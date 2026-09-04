Je US Open kasino? Na jeden zápas šly vklady za půl miliardy, vadí to i Noskové

„Lidé, kteří sázejí na sport, nejsou úplně ti nejpříjemnější – a u tenisu to platí obzvlášť,“ komentovala tento krok česká tenistka Linda Nosková.
„Po zápasech dostáváme ošklivé komentáře a negativní reakce. Nevím, jestli kvůli této dohodě bude procento lidí, kteří nám píšou, ještě vyšší. Zároveň je to ale všechno propojené se sportem, takže pro některé lidi je to asi dobře,“ uvedla wimbledonská šampionka pro platformu Bounces.
|
Menšík, Bartůňková i Bouzková postoupili, Siniaková trápila Ósakaovou
Americká tenisová asociace (USTA) portál Kalshi prezentuje jako oficiálního partnera v oblasti predikcí trhů.
Zní to honosněji a jistě i eufemističtěji než sázková kancelář. Představte si to jako burzu, kde lidé nakupují a prodávají „akcie“ ve formě nejen výsledků, ale nejrůznějších událostí.
Během majoru v New Yorku firma přijímá „investice“ na všechny zápasy. A v prostorách areálu ve Flushing Meadows je to znát.
Na ochozech můžete potkat lidi, především muže, jak postávají u kurtů a na utkání, které sledují, přes telefony sázejí nebo nakupují na Kalshi.
A ne vždycky jsou u toho potichu.
Často se stává, že na hráče hlasitě pokřikují, čehož si tenisté samozřejmě všímají. Ze svých zkušeností poznají, že jde o sázkaře.
Pokud si myslíte, že se jedná o pár fanoušků, jste na omylu. Na duel prvního kola mezi Flaviem Cobollim a Franciskem Comesanou, který se hrál na pět setů, bylo vloženo závratných 21,7 milionu dolarů, v přepočtu 470 milionů korun.
Pro porovnání, vítěz a vítězka celého US Open dostanou letos rekordních 5,5 milionu dolarů, což je čtyřikrát méně.
Sport samozřejmě není to jediné, na co lze na platformě Kalshi posílat peníze.
Můžete si zainvestovat třeba na to, kdy Spojené státy potvrdí existenci mimozemšťanů, co příště udělá Donald Trump či jaká země jako první letos ohlásí nákazu ebolou.
Na podobných serverech to není nic neobvyklého, ale nezapomeňte, že nyní je s tím spojený jeden z největších a nejprestižnějších tenisových turnajů světa.
|
Jako tasmánský čertík. Kondičák tenistky Bejlek: Pohybově je v top 5 na světě
Ředitel USTA Craig Tiley si však spolupráci chválí: „Neúnavně pracujeme na tom, aby tenis zůstal na špici, pokud jde o inovace ve světě sportu a způsoby, jakými se fanoušci mohou se sportem propojovat.“
„Partnerství s Kalshi nám dává příležitost být průkopníky nové generace a zároveň zajistit integritu našeho sportu.“
Ačkoliv tím přímo podporují lidi, kteří tenistům mnohdy i vyhrožují.
„Od sázkařů dostáváme spoustu negativních reakcí a nenávisti na sociálních sítích. Takže je pro nás těžké vidět podobné společnosti jako sponzory turnajů,“ vyjádřila se v New Yorku americká světová trojka Jessica Pegulaová. Také zmínila paradox, že sami tenisté sázkové společnosti jako sponzory, například na dresech při zápase, mít nesmějí.
Ital Matteo Berrettini zveřejnil zprávu, kterou při Roland Garros obdržel jeho bratr. „Stálo v ní: Matteo je špatný, a jestli mu neřekneš, aby prohrál, zabijeme vaši rodinu.“
Jeho krajanka Lucrezia Stefaniniová v Indian Wells dostala do chatu jako výhrůžku fotku zbraně.
Takové případy nejsou ojedinělé.
Jen v hlavních soutěžích dvouher se letos ve Flushing Meadows odehraje dohromady 254 zápasů. Což představuje velké lákadlo pro ty, kteří holdují hazardním hrám.
Ale organizátorům US Open jde především o zisky. Peníze se v souvislosti s posledním grandslamem roku řešily už před začátkem, když se v předprodeji objevovaly tzv. ground passy, tedy lístky mimo centrální dvorec, za 363 dolarů.
|
Noční sova Nosková, Muchová soupeřku litovala. Finalistky Wimbledonu zatím válí
Což je 7 500 korun. Původně přitom stály 65 dolarů, podobně jako na jiných grandslamech. Sedadla na stadionu Arthura Ashe vyjdou na vyšší stovky až tisíce dolarů.
Organizátoři potřebují výdělky, aby uspokojili požadavky tenistů na odměny, areál zároveň prochází rozsáhlou rekonstrukcí.
Ale – aspoň jak uvádí specializovaný server Bounces – turnaj se kvůli tomu mění ze sportovního svátku v kasino.