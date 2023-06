Blažek pečoval o Muchovou: cibulová šťáva s medem a rituální běh k Eiffelovce

Blažek a tenisový trenér Muchové Emil Miške promluvili o zákulisí úspěšného tažení po sobotním finále, v němž jejich svěřenkyně podlehla světové jedničce 2:6, 7:5 a 4:6.

Jaroslave, kolik váš okruh měřil?

Myslím, že dvanáct kilometrů, takže docela dost, ani jsem nečekal, že si tady zvýším kondici. Ale když jsem běžel naposledy, už jsem si to docela užil. A rituálů jsme měli i víc. Ujížděli jsme na nich a dělali si z nich srandu. Ve Wimbledonu vymyslíme něco dalšího, možná na kole.

Běželo se vám líp, když Karolína vyhrála třeba počtvrté?

No před dalším během jsem si vždycky říkal: „Už zase? Neskutečný!“ Ale pak už jsem dospěl tak daleko, že jsem běhal stejnými ulicemi a šlapal na stejný obrubník.

Na trasu jste se vydával ráno?

Musel jsem, hlavně ve všedních dnech. Nejlepší to bylo o víkendu, kdy bylo prázdno.

A schody jste si dával?

Ani moc ne, naštěstí. Ale pozor, nějaké byly. A dokonce jsem jedny běhal po jednom a jiné po dvou. Prostě obsese nejvyšší kategorie.

Do rozhovoru vstupuje Miške: „Říkal jsem mu: Víš, Jardo, když jsi oběhl tu Eiffelovku a Kája vyhrála, měl bys to dodržet. Teď mě napadá, že výzva na US Open může být vyběhnout na Empire State Building.“

Karolína hrála semifinále i finále na tři sety, jak náročná byla tato porce ve třech dnech?

Vyzdvihl bych, že i s tréninkem jedeme tři týdny v kuse, volno jsme neměli skoro žádné, a ona to stejně dala. Má totiž opravdu profesionální přístup. Procedur je už od rána hodně, někdy se může stát, že by se člověk na všechno nejraději vykašlal a šel si lehnout. Po třetím kole jsme končili snad v půl jedné ráno. Zápas dohrála pozdě, ale hodinu a půl jsme stejně dojeli. A to svědčí o jejím morálu.

Jak jste léčili její nemoc?

Fakt jsme vymýšleli všechno možné. Dělali jsme cibulovou šťávu s medem, abychom jí zklidnili krk, vždycky jsme postup samozřejmě konzultovali s doktorem. I denní harmonogram jsme upravovali podle toho, jak se Kája cítila. Sice to nemělo vliv na údržbu pohybového aparátu, ale bralo to síly. Ne vždy se dobře vyspíte, což je při regeneraci klíčové. Fakt to nebylo lehké. V podvědomí máte výmluvu: „No, já vlastně můžu prohrát, protože jsem nemocná.“ Ale ona si to do hlavy nepustila.

Po více než tříhodinovém semifinále si stěžovala na křeče, jak jste pracovali po zápase?

Přijel ještě jeden náš fyzioterapeut a oba jsme Káju dávali dohromady čtyři pět hodin. Do toho měla lehčí trénink, protože když si lehnete do postele a neděláte nic, je to horší než mít aspoň nějakou aktivitu. I když to bolí.

Na finále tedy byla nachystaná?

V rámci možností. Mohla nastoupit, neměla žádnou výraznou bolestivou limitaci, ale únava už byla patrná. Potom vás takzvaně bolí všechno, už si dost saháte do komfortní zóny, nezáleží jen na fyzické stránce, ale i mentální síle. Chodit znovu a znovu na kurty není jednoduché.

Miške doplňuje: „Znám hráčky, které kdyby se cítily jako Kája před finále, tak by nenastoupily. Vzhledem k tomu, jaký má práh bolesti a jaké má zkušenosti, byla připravena hrát.“

Karolína v průběhu turnaje říkala, že s trenérem a vámi pracovala na bekhendu po lajně. Jak můžete vy jako fyzioterapeut a kondičák ovlivnit nácvik konkrétního úderu?

Emil řekne, jak by si to představoval, jaké technické a pohybové detaily je třeba vylepšit. A na mně je pak zjistit, jestli je na to pohybový aparát připraven, jestli nemá nějakou limitaci, na které se případně musí pracovat. Máme na to postup od terapeutických cviků, přes posilování, až po cvičení na kurtu. Jenže co si bude povídat, beztak je to o tom, že to Kája extrémně rychle uchopí, pochopí a předvede. Navíc ani tak to není ze dne na den, zásluhu na tom má i práce předchozích trenérů a týmů.

I podle rituálu s Eiffelovkou je jasné, že si v týmu užíváte spoustu legrace. Jak jste společně dlouhý pobyt na grandslamu zvládali?

Musím říct, že opravdu dobře. Jsme tady spolu tři týdny nonstop, ale máme pořád srandu, nelezeme si na nervy. Nikdo z nás necpe svoje ego do popředí, vycházíme si vstříc.