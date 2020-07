Navrátil: Myslel jsem, že Slováci budou kousat víc, naši mladí potvrdili růst

Navrátilův výběr zdolal na antuce pražské Sparty slovenské soupeře 3:2, stejně dopadla i necelé tři měsíce stará baráž o finále Davis Cupu v Bratislavě.

ZPRAVODAJSTVÍ Daviscupový tým porazil v Poháru přátelství Slováky

„Myslel jsem, že Slováci budou kousat víc a budou nás chtít porazit, i když nešlo o oficiální zápas,“ přemítal kapitán vítězného družstva. „Ale samozřejmě jsem rád, že to kluci zvládli. Šanci dostali i mladí, kteří ukázali, že jsou na vzestupné tendenci, a potvrdili jsme, že vítězství v Bratislavě nebyla náhoda.“

Navrátil v sobotu nominoval do dvouher oba nejlepší české tenisty Jiřího Veselého a Lukáše Rosola. V neděli pak za stavu 1:1 vlétly na kurt mladé naděje Zdeněk Kolář a Jonáš Forejtek. „Očekával jsem, že když dostanou šanci, tak ji využijí,“ odhalil kapitán domácích příčinu svých manévrů.

Jeho předpověď se naplnila.

Třiadvacetiletý Kolář nejprve smetl 6:0 a 6:2 Andreje Martina, o čtyři roky mladší Forejtek výsledkem 6:4 a 6:4 přehrál Filipa Horanského. Po jejich úspěších tak bylo rozhodnuto.

„Klobouk dolů před Zdeňkem, který soupeře rozdrtil po fantastickém výkonu,“ chválil Navrátil. „Jsem velice rád, že i Jonáš předvedl výborný výkon a dokázal, že se pořád zlepšuje a postupuje i na žebříčku. Navíc udělal maturitu, takže teď má klid na tréninky a na zápasy,“ podotkl.

Zatímco Kolář na kurtu řádil téměř bezchybně, Forejtek se chvílemi pral se silným větrem. Český junior ve druhém setu vedl 3:1, záhy ale ztrácel 3:4.

„Z té jedné strany se hrálo blbě, trošku tam foukalo a Jonáš si kvůli tomu blbě prohrál servis,“ hledal Navrátil příčiny. „Říkal jsem mu, že do toho pořád musí chodit, aby jeho údery měly správnou délku. Jonáš to splnil, hrál aktivně forhendem a zápas pak doservíroval. Jsem velmi rád, že to dotáhl do vítězného konce.“

Navrátilovy pokyny oceňoval i Forejtek. „Pod kapitánem jsem v Davis Cupu hrál čtvrtý zápas, takže mě už zná dobře a jeho rady byly velmi dobré,“ prozradil.

Střetnutí se Slovenskem, byť nebylo oficiální, Navrátilovi napovědělo, že na mladé tváře bude moci spoléhat i v budoucnu. Navíc se na českých tenistech pozitivně projevuje dostatek akcí, na nichž mohou v době přerušení sezony prokládat tréninky soutěžními zápasy.

„Je vidět, že kluci, kteří tady na Spartě odehráli turnaj O pohár prezidenta ČTS a další akce, už za sebou mají nějaké zápasy,“ všiml si Navrátil.

„Třeba Andrej Martin jen trénoval a šlo vidět, že mu zápasy strašně chybí. Kdyby turnaje začaly, tak pro české hráče bude výhodou, že už toho mají odehráno tolik. V ostatních zemí se turnaje ještě tolik nerozjely.“