Lehečka o zdárném boji s domácím outsiderem: Pro první kolo dobrý test

„Nikdy není příjemné hrát proti klukovi, který nemá co ztratit,“ líčil Lehečka českým novinářům v Melbourne. „Bylo z něj cítit, že hraje trochu nad svými možnostmi, ale víc než na něm záleželo na mně.“

Pořád jste se snažil diktovat tempo výměn?

Jak jsem si našel klid na servis, tak jsem na kurtu dominoval. Ale v průběhu utkání se mi to nedařilo úplně tak, jak bych chtěl, proto to občas bylo takové nahoru dolů. Každopádně v důležitých momentech, jako třeba v koncovce čtvrtého setu, jsem zahrál dobrý tenis, za což jsem moc rád.

A co druhá sada? Nedoplatil jste v ní na ztrátu koncentrace?

Ani ne. Jemu se v jednom gamu sešlo, že trefil dva nebo tři velice slušné returny a zahrál svůj nadstandard. Mně se nepovedly první servisy, šel jsem přes druhé, on mě zatlačil a já udělal chybu, protože jsem byl hned pod tlakem. Tenhle game se mu sešel a mně se nepovedl, což vyústilo v brejk. A pak už jsme si až do konce setu pouze drželi servisy.

Australan Tu je ve světovém žebříčku až 179. Překvapil vás něčím?

Musím říct, že se dobře připravil na moji rychlou hru, což pro mě samozřejmě byla malinká komplikace. Musel jsem trochu měnit rytmus a více otevírat výměny přes jeho bekhend. Ale jak říkám, nejdůležitější byl servis a return, a když mi tyhle dvě věci fungovaly, tak jsem byl lepším hráčem.

Potěšilo vás, že se utkání neprotáhlo do pátého setu?

Já nechtěl hrát ani ten čtvrtý, ale je potřeba přemýšlet jen nad tím, co se děje v daný moment, a neřešit, co by se mohlo stát. V tiebreaku jsem se snažil maximálně soustředit na každý balon, dobře mě podržel servis a tiebreak jsem zahrál tak, jak jsem si představoval. A to zápas rozhodlo.

Jiří Lehečka se napřahuje na forhend v prvním kole Australian Open.

Můžete ještě popsat, proč jste se po zisku titulu v Brisbane rozhodl odhlásit z obhajoby loňské trofeje v Adelaide a upřednostnit přípravu na Australian Open?

Velkou roli hrálo, že v Brisbane jsme s Kubou Menšíkem hráli čtyřhru. Byli jsme ve finále, které nám uteklo jen o kousíček, mohl jsem mít double. Ale spíš chci říct, že během jednoho týdne jsem odehrál deset zápasů, z toho třikrát singl a debl v jeden den, takže pro mé tělo to bylo hodně vyčerpávající. Ano, nepočítám finále dvouhry, které Opelka vzdal kvůli zranění, ale zápasy předtím nebyly vůbec jednoduché.

Australian Open vše o turnaji

Potřeboval jste si tedy odpočinout?

Ano. Byl to pro mě hodně velký vykřičník, abych zapřemýšlel nad dalším plánem, a rozhodli jsme se Adelaide vynechat. Hlavní bylo si fyzicky a mentálně odpočinout, nabrat síly a zvyknout si zase na sluníčko, protože v Brisbane jsem hrál veškeré zápasy pod střechou. Potrénoval jsem, vyladil formu, a upřímně si nejsem jistý, jestli bych takhle mentálně těžký zápas zvládnul, kdybych do Melbourne přijel na poslední chvíli. Což jen potvrzuje, že to rozhodnutí bylo dobré. A udělal bych ho znova.

Ve druhém kole vás čeká Francouz Hugo Gaston. Co o něm víte?

Zápas jsem s ním nikdy nehrál, ale rozhodně to bude další výzva. Je nepříjemný levák, který se velice dobře pohybuje a má hodně pestrou hru. Budu se snažit co nejlépe připravit, dostat se do ještě lepšího herního rytmu a zapracovat na věcech, které mi dneska třeba tolik nešly. Ale důležité je, že už mám za sebou čtyři kvalitní sety. To mě může posunout, abych předváděl ještě lepší výkony.