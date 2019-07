Byl to skvělý týden, zářila Malečková, česká vítězka ITS Cupu

Ve finále nebyla favoritkou, v žebříčku WTA jí patří 375. místo, Turkyně je o 71 příček výše. Na kurtu ovšem vládla Malečková a za hodinu a půl mohla zvednout ruce nad hlavu. „Soupeřka mi seděla, její hra mi vyhovovala,“ usmívala se.

Menší zádrhel musela řešit jen v průběhu druhého setu, kdy nechala za stavu 3:0 Turkyni srovnat.

„Hodně mi pomohla pár dvojchybami a odskočila jsem jí na 3:0. Ale byl to pořád jen jeden brejk, takže když mě pak brejkla zpátky, vrátila se do hry. Já jsem ale naštěstí zůstala klidná a zvládla jsem to,“ oddechla si Malečková.

Se svým představením může být nadmíru spokojená, během pěti zápasů ztratila jediný set. Hned v úvodním kole s Anastasií Pribylovou.

„To byl hodně těžký zápas. Pro mě bylo složité dostat se do turnajového tempa. Vítězstvím jsem to ale prolomila a pak už to bylo jen lepší a lepší,“ přiznala.

Ve druhém kole vyřadila Lucii Hradeckou, nasazené jedničce vzala po vyrovnaném průběhu první set 7:5 a druhý ovládla 6:3. „Byl to dobrý zápas, obě jsme nehrály špatně a lépe to dopadlo pro mě.“

Ve čtvrtfinále porazila Slovenku Škamlovou 6:2, 6:3 a v semifinále krajanku Detiucovou hladce dvakrát 6:1. Olomouc se pro ni stává oblíbenou destinací, už loni zde vyhrála čtyřhru. „Mám to tu ráda. Turnaj je dobrý, snaží se pro nás dělat všechno, co můžou, a ráda se sem vracím,“ přiznává rodačka z Hořovic na Berounsku.

Za sebou má složité období po operaci kolene a titul z Olomouce ji povzbudí, že se vrací zpět po správné cestě.

„Tohle je můj čtvrtý turnaj, jsem ráda, že jsem ho takto zvládla a můžu znovu začít bojovat. Potřebovala jsem nahrát zápasy a tady jsem jich měla opravdu hodně. Byly jsme i ve finále deblu, kde jsme prohrály o dva míčky. Vítězství v singlu mi hodně pomůže,“ věří Malečková.