Japonská hvězda po lekci od Muchové: Porážka bolí, úplně mi odešly nohy

Stanislav Kučera
  8:44
Japonská tenistka Naomi Ósakaová ve čtvrtfinále Wimbledonu

Japonská tenistka Naomi Ósakaová ve čtvrtfinále Wimbledonu | foto: AP

Naomi Ósakaová ve čtvrtfinále Wimbledonu.
Karolína Muchová se raduje z postupu do semifinále Wimbledonu.
Karolína Muchová se raduje z postupu do semifinále Wimbledonu.
Karolína Muchová slaví výhru ve čtvrtfinále Wimbledonu.
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Od našeho zpravodaje ve Velké Británii - Po brilantním výkonu vyřadila světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, ale v dalším zápase narazila. „Nehrála jsem tak dobře, neměla jsem žádnou energii,“ líčila japonská tenistka Naomi Ósakaová po porážce ve čtvrtfinále Wimbledonu od Karolíny Muchové 6:7 a 4:6.

„Na to, jak jsem se cítila, je skóre ještě dobré,“ pokračovala bývalá vládkyně žebříčku a čtyřnásobná grandslamová šampionka se smutným úsměvem.

Na tiskové konferenci také připomněla, že v úterý odpoledne proti Muchové čelila odlišnému stylu než o dva dny dříve v duelu s běloruskou ranařkou, kterou zdolala 6:2 a 7:6.

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„S oběma jsem předtím hrála mnohokrát, ale na trávě jsme se střetly poprvé. Muchová má skvělý cit, umí čop a chodit na síť. A s tím je právě na trávě těžké si poradit.“

Dlouho se jí dařilo čelit variabilnímu stylu Češky s pomocí dělových úderů a razantního servisu, ale v koncovce druhého setu ji právě podání zradilo. Za stavu 4:4 udělala dvě dvojchyby a při brejkbolu soupeřky pokazila vysoký míč u sítě.

„Přišlo mi, jako by mi úplně odešly nohy a už jsem nemohla tlačit,“ nechápala. „Byl to velmi zvláštní pocit, jako by moje nohy byly odpojené od horní poloviny těla.“

Japonská tenistka Naomi Ósakaová ve čtvrtfinále Wimbledonu

Na otázku, jestli za to mohlo nějaké zranění či jen únava, 28letá Japonka žertem odpověděla: „Blížím se ke třicítce, takže stárnu.“

Pak vážným tónem doplnila, že příště se bude muset lépe zamyslet nad plánováním turnajů před grandslamem, protože do Wimbledonu vstoupila minulý týden jen dva dny poté, co hrála finále podniku v Bad Homburgu.

A v něm shodou okolností také podlehla Muchové – po skreči zkraje druhého setu.

Navzdory zklamání si v All England Clubu vylepšila kariérní maximum a ověřila si, že může navázat na své předchozí úspěchy. Než v roce 2023 přerušila kvůli mateřství kariéru, posbírala čtyři grandslamové vavříny a okupovala první příčku globálního pořadí.

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„Vím, že moje výsledky to neukazují, ale pokaždé, když hraju grandslam, chci vyhrát. Na loňském US Open jsem se dostala do semifinále, kde mě ale vyřadila skvěle hrající Amanda (Anisimovová). Tehdy jsem ani nebyla tolik naštvaná, zato tahle porážka bolí víc, protože mi přijde, že jsem toho mohla udělat mnohem víc.“

Na závěr dodala: „Myslím si, že pořád mám šanci grandslam vyhrát.“

Nicméně letos ve Wimbledonu to nebude.

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