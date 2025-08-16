Chcete mě? Sinner přišel o deblovou parťačku na US Open, musí si najít novou

Po odstoupení svých plánovaných spoluhráčů Tommyho Paula a Pauly Badosaové vytvořili nový pár Brit Jack Draper s Američankou Jessicou Pegulaovou.
Díky odhláškám se na základě kombinace aktuálního singlového žebříčku dostali mezi elitní osmičku také Italové Lorenzo Musetti s Jasmine Paoliniovou.
Siniaková si na US Open mix nezahraje. Ostuda, vadí jí změna na marketingový tah
Zatím se nedostalo na české tenistky Kateřinu Siniakovou ani Karolínu Muchovou.
Jedenáctinásobná grandslamová šampionka v ženské a smíšené čtyřhře Siniaková se přihlásila se světovou deblovou jedničkou Marcelem Arévalem ze Salvadoru, Muchová s Rusem Andrejem Rubljovem.
Zájem o start v turnaji pro 16 párů projevilo 25 dvojic, kromě osmi přímo kvalifikovaných párů udělili pořadatelé šest divokých karet. Soutěž o milion dolarů pro vítěze se uskuteční 19. a 20. srpna, v týdnu před zahájením hlavních soutěží US Open.
Hrát se budou zkrácené zápasy na dva vítězné sety do čtyř vítězných gamů bez výhod. Na klasických šest gamů, ale také bez výhod, se bude hrát jen finále.