Smutný i hrdý Navrátil: Na Francii jsme měli, ale kluci jsou příslibem

Vedení Čechům zařídil Macháč, který si v premiéře v Davis Cupu vyšlápl na Gasqueta 7:6 a 6:2. Pak ovšem Veselý prohrál s Mannarinem 7:6, 4:6 a 2:6 a v rozhodujícím deblu 6:3, 4:6, 3:6 neuspěli Macháč a Lehečka proti elitnímu páru Herbert, Mahut.

„Ani jsem nečekal, že kluci budou hrát tak deblově,“ chválil Navrátil.

Proti favoritům vyhráli první set a ve druhém měli dva brejkboly.

Škoda, že Tomáš při jednom dostal druhý servis a zkazil, i když do té doby returnoval výborně. A pak šli Francouzi nahoru. Třetí sada vypadala vyrovnaně, ale soupeři byli lepší na servisu i na returnu a byli deblovější.

Jak vás potěšila vítězná premiéra Tomáše Macháče v první dvouhře?

Tomáš podal vynikající výkon. Utkání zvládl, hrál velice dobře takticky. Gasquet na mě působil unaveně, ale Tomášova hra seděla.

Kde se zlomil druhý singl mezi Jiřím Veselým a Adrianem Mannarinem?

Jirka vyhrál první set, ale ve druhém bohužel zahrál jeden katastrofální game (třetí). Zkazil v něm tři forhendy a jeden bekhend, čímž Mannarina zvedl. Gamy v závěru druhé sady byly vyrovnané, ale Mannarino začínal mít navrch. A ve třetí sadě už byl lepší.

Jak teď vidíte postupové kalkulace?

Musíme v dalším utkání držet palce Británii, aby jakkoli vyhrála. Když vyhraje Francie, tak budeme hrát s Británii o druhé místo, ale to bude složitější, protože Británie má silnější tým než Francie. Kdyby Britové vyhráli 2:1, tak se to zamotá. Ale i Británie se dá porazit. Vidíme, že na konci sezony se rozdíly smazávají. Na neděli se určitě připravíme a do utkání půjdeme se vztyčenou hlavou.

Uvažujete nad tím, že pozměníte sestavu?

Přemýšlet o tom budu. Těžko můžu vytáhnout Tomáše, když odehrál velice dobré utkání. Musíme myslet na budoucnost, takže se může stát, že bude změna i na prvním fleku. Ale nechci předjímat, mám na to dva dny čas. Ale změna klidně může přijít.

Zmínil jste vyhlídky do budoucna, nabyl vás v tomhle směru duel s Francií optimismem?

Přínosem do budoucna jsou určitě nejen Tomáš Macháč a Jirka Lehečka, ale je tady i Zdenda Kolář. V příští sezoně se doufám posune i Jonáš Forejtek, pak je tam Dalibor Svrčina a další mladí. Takže tým je mladý a budoucnost určitě má. Kluci tady získávají neskutečné zkušenosti. Možná na vlastní oči uvidí i Djokoviče, jak hraje a co všechno dělá. Jsou v týmu a vidí, jak týden probíhá. Proto jsem spokojený, i když jsme na Francii měli.