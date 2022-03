Rozlícený tenista málem raketou trefil sběrače. Vyloučení Brooksby unikl

Jedenadvacetiletý Brooksby neudržel nervy v rozhodujícím třetím setu, kdy vedl nad Argentincem Coriou 4:1. Nakonec zvítězil 3:6, 6:2, 6:3.

„Za takové napadení na kurtu by měla přijít rovnou diskvalifikace. Kdybych to udělal já nebo nějaký jiný Latinoameričan, tak si čtvrt roku nezahrajeme,“ prohlásil 60. hráč světa podle agentury SID, který o situaci na kurtu s rozhodčím diskutoval.

Brooksby po zápase zveřejnil na instagramu fotografii se sběračem míčků a omluvou. „Poučím se z toho a budu dál růst na kurtu i mimo něj,“ napsal.

Na předchozím turnaji v Indian Wells měl podobný incident Australan Nick Kyrgios. Němec Alexander Zverev vybuchl vzteky v únoru v Acapulcu a opakovaně tloukl raketou do umpiru. Dostal za to roční podmíněný trest. Na předloňském US Open byl diskvalifikován Srb Novak Djokovič, který odpálil naslepo míček a nechtěně trefil čárovou rozhodčí.

Právě Djokovičovi fanoušci na sociálních sítích kritizovali fakt, že Brooksby diskvalifikován nebyl. Pozastavil se nad tím i bývalý kapitán americké daviscupové reprezentace Patrik McEnroe. „Co se bude muset stát, aby správně potrestali tenistu. Bude muset téct krev? Tohle je naprosto absurdní,“ uvedl na twitteru.