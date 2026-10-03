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Sinner se odhlásil i z turnaje v Šanghaji. Světovou jedničkou se může stát Zverev

Autor: ,
  12:01
Jannik Sinner odehrává míček ve finále Wimbledonu.

Jannik Sinner odehrává míček ve finále Wimbledonu. | foto: Reuters

Jannik Sinner slaví triumf ve finále Wimbledonu.
Jannik Sinner slaví triumf ve finále Wimbledonu.
Jannik Sinner slaví triumf ve finále Wimbledonu.
Jannik Sinner slaví triumf ve finále Wimbledonu.
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Světová jednička Jannik Sinner, který od triumfu ve Wimbledonu nehraje kvůli zranění kolena, se odhlásil i z nadcházejícího turnaje v Šanghaji. Pětadvacetiletý italský tenista o tom informoval na instagramu.

Vítěz pěti grandslamů, jehož zranění připravilo mimo jiné o obhajobu titulu na probíhajícím turnaji v Pekingu, bližší informace ke zdravotnímu stavu neuvedl. Podle médií však kvůli kolenu v pátek navštívil specialistu v Lyonu.

Turnaj Masters v Šanghaji je na programu od 7. do 18. října a Sinnerova absence dává další šanci aktuálně druhému hráči žebříčku Alexanderu Zverevovi stát se do konce roku poprvé světovou jedničkou.

Devětadvacetiletý Němec, který letos získal na Roland Garros a US Open první dva grandslamové tituly, momentálně na první místo ztrácí 1370 bodů a do konce roku jich obhajuje výrazně méně než Sinner.

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