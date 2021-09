Jiří Fencl sklízel chválu na jeho mobilní aplikace Resultina i v průběhu US Open v New Yorku. | foto: AP

New York (Od našeho zpravodaje) - Na Flushing Meadows dovedl svou svěřenkyni Lucii Hradeckou s partnerkou Marií Bouzkovou do deblového čtvrtfinále. Nedávno stvořený pár má dokonce naději na start na Turnaji mistryň. Kouč Jiří Fencl ovšem na US Open sklízel chválu taky za jiný úspěch. Jeho mobilní aplikace Resultina umí nové triky, což její uživatelé oceňují.