Sinner skončil úspěšnou spolupráci s trenérem Cahillem, povede ho Norman

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  11:52

Italský tenista Jannik Sinner vyhrál Australian Open i díky svému týmu. Zcela vpravo se usmívá jeho australský trenér Darren Cahill. | foto: Reuters

Jannik Sinner ukončil spolupráci s koučem Darrenem Cahillem, který mu pomohl vyhrát pět grandslamů. Italského tenistu povede Magnus Norman. Bývalý první hráč světa o tom informoval na Instagramu.

Také padesátiletý Norman má za sebou úspěšnou trenérskou kariéru. Krajanovi Robinu Söderlingovi pomohl do nejlepší pětky světového žebříčku a ke dvěma finálovým účastem na Roland Garros. Švýcara Stana Wawrinku dovedl ke třem grandslamovým titulům.

V Sinnerově týmu by měl někdejší druhý hráč světového žebříčku Norman spolupracovat se Simonem Vagnozzim. Italský kouč stejně jako Cahill začal pětadvacetiletého rodáka z Innichenu trénovat v roce 2022.

Cahill, který jako trenér dovedl čtyři hráče na první místo světového žebříčku, plánoval opustit Sinnerův tým už v roce 2025. Nakonec se rozhodl pokračovat a během letošního Wimbledonu uvedl, že zůstane do konce tohoto roku.

Sinnerovu kariéru v roce 2025 na tři měsíce přerušil dopingový trest. Od letošního července vítěz 30 turnajů na okruhu ATP nehraje kvůli zranění kolena a na kurty by se měl vrátit na konci prosince při exhibici v Saúdské Arábii.

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