Kvůli údajnému týrání Rybakinové čelil vyšetřování, teď se kouč může vrátit

Osmatřicetiletý Vukov byl dlouholetým koučem Rybakinové do loňského podzimu. Před US Open moskevská rodačka reprezentující Kazachstán oznámila, že se s ním rozešla, a začala spolupracovat s Goranem Ivaniševičem.
Když ale Ivaniševič letos v lednu po pouhých třech měsících skončil, přibrala Vukova zpátky do týmu. Jenže WTA mu zastavila činnost kvůli údajně nevhodnému chování vůči hráčce, kterou měl psychicky týrat, a zahájila vyšetřování.
„I když podrobnosti případu zůstávají důvěrné, můžeme potvrdit, že Vukov je způsobilý k získání akreditací na akcích WTA,“ uvedla asociace v prohlášení. Nezveřejnila ani to, kdo stížnost vůči Vukovovi vznesl.
Kouč, jenž aktuální světovou desítku Rybakinovou dovedl mimo jiné k wimbledonskému titulu v roce 2022, jakékoliv pochybení vždy odmítal. Trenéra se v lednu zastala i šestadvacetiletá Rybakinová a uvedla, že si na jednání Vukova nikdy nestěžovala.