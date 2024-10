Zase Bautista? Hrajeme spolu každý týden, směje se Lehečka před finále

Jiří Lehečka slaví postup do finále turnaje v Antverpách. | foto: Profimedia.cz

„Přijde mi, že spolu hrajeme každý týden. Je velmi zkušený, v téhle pozici byl už mnohokrát. Bude to velká výzva, ale věřím, že jsem dobře připravený,“ líčil Lehečka poté, co v sobotním semifinále belgické akce ATP 250 porazil Američana Marcose Girona 6:3, 4:6, 6:2 a zajistil si druhé letošní finále.

To lednové v australském Adelaide opanoval, když v souboji o premiérovou trofej z podniku ATP vyzrál na Brita Jacka Drapera. Bautista má na australské město podobné vzpomínky. „Naposledy jsem hrál finále turnaje loni v Adelaide,“ připomněl. Jenže on na rozdíl od Lehečky prohrál.

A stejný scénář si 22letý Čech bude přát i tentokrát.

V utkání, které je na programu v neděli od 16:30, bude Lehečka favoritem. Jednak je v žebříčku 33., zatímco Bautista až šedesátý, a za druhé si moc dobře pamatuje, jak před třemi týdny v Pekingu španělského soupeře porazil.

Lehečka vs. Bautista ONLINE od 16.30

Však si taky poté v rozhovoru pro iDNES oddechl: „Konečně se mi to povedlo, už bylo vážně na čase.“ V osmifinále nabitého podniku s ním sice ztratil první set, zápas ale otočil a radoval se z výhry 3:6, 6:2, 6:1.

Aspoň trochu si tak napravil pocit ze zkaženého zářijového Davis Cupu ve Valencii, kterým ho kromě nemoci provedly i dvě porážky. Hned ta první právě s neoblíbeným Španělem.

„Hraje údery bez rotace, povrch vyhovoval víc jeho hře. Pomáhá mu docílit toho, o co se snaží, tedy dostat soupeře do nekomfortní pozice. A to se mu přesně povedlo,“ posteskl si ve španělském městě Lehečka, jenž si utkání zkomplikoval spoustou nevynucených chyb.

Od té doby ale údery zpřesnil, vždyť v Antverpách zatím ztratil jediný set, navíc až v semifinále s Gironem. Do té doby povolil protivníkům maximálně čtyři gamy v jedné sadě, ve čtvrtfinále si dokonce vyšlápl na Stefanose Tsitsipase.

A po sobotní výhře se v živém světovém žebříčku posunul znovu do elitní třicítky, konkrétně na 28. místo, tedy jen příčku za kolegu Tomáše Macháče. Znovu tak dokazuje, že letošní tříměsíční pauza kvůli únavové zlomenině obratle mu v cestě mezi nejlepší nezabrání.

O zranění ví své i Bautista, který vynechal část sezony loni. Po návratu na rozdíl od Lehečky musel navštívit nižší challengery, ke kterým se po neúspěšných turnajích uchýlil i letos.

„Tak jsem rád, že se teď konečně vyplácí dřina, kterou tenisu dávám. Těší mě, že jsem se zase dostal do finále ATP turnaje. A snad se mi podaří ho vyhrát,“ nabudil se Španěl před výzvou.

Ale se stejnou ambicí půjde do zápasu i rozjetý Lehečka.

Který už ví, že Bautistu, s nímž se střetne už potřetí za necelý měsíc a půl, umí porazit.