Jak nebojácný Lehečka trápil Dimitrova: Umím držet krok, rozdíl je v hlavě

Ke spokojené náladě měl Lehečka oprávněný důvod.

Přestože prohrál 4:6, 6:4, 3:6 a 5:7, předvedl vyspělý výkon, kterým ozdobil svou premiéru v hlavní soutěži grandslamu. V Melbourne si tuto poctu zasloužil úspěšně zvládnutou kvalifikací, načež mu los přisoudil soupeře skutečně zvučného jména. 28. hráče světa Dimitrova.

„Na takového hráče už se ani moc nemusíte dívat, protože těch jeho parádiček máte nasledovaných tolik, že nějakým způsobem víte, jak hraje,“ přibližoval Lehečka, že detailní analýzu soupeřova stylu ani nepotřeboval.

Hvězdného Bulhara předčil v počtu es (10:8) i vítězných úderů (50:33).

Ani sám Dimitrov takové trable nečekal: „Vždycky je zrádné, když hrajete se soupeřem, kterého jste předtím nikdy nepotkali. Mladý kluk, na vzestupu, už odehrál tři zápasy, má hodně sebevědomí a nemá co ztratit. Řekl bych, že to byl velmi zrádný první zápas, a jsem rád, že skončil dobře.“

Lehečkova možná až přílišná horlivost se však promítla do statistiky nevynucených chyb. Český tenista se dopustil 58 omylů, soupeř jen 29.

„Když byl těsný stav, tak ode mě bohužel přišla nějaká chyba nebo ne úplně zdařilá výměna,“ připustil Lehečka. „Naopak když on třeba odvracel brejkbol, tak to zahrál podle svého žebříčku. Ukázal, jak je zkušený. Ví, kdy a co kam zahrát.“

Bulhar Grigor Dimitrov podává na Australian Open.

Český talent to poznal třeba v koncovce prvního setu, který celou dobu probíhal poklidně, bez brejků. Až najednou bum, při setbolu na 6:4 vytáhl Dimitrov fantastický return. „Nemohl jsem nic dělat,“ uznal Lehečka.

Ve druhém setu se však český tenista osmělil ještě víc a v sedmém gamu slavil úspěch na příjmu. „Pak už jsem si držel servis a hrál agresivně.“

Do třetí sady si však lauf nepřenesl – rychle v ní zaostával 0:2. „Dostal šanci, využil ji a pak začal hrát opravdu dobře, i dobře podával,“ musel uznat Lehečka.

Přesto na favorita dál dotíral, čtvrtý set dotáhl až do skóre 5:5. Pak ovšem znovu přišel o servis, a přestože měl vzápětí brejkbol na zkrácenou hru, při druhém mečbolu už kapituloval.

„Myslím, že ve čtvrtém setu jsem byl po většinu času lepším hráčem, rozhodoval jsem výměny a měl jsem šance dostat se do pátého setu. Jenže on pokaždé zahrál jako ten zkušenější a zasloužil si vyhrát.“

Právě protřelost třicetiletého Bulhara označil Lehečka za největší deficit, který mu scházel k vítězství: „Rychlostně jsme na tom vyrovnaně a ani úderově není takový rozdíl. Ale ty největší rozdíly jsou v hlavě. On ví, co si může a nemůže dovolit, takticky je vyzrálejší, na kurtu má větší nadhled. Těchto zápasů nahrál desítky nebo stovky, první kolo na grandslamu hraje už několik let čtyřikrát do roka. Zatímco pro mě to bylo poprvé.“

S výkonem, který předvedl, ale rozhodně ne naposledy. Lehečka, momentálně 142. hráč světa, se po postupu z melbournské kvalifikace posune ještě blíž k elitní stovce.

„Je to dobrý odrazový můstek do téhle sezony, pár zápasů jsem tady vyhrál,“ pochvaloval si. Ještě před grandslamem totiž na challengeru v Traralgonu postoupil do čtvrtfinále.

„Teď je cíl dostávat se výš a výš. Doufám, že se na grandslamech co nejdřív budu dostávat přímo do hlavní soutěže. Uvidíme, jak to půjde, nechci předbíhat. Každopádně zápas s Dimitrovem mi ukázal, že s takovým hráčem dokážu normálně hrát a držet krok.“