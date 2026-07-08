Japonská hvězda po lekci od Muchové: Porážka bolí, úplně mi odešly nohy

„Na to, jak jsem se cítila, je skóre ještě dobré,“ pokračovala bývalá vládkyně žebříčku a čtyřnásobná grandslamová šampionka se smutným úsměvem.
Na tiskové konferenci také připomněla, že v úterý odpoledne proti Muchové čelila odlišnému stylu než o dva dny dříve v duelu s běloruskou ranařkou, kterou zdolala 6:2 a 7:6.
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„S oběma jsem předtím hrála mnohokrát, ale na trávě jsme se střetly poprvé. Muchová má skvělý cit, umí čop a chodit na síť. A s tím je právě na trávě těžké si poradit.“
Dlouho se jí dařilo čelit variabilnímu stylu Češky s pomocí dělových úderů a razantního servisu, ale v koncovce druhého setu ji právě podání zradilo. Za stavu 4:4 udělala dvě dvojchyby a při brejkbolu soupeřky pokazila vysoký míč u sítě.
„Přišlo mi, jako by mi úplně odešly nohy a už jsem nemohla tlačit,“ nechápala. „Byl to velmi zvláštní pocit, jako by moje nohy byly odpojené od horní poloviny těla.“
Na otázku, jestli za to mohlo nějaké zranění či jen únava, 28letá Japonka žertem odpověděla: „Blížím se ke třicítce, takže stárnu.“
Pak vážným tónem doplnila, že příště se bude muset lépe zamyslet nad plánováním turnajů před grandslamem, protože do Wimbledonu vstoupila minulý týden jen dva dny poté, co hrála finále podniku v Bad Homburgu.
A v něm shodou okolností také podlehla Muchové – po skreči zkraje druhého setu.
Navzdory zklamání si v All England Clubu vylepšila kariérní maximum a ověřila si, že může navázat na své předchozí úspěchy. Než v roce 2023 přerušila kvůli mateřství kariéru, posbírala čtyři grandslamové vavříny a okupovala první příčku globálního pořadí.
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„Vím, že moje výsledky to neukazují, ale pokaždé, když hraju grandslam, chci vyhrát. Na loňském US Open jsem se dostala do semifinále, kde mě ale vyřadila skvěle hrající Amanda (Anisimovová). Tehdy jsem ani nebyla tolik naštvaná, zato tahle porážka bolí víc, protože mi přijde, že jsem toho mohla udělat mnohem víc.“
Na závěr dodala: „Myslím si, že pořád mám šanci grandslam vyhrát.“
Nicméně letos ve Wimbledonu to nebude.