuje Tomáš Macháč, jenž v pátek v Melbourne vypadl ve třetím kole právě s Djokovičem.

České osmifinálové derby tedy nezařídil, na Australian Open nezklamal, ani neoslnil. I když výhru ze druhé rundy nad americkým obrem Reillym Opelkou jistě zařadí do kategorie hodnotných a vydřených.

Jelikož Djokoviče loni na antuce v Ženevě porazil, čekalo se, že ho potrápí i v Melbourne. Jenže si nepomáhal servisem a Srb naopak vystřihl skoro bezchybné představení.

„Nečekal jsem, že vyhraju ve třech setech, protože Macháč je ve žhavé formě,“ pochvaloval si po výsledku 6:1, 6:4 a 6:4.

„Myslím, že jsem hrál dobře,“ dodal český tenista. „Nechci říct, že jsem hrál svoje maximum, protože malinké rezervy jsem asi měl. Ale hlavně Novak předvedl skvělý výkon.“

Mnohem lépe měl v pátek k osmifinále nakročeno Jakub Menšík, jenž však proti Španělovi Alejandru Davidovichovi promarnil vedení 2:0 na sety a dva mečboly v tiebreaku třetího, načež padl 2:3.

Opět ukázal, že v pouhých devatenácti letech disponuje obřím potenciálem, nicméně si potvrdil, že potřebuje lépe zvládat těsné koncovky.

I ve třetím kole loňského US Open nedohrál zápas, v němž měl dokonce tři šance na vítězství. V sezoně má zatím negativní bilanci v tiebreacích 3:4, což mu jasně signalizuje, co musí vylepšit.

„Tyhle typy těsných proher mě na další grandslam určitě posílí,“ ujišťoval. „Něco podobného se mi stalo už loni na US Open, teď to bohužel přišlo znovu, ale rozhodně se zlepšuju.“

Zklamaný Jakub Menšík ve třetím kole Australian Open.

Nikdo nepochybuje, že na premiérový postup do grandslamového osmifinále brzy dosáhne, jen k tomuto počinu nevede snadná cesta. Ani pro jednoho z největších talentů světového tenisu.

Navzdory těsné porážce by se měl v pořadí ATP posunout na životní maximum v podobě 46. místa. Ano, mohl by stoupat rychleji, ale postupný vývoj také není na škodu.

Češi každopádně v Melbourne potvrdili, že se s nimi musí počítat. Na druhém grandslamu v řadě se blýskli trojnásobnou účastí ve třetím kole. I loni v New Yorku prošel dál jediný, a to Macháč, jenž následně vypadl.

Lehečka už v neděli dostane možnost pomstít ho. Pokud Djokoviče vyřadí, vrátí se po dvou letech do čtvrtfinále Australian Open.