V extralize vsadí prostějovský kapitán Navrátil na mladé tenisty

„V našem klubu jsou mladí daviscupoví reprezentanti. Kdyby nehráli extraligu, nemělo by to logiku. Potřebují hrát, aby se zlepšovali. Myslíme na budoucnost. Je to směr, který nám dává smysl,“ tvrdí kapitán prostějovského výběru Jaroslav Navrátil. K dispozici bude mít Jiřího Veselého a mladíky Jiřího Lehečku, Dalibora Svrčinu nebo Zdeňka Koláře.

Odlišná situace je v ženské části sestavy, kde figurují hned tři zahraniční tenistky. Jedničkou družstva bude Elena Rybakinaová z Kazachstánu, která má za sebou skvělou sezonu. Vyhrála turnaj v Bukurešti, po kterém vlétla do světové stovky a přidala finále v Nanchangu a čtvrtfinále ve Wu-chanu, kde vyřadila i Simonu Halepovou.

„Dostala se až do čtvrté světové desítky. Uvidíme, jakou bude mít formu,“ poznamenal Navrátil. „Holky nám chybí, proto v sestavě bude také Slovenka Viktoria Kužmová a Maja Chwalinska z Polska,“ dodal.

Prostějov v semifinálové skupině v sobotu vyzve Říčany a o dva dny později vítěze kvalifikačního utkání mezi Přerovem a celkem Severočeská tenisová. Hrát se bude v hale za hotelem Tenis Club vždy od 10 hodin, vstup je volný. „Předpokládám, že to bude Přerov a dojde i na tradiční regionální derby,“ tuší prostějovský kapitán.

Titul z loňského roku bude obhajovat 1. ČLTK Praha, který v posledním finále porazil v poměru 5:4 prostějovský tenisový klub. Po dvouhrách byl stav vyrovnaný 3:3 a klub ze Štvanice pak dokázal vyhrát dvě čtyřhry. Dělené třetí místo obsadily výběry pražské Sparty a Říčan. „Letos bych byl s postupem do finále hodně spokojený. Rozhodovat se bude v semifinálové skupině,“ tuší Navrátil.