I se 163 centimetry vyčnívá. Paoliniová chtěla být vyšší, teď je z ní hrdinka

Jasmine Paoliniová ví, jak na to.

Sami jste se o tom mohli přesvědčit, pokud jste minulý týden soutěž družstev v Málaze sledovali.

Osmadvacetiletá Italka je totiž na kurtu navzdory malému vzrůstu nepřehlédnutelná. Na jihu Španělska působila coby čtvrtá hráčka světa a jako italská jednička. Není divu, že na ni její tým nejvíc spoléhal. A ona ho nezklamala.

Prohrála jen ve třech setech s Polkou Šwiatekovou, zvládla ale dva debly a dva singly, tím posledním se Slovenkou Šramkovou zařídila Italkám cennou trofej, na kterou čekaly od roku 2013.

„Zakončit takový rok titulem z Billie Jean King Cupu je sen. Nedoufala jsem, že by se nám to mohlo povést. Loni jsme prohrály ve finále, teď tu stojíme jako vítězky. Neuvěřitelné,“ libovala si po středečním triumfu Paoliniová.

Takový byl ovšem celý její rok.

Ruku na srdce. Kdy poprvé jste houževnatou tenistku zaznamenali? Určitě na letošním Wimbledonu, kde se pokoušela sebrat titul Barboře Krejčíkové. Možná už předtím ve finále Roland Garros, kde taktéž marně zápasila se Šwiatekovou. Třeba už v únoru v Dubaji, kde slavila titul, nebo na konci loňského roku. Ale dřív nejspíš ne. Mezi elitu vylétla až letos. Ve 28 letech.

„Myslím si, že každý má svoji vlastní cestu. Potřebovala jsem více času, abych hrála na takové úrovni,“ prozradila. „Byl to dlouhý proces. Musela jsem věřit každému kroku, který jsem udělala.“

Sara Erraniová (vlevo) a Jasmine Paoliniová se domlouvají při čtyřhře proti Polkám v semifinále BJK Cupu v Málaze.

Trápilo ji malé sebevědomí a stejně nevelký vzrůst.

„Dlouho jsem nevěřila, že můžu uspět i na betonech. Dokázala jsem hrát velmi dobře na antuce, ale betony mi dělaly problém,“ přiznala. „Přála bych si být vyšší, mohla bych podávat lépe. Ale už jsem v pohodě s tím, že jsem malá.“

Hru si přizpůsobila tak, aby jí co nejvíce seděla. Možná nemá raketové údery, ale o to rychleji se po kurtu pohybuje. Vypilovala forhend, do míčků nebouchá bezhlavě, radši s nimi kouzlí atraktivnější rány.

„Snažím se hrát forhend méně otevřeně a více následovat údery. Na servisu jsem zlepšila úspěšnost a přidala více rotace. Mám 163 centimetrů, nemůžu hrát přímky,“ vysvětlovala nedávno, že jí ke zlepšení pomohla i pečlivá videoanalýza.

A samozřejmě hodiny a hodiny poctivého tréninku.

K němu byla vedená už odmalička. „Pamatuji si, že mi máma s tátou řekli, ať si vyberu jeden sport, kterému se budu věnovat. V mém městečku byly všude buď tenisové kurty, nebo plavecké bazény. Rozhodla jsem se pro tenis, protože ho hrál můj strýc,“ vzpomínala.

Jasmine Paoliniová ve svém třetím duelu na Turnaji mistryň.

I rodinné zázemí má Italka zajímavé. Z matčiny strany podědila polskou krev, z otcovy zase předky z africké Ghany. A rovněž zábavnou a milou povahu.

Vždyť i v Málaze Italky vypadaly jako ideální a přátelská parta.

„S holkami si rozumíme, ve volných chvílích hrajeme UNO,“ narážela Paoliniová na karetní hru, která na cestách baví i české tenistky.

A cílevědomá italská šampionka zase baví celý tenisový svět. Společně s mužskou jedničkou Jannikem Sinnerem hrdě reprezentují svou zemi, která se tak stává tenisovou velmocí.

A Paoliniová vyčnívá, i když měří jen 163 centimetrů.