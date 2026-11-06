Také padesátiletý Norman má za sebou úspěšnou trenérskou kariéru. Krajanovi Robinu Söderlingovi pomohl do nejlepší pětky světového žebříčku a ke dvěma finálovým účastem na Roland Garros. Švýcara Stana Wawrinku dovedl ke třem grandslamovým titulům.
V Sinnerově týmu by měl někdejší druhý hráč světového žebříčku Norman spolupracovat se Simonem Vagnozzim. Italský kouč stejně jako Cahill začal pětadvacetiletého rodáka z Innichenu trénovat v roce 2022.
Cahill, který jako trenér dovedl čtyři hráče na první místo světového žebříčku, plánoval opustit Sinnerův tým už v roce 2025. Nakonec se rozhodl pokračovat a během letošního Wimbledonu uvedl, že zůstane do konce tohoto roku.
Sinnerovu kariéru v roce 2025 na tři měsíce přerušil dopingový trest. Od letošního července vítěz 30 turnajů na okruhu ATP nehraje kvůli zranění kolena a na kurty by se měl vrátit na konci prosince při exhibici v Saúdské Arábii.