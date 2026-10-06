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Sinner stále řeší zraněné koleno, na kurty se vrátí až v další sezoně

Autor: ,
  11:12
Jannik Sinner odehrává míček ve finále Wimbledonu.

Jannik Sinner odehrává míček ve finále Wimbledonu. | foto: Reuters

Jannik Sinner slaví triumf ve finále Wimbledonu.
Jannik Sinner slaví triumf ve finále Wimbledonu.
Jannik Sinner pomáhá vstát Alexanderu Zverevovi ve finále Wimbledonu.
Jannik Sinner se raduje ve finále Wimbledonu.
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Italský tenista Jannik Sinner předčasně ukončil sezonu. Prvního hráče světového žebříčku nepustí na kurty přetrvávající problémy s pravým kolenem, kvůli nimž nehraje už od červencového triumfu ve Wimbledonu.

Sinner v prohlášení na instagramu oznámil, že se s ohledem na další kariéru rozhodl dát přednost léčbě zánětu.

Absence pětadvacetiletého vítěze pěti grandslamů ve zbytku sezony zvýší šance německého tenisty Alexandera Zvereva na premiérový posun do čela žebříčku ATP. Aktuální světová dvojka nyní na Sinnera ztrácí 1280 bodů a do konce roku jich obhajuje výrazně méně než Ital.

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„Společně s lékaři jsem se rozhodl, že potřebuju podstoupit léčbu kolena, což znamená, že sezona 2026 oficiálně skončila,“ řekl Sinner ve videovzkazu. „V minulých letech mi konec sezony, zvlášť závěr v Turíně, přinesl spoustu krásných zážitků, což bude letos hodně jiné, teď ale musím myslet i na svou další kariéru,“ dodal s tím, že se chce vrátit na 100 procent připravený.

Posledním letošním zápasem tak pro Sinnera zůstane vítězné finále ve Wimbledonu, v němž v polovině července porazil Zvereva 3:1 na sety. Svůj další program pak postupně rušil, přišel o start na US Open a naposledy se minulý týden odhlásil z Masters v Šanghaji, kde se začne hrát ve středu.

„Na radu lékařského týmu Jannik absolvuje léčbu zánětu v koleně. Bylo rozhodnuto zahájit léčbu již nyní, aby měl Jannik dostatek času na zotavení před zahájením přípravy na rok 2027,“ upřesnil Sinnerův tým v oficiálním prohlášení.

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Živě7:6, 1:2
  • 1.09
  • -
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Kolář vs. SakellaridisTenis - 1. kolo - 6. 10. 2026:Kolář vs. Sakellaridis //www.idnes.cz/sport
6. 10. 13:00
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