Na terapie docházel už od dvou let a zabraly mu až 40 hodin týdně. Do čtyř let vůbec nemluvil.

Přesto v tomto období začínal s tenisem, basketbalem, plaváním i atletikou. „Sport byl pro mě velkou úlevou. Když dlouho sedím, může se ve mně nahromadit hodně energie, kterou pak potřebuju vybít,“ popisoval nedávno pro BBC Sport.

A na kurtech se také pozoruhodně rychle zlepšoval. V roce 2022, když mu bylo teprve 21, se v globálním pořadí dostal na 33. příčku.

Jenže pak přišel strmý pád. Musel na operace obou zápěstí, k tomu vyfasoval trest za zmeškané dopingové kontroly. Od Australian Open 2023 dva roky nehrál žádné turnaje, vrátil se až na začátku letošního roku opět na grandslamu v Melbourne.

„Hodně špatných věcí se mi stalo najednou, mentálně to bylo náročné,“ popisoval pro agenturu AP.

Za provinění se proti antidopingovým pravidlům původně dostal stopku na 18 měsíců, ale když vyšlo najevo, že při druhé kontrole ho komisař nezastihl jen proto, že hotelový pokoj byl zarezervovaný na jméno jeho fyzioterapeuta, sazbu mu o pět měsíců zkrátili.

Brooksby v této souvislosti prozradil, že vzhledem ke svému autismu mívá potíže s tím, aby dokázal kontrolovat a správně řešit všechny aspekty života profesionálního sportovce.

„Někdy je těžké mít o všem přehled. Na druhou stranu je to velká výhoda v momentě, kdy se na kurtu ocitám pod tlakem. V ten moment se hodně dlouho dokážu soustředit na dvě tři konkrétní věci a nevnímám nic jiného.“

O informace o svém osobním životě se rozhodl podělit na konci loňského roku. Chtěl pomoct dalším v podobné situaci a být pro ně inspirací. V dětství byl diagnostikován jako vážný případ poruchy autistického spektra, teď už se pohybuje v mírných hodnotách.

Zkraje letošní sezony musel tenisovou kariéru vzkřísit úplně od nuly. Neměl žádné body a minulý týden dorazil do Houstonu jako 507. hráč světa. Bez divoké karty by se do kvalifikace ani nedostal.

Na antukovém podniku kategorie ATP 250 však předvedl působivou jízdu. Vyhrál všech sedm utkání, i když ve třech odvracel mečboly. Zdolal i krajany Tommyho Paula a Francese Tiafoea, kterého v nedělním finále přemohl 6:4, 6:2, a stal se třetím nejníže postaveným vítězem turnaje elitního okruhu v historii.

„V životě jsem zažil hodně nepřízně osudu, jak na kurtu, tak mimo něj. A když jste čelili těžším věcem, potom vypjaté situace v zápasech vnímáte jinak,“ přemítal pro oficiální web ATP.

Díky premiérovému titulu se v žebříčku posunul na 172. místo a výrazně se přiblížil pozicím, na kterých už se jednou pohyboval. Stále je mu teprve 24 let, takže se na ně jistě bude chtít vrátit. Nebo se propracovat ještě dál.

A je velmi symbolické, že finále v Houstonu vyhrál jen čtyři dny po Světovém dni povědomí o autismu.