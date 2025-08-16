Chcete mě? Sinner přišel o deblovou parťačku na US Open, musí si najít novou

Autor: ,
  15:32
Světová jednička Jannik Sinner si musí hledat novou spoluhráčku do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open, jež se bude hrát od úterka v netradičním formátu. Jeho původní partnerka Američanka Emma Navarrová nakonec dala přednost turnaji v Monterrey. Ital má čas do nedělní uzávěrky přihlášek.
Jannik Sinner returnuje na Cincinnati Open.

Jannik Sinner returnuje na Cincinnati Open. | foto: Reuters

Kondiční trenér Umberto Ferrara a tenista Jannik Sinner
Princezna Kate předala trofej vítězi, kterým se stal Jannik Sinner
Vítězný Jannik Sinner (vlevo) a poražený Carlos Alcaraz pózují s trofejemi
Vítězný Jannik Sinner (vlevo) a poražený Carlos Alcaraz pózují s trofejemi
49 fotografií

Po odstoupení svých plánovaných spoluhráčů Tommyho Paula a Pauly Badosaové vytvořili nový pár Brit Jack Draper s Američankou Jessicou Pegulaovou.

Díky odhláškám se na základě kombinace aktuálního singlového žebříčku dostali mezi elitní osmičku také Italové Lorenzo Musetti s Jasmine Paoliniovou.

Siniaková si na US Open mix nezahraje. Ostuda, vadí jí změna na marketingový tah

Zatím se nedostalo na české tenistky Kateřinu Siniakovou ani Karolínu Muchovou.

Jedenáctinásobná grandslamová šampionka v ženské a smíšené čtyřhře Siniaková se přihlásila se světovou deblovou jedničkou Marcelem Arévalem ze Salvadoru, Muchová s Rusem Andrejem Rubljovem.

Zájem o start v turnaji pro 16 párů projevilo 25 dvojic, kromě osmi přímo kvalifikovaných párů udělili pořadatelé šest divokých karet. Soutěž o milion dolarů pro vítěze se uskuteční 19. a 20. srpna, v týdnu před zahájením hlavních soutěží US Open.

Hrát se budou zkrácené zápasy na dva vítězné sety do čtyř vítězných gamů bez výhod. Na klasických šest gamů, ale také bez výhod, se bude hrát jen finále.

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech oznámil rozchod se ženou po 26 letech

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech oznámil, že se rozchází se svou ženou Martinou Čechovou, s kterou tvořili pár šestadvacet let. Manželství uzavřeli v roce 2003, mají spolu dceru Adélu a syna...

Za šest týdnů jsem ztratil vše, na čem jsem pracoval celý život. Vrána o NHL i Spartě

Premium

Na tento moment dlouho čekal. Až na konci minulého týdne vzal do ruky pero a pár vlnkami podškrábl dvouletou úmluvu s Linköpingem. Ačkoliv dál doufal v NHL, nakonec hokejový útočník Jakub Vrána...

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

OBRAZEM: Benefice za Buchtelu dojímala i bavila, hráli Nečas, Dostál či Gudas

Slzy i úsměvy. Charitativní hokejové Utkání Ondřeje Buchtely v sobotu vzdalo hold předčasně zesnulému obránci a vyprodalo chomutovskou arénu. Čestné úvodní buly vhodila maminka talentovaného hráče,...

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

ONLINE: Slovácko - Teplice, domácí usilují o první vítězství v novém ročníku

Sledujeme online

Fotbalisté Slovácka chtějí v pátém kole fotbalové ligy poprvé v nové sezoně zvítězit. Od 17 hodin hrají doma proti Teplicím, zápas můžete sledovat v podrobné online reportáži.

16. srpna 2025  16:30

ONLINE: Ml. Boleslav - Hradec Kr., souboj dvou týmů, které čekají na výhru

Sledujeme online

Jak Mladá Boleslav, tak Hradec Králové zatím zůstávají v novém ročníku fotbalové ligy výsledkově za očekáváním. V pátém kole budou oba týmy usilovat o první vítězství. Zápas má výkop v 17 hodin a...

16. srpna 2025  16:20

ONLINE: Olomouc - Zlín, nováček chce potvrdit senzační vstup do sezony

Sledujeme online

I po čtyřech kolech se zlínští fotbalisté drží na špici tabulky. V tom pátém je nicméně čeká náročný duel v Olomouci. Výkop má v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

16. srpna 2025  16:15

ONLINE: Diouf hraje za West Ham, Souček na lavičce. Tottenham vede, pak v akci City

Sledujeme online

Program 1. kola anglické fotbalové ligy pokračuje sobotními zápasy. Aston Villa remizovala s Newcastlem 0:0, West Ham od 16 hodin hraje proti Sunderlanu. El Hadjiho Malicka Dioufa čeká v novém...

16. srpna 2025  13:20,  aktualizováno  16:12

ONLINE: Dukla - Plzeň, hosté jsou jasným favoritem. Splní povinnost?

Sledujeme online

Plzeňští fotbalisté chtějí po dvou remízách zase zvítězit. V 5. kole Chance Ligy hrají na půdě pražské Dukly, zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

16. srpna 2025

Salač bojoval s technikou, v Rakousku skončil v kvalifikaci Moto2 poslední

Filipu Salačovi se po nadějných časech v trénincích kvalifikace na Velkou cenu Rakouska v třídě Moto2 nepovedla. Český jezdec skončil v kvalifikaci poslední osmnáctý a do nedělního závodu odstartuje...

16. srpna 2025  14:57

Úleva pro mistra. Barceloně se podařilo zaregistrovat Garcíu a Rashforda

Mistrovské Barceloně se podařilo krátce před startem španělské fotbalové ligy zaregistrovat dva nové hráče, brankáře Joana Garcíu a útočníka Marcuse Rashforda. Klub na webu potvrdil, že oba budou k...

16. srpna 2025  14:26

Budějovice vyhrály zápas. Ve druhé lize překvapivě porazily Žižkov

Fotbalisté Českých Budějovic v 6. kole druhé ligy nečekaně zvítězili v Praze nad Žižkovem 1:0. Dynamo si připsalo premiérový triumf v sezoně, v soutěžním duelu vyhrálo v základní době poprvé od konce...

16. srpna 2025  13:36

Indráčková poskočila do desítky, ve Wisle zaznamenala nejlepší výsledek v seriálu

Skokanka na lyžích Karolína Indráčková skončila devátá v závodu letní Grand Prix ve Wisle a v třetím dílu zaznamenala svůj nejlepší výsledek v letošním seriálu. Klára Ulrichová ve Slezských Beskydech...

16. srpna 2025  13:12

Oťukávání před MS. Volejbalistky padly s Argentinou, v pátek ji vyzvou naostro

České volejbalistky na turnaji v Koreji podlehly v obměněné sestavě 0:3 Argentině, proti níž v pátek zahájí mistrovství světa v Thajsku. Trenér Jannis Athanasopulos ve čtvrtém zápase z pěti...

16. srpna 2025  13:04

Byl jsem navíc. Kämpf o závěru sezony i cílech: Zdravý náhradník být nechci

Prokletý sedmý zápas. Jakmile na něj dojde, hokejové Toronto v play off NHL končí. Klíčovou bitvu Maple Leafs nezvládli ani letos ve druhém kole s Floridou, celkově v zápase o všechno vypadli už...

16. srpna 2025

