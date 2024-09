Při zápasech kolikrát trneme, ale potom tleskáme, říká fyzioterapeut Muchové

Ve středu od 18:00 českého času ji čeká čtvrtfinále proti Beatriz Haddadové Maiaové. Blažek jí bude opět fandit z tribuny. Jak ale prozradil v rozhovoru s českými novináři v New Yorku, hlavní část jeho práce se odehrává mimo kurt.

Jak je na tom Karolína po zdravotní a fyzické stránce? Dá se její úroveň srovnat s loňským rokem, kdy byla na US Open v semifinále a měla zatím životní sezonu?

Kombinace zkušeností a získané paranoii cokoliv zakřiknout mi velí odpovědět maximálně toto: „Až na drobné bolístky všechno zatím nějak drží pohromadě.“ Pravda je, že potřebný objem zápasů vzhledem k operaci zápěstí rozhodně nemá takový jako loni touhle dobou. Ale v jistém směru to může mít svá pozitiva, třeba že je odpočatější.

Fyzioterapeut a kondiční trenér Jaroslav Blažek s Karolínou Muchovou

Jak pracujete na regeneraci a přípravě na další utkání?

Nesporná výhoda grandslamových turnajů je den volna mezi zápasy. V něm máme prostor na kratší tenisový trénink i na lehčí cvičení, zaměřené na dlouhodobější i aktuální limitace. A samozřejmě děláme rehabilitační a fyzioterapeutické praktiky, které souhrnně nazýváme „treat“. Ten je každý den, ať už je zápas, nebo ne.

Musíte si v tréninku dávat pozor, aby nepřišly potíže? Karolína přece jen dlouho nehrála a zápasová zátěž je náročná…

To máte úplnou pravdu. Dávkování je dost klíčové, na kurtu i mimo něj. Domlouváme se s Kájou a Emilem (tenisovým trenérem Miškem) společně, všechno se počítá více než obvykle. V zápase to přirozeně ovlivnit nejde. Kája je typ, že v utkání zařazuje vyšší rychlost a dostává se někdy do pozic, že kolikrát trochu trneme. A potom jen tleskáme!

Jak náročná byla rehabilitace ruky po operaci? Šla vždy správným směrem a rychle, nebo se vyskytly i zádrhely?

Moc rád bych zde vyzdvihl spolupráci s belgickými kolegy, které nám doporučil pan doktor Kebrle, který Káju operoval. Jejich zkušenosti konkrétně s tímto typem zranění byly velmi obohacující a i díky tomu probíhala rekonvalescence rychleji, než se čekalo. I když zotavování v podstatě stále ještě běží, zápěstí je nutné věnovat častou pozornost a být na něj opatrný.

Jak se vám dařilo budovat kondici v letních měsících, kdy měla Karolína náročný turnajový program?

Tohle je v tenise obecně těžká věc. Pokud hrajete dobře, znamená to, že máte každý den zápas. A když si ho rozeberete z mnoha úhlů zatížení, tak představuje intenzivní trénink sám o sobě. To sice neznamená, že zbytek dne máte volno, ale je třeba to zohlednit a plánovat podle toho ostatní fáze. Jak zlepšovat výkon, ale zároveň zregenerovat zátěž? To řeší všichni sportovci na světě a v takovém „punku“, jakým je tenis, je to někdy výzva.

Karolína říká, že New York zbožňuje. Jak se město líbí vám?

Za těch deset let s ním mám takový dynamický vztah. Zprvu možná lehké zklamání, ale pak jsme si k sobě našli cestu a teď se máme moc rádi. Je to sociální pestrobarevnost a subkulturní unikát, který vás nepřestane překvapovat. Ztrácíte tu identitu, což je najednou příjemný pocit.

Na jaře jste s Karolínou běželi půlmaraton, byl to velký zážitek?

Když přeskočím fajn pocit z odběhnuté vzdálenosti, krásy města Prahy a úžas nad počtem účastníků, tak nejsilnější bylo, že jsme díky organizaci RWTTC (Běhejte s těmi, kteří nemohou) absolvovali půlmaraton s hendikepovanými dětmi ve speciálně upravených vozíčcích. Byly úžasné, odvážné a klobouk dolů.