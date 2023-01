Proto hraju tenis. Lehečka v Melbourne září a vyhlíží premiérové osmifinále

Jak se cítíte po postupu do grandslamového osmifinále?

Skvěle, je pro mě vždy ctí hrát na velkém kurtu. Publikum bylo úžasné, myslím, že jsme si pětisetovou bitvu všichni užili. Zdejší diváci jsou schopni se do toho neuvěřitelně opřít, nejlepší atmosféru vytvořili, když začínal pátý set.

Na druhou stranu to byl tvrdý boj, hráli jste více než tři hodiny.

Byla to bitva, ano. Jsem zvyklý, že Cameron nedá nikdy nic zadarmo, naše utkání nebylo výjimkou. On je výborný tenista, který přesně ví, jak má v daných situacích hrát, o to šťastnější jsem, že jsem zápas zvládl.

Bylo těžké nenechat se semlít dlouhou první sadou, kterou jste i přes tři setboly ztratil v tiebreaku?

Nebylo to nic jednoduchého. Úvodní set byl od začátku do konce vyrovnaný, v tiebreaku jsem pár věcí pokazil, v některých momentech zahrál neskutečně soupeř. První sada trvala hodně dlouho, o to bolestivější její ztráta byla.

Přesto jste se dokázal zvednout a ovládnout druhý set.

Cameron zkraje druhé sady zahrál svůj nejhorší game zápasu, brejkl jsem ho na 2:0, protože udělal tři chyby z forhendu (a k tomu jednu dvojchybu). Dalo mi to znovu vítr do plachet, který jsem potřeboval, pak už jsem set v klidu dopodával. Od té doby jsem věděl, že to bude čím dál větší bitva, kterou rozhodnou detaily.

Co tedy hrálo ve váš prospěch?

Proti Cameronovi jsem hrál už potřetí, vždy šlo o nesmírně těžké utkání. Předloni jsem s ním prohrál na Davis Cupu ve třech setech, stejně tak minulý týden v Aucklandu. Najít proti němu vhodnou taktiku není snadné, musíte bojovat o každý míč a v klíčových chvílích hrát dobře.

A to se vám podle výsledku podařilo.

Hodně jsem se soustředil na svůj servis, aby neměl víc šancí na jeho prolomení, a to bylo klíčové. Mám radost, že jsem se prosadil, v posledních dvou setech jsem už byl lepším hráčem.

Jiří Lehečka ve třetím kole Australian Open.

Těší vás vítězství o to víc, že jste porazil hráče z elitní patnáctky žebříčku?

Soupeř je dvanáctý na světě, ale nemá započtené body z loňského Wimbledonu, takže patří skoro do top desítky. Proti takovému hráči je to na rovinu hlavně o tom, abych pohlídal sám sebe.

Co vám před utkáním radil trenér Michal Navrátil?

Už před zápasem jsme věděli, že to nebude nic jednoduchého, jeho hlavním úkolem bylo vymyslet taktiku a najít ponaučení z minulé prohry v Aucklandu. Michal zápasy hodně prožívá, jsme spolu už delší dobu, víme, co od sebe očekávat. Jsem moc rád, že tady mám jeho podporu.

Pociťoval jste ji i na kurtu?

Tím, že je povolen řekněme zjednodušený koučink, tak mi Michal radil, jak se popasovat s větrem. Říkal mi, kdy si mám hru více pohlídat a kdy naopak do míčů naplno jít.

Jiří Lehečka s Cameronem Norriem ve třetím kole Australian Open.

Co říkáte na vašeho osmifinálového soupeře Felixe Augera-Aliassimea?

Výborný hráč, který má s grandslamy rozhodně více zkušeností. Opírá se o přesný servis, snaží se být aktivní a dohrávat výměny na síti. Loni jsme spolu trénovali ve Wimbledonu, kde jsme si zažili velice slušný sparing. Oba tak víme, co od sebe máme očekávat.

Těšíte se na premiérové osmifinále grandslamu?

Moc, zápasy proti takovým soupeřům jsou důvod, proč hraju tenis. Podmínky mi tady sedí, a přestože je Felix favorit, znám jeho silné i slabé stránky, stát se může cokoliv. Myslím, že to bude skvělé utkání.