Čtrnáct trofejí má, chybí jen dvě. Sinner se řítí za dokonalostí, rychleji než Djokovič

  13:08
V současném mužském tenise je k mání 16 nejprestižnějších ocenění. Čtyři grandslamy, devět podniků kategorie Masters, Turnaj mistrů, olympijské zlato a Davis Cup. Jannik Sinner už jich dokázal posbírat 14. V pouhých 24 letech. K absolutní dokonalosti mu chybí jen triumfovat na Roland Garros a pod pěti kruhy, což může stihnout už za dva roky.
Jannik Sinner se raduje z vítězného míče ve finále turnaje v Římě.
V aktuální sezoně svou působivou a rychle se rozrůstající kolekci rozšířil o čtyři turnaje Masters, které předtím ještě neopanoval. Jásal na betonu v Indian Wells, pak na antuce v Monte Carlu, Madridu a také doma v Římě, kde v nedělním finále zdolal Caspera Ruuda dvakrát 6:4.

Jako teprve druhý tenista v historii tak dosáhl na takzvaný Career Golden Masters, tedy zkompletování všech devíti pohárů z „tisícovek“, které jsou v tenisové hierarchii hned po grandslamech a hrají se od roku 1990. Před ním to dokázal pouze Novak Djokovič, jenž se ale načekal až do 31 let.

„Vítej v exkluzivním klubu,“ vzkázal Srb svému nástupci přes instagram. A musí opravdu smeknout, protože co jemu trvalo dlouhých jedenáct sezon, Sinner zvládl za 33 měsíců. Na druhou stranu Djokovič zase vyhrál všechny Masters minimálně dvakrát.

Sinner se všemi devíti trofejemi z Masters:

„Není lepší místo, kde bych tenhle úspěch mohl zkompletovat,“ radoval se Sinner před domácím publikem. „Jako pro Itala je pro mě tohle jedno z nejspeciálnějších míst, kde hrajeme. Že jsem tu dokázal během kariéry alespoň jednou vyhrát, pro mě znamená opravdu hodně.“

„Nikdy bych si nedokázal představit, že tu budu stát jako takový hráč, jakým jsem teď. Když jsem byl mladší, nikdy by mě nenapadlo, že se dostanu na takhle vysokou úroveň,“ přiznal během turnaje. V mládí totiž také skvěle lyžoval a mezi absolutní tenisovou špičku se vyšvihl až na přelomu sezon 2023 a 2024, kdy mu bylo 22 let.

„Co v této sezoně předvádíš, se dá těžko popsat slovy,“ smekl před ním po finále Ruud. Sinner zase poděkoval svému týmu, hlavně kondičnímu trenérovi a fyzioterapeutovi, že se díky nim drží ve formě.

Dlouho si ale cenný domácí triumf vychutnávat nebude. Už v neděli začíná Roland Garros, kde bude také jasným favoritem. Vždyť aktuálně vyhrál už 29 zápasů v řadě, naposledy neuspěl 19. února proti Jakubu Menšíkovi. Má tak za sebou ideální přípravu na to, aby v Paříži zaútočil na kariérní Grand Slam, tamní antukovou slavnost si ještě nepodmanil.

Při neúčasti hlavního rivala Carlose Alcaraze, kterého trápí zranění zápěstí, by bylo obrovským šokem, kdyby v neděli 7. června neslavil titul.

„Hlavní prioritou pro mě je, abych si v příštích dvou třech dnech co nejvíce odpočinul,“ nastínil nejbližší plány. „Taky chci být s rodinou, určitě moc nebudu trénovat. A asi od čtvrtka se budu zase chystat v Paříži.“

Sinner v římském finále porazil Ruuda a dorovnal další Djokovičův rekord

Za současného rozložení sil se zdá, že ho může zastavit snad jen vlastní tělo. Nikdo ze soupeřů se mu nedokáže vyrovnat, při zmíněné vítězné sérii ztratil dohromady jen tři sety.

Pokud by na Roland Garros skutečně uspěl, už mu bude scházet jen olympijské zlato. O hry v Paříži před dvěma lety přišel kvůli nemoci, ty příští v Los Angeles se sice uskuteční až v létě 2028, přesto už k nim Sinner brzy může obrátit pozornost.

V době jejich konání bude mít krátce před 27. narozeninami. A tak může znovu o pořádný kus překonat opět Djokoviče, který zmíněnou šestnáctku největších tenisových počinů završil zlatem z her v Paříži až ve věku 37 let. Nikdo jiný to ještě nedokázal.

Je tedy jasné, že Sinner se velmi důrazně hlásí o místo mezi nejlepšími tenisty všech dob. Z grandslamů má sice zatím „jen“ čtyři poháry, ale to ještě nepochybně vylepší. Vyčnívá totiž mimořádnou konzistentností.

Zajímavé je, že titulů z Masters vlastní deset, což znamená, že pouze jednu akci vyhrál dvakrát. Zkrátka umí ve všech podmínkách, na všech površích, ve všech částech sezony.

Na antuce až do letoška ovládl jediný turnaj, „dvěstěpadesátku“ v Chorvatsku v roce 2022, nicméně teď už se i oranžové kurty staly jeho revírem.

Štěpánek o Sinnerovi: Tenis snídá, obědvá i večeří. Jeho největší devízou je pokora

Touto všestranností připomíná Djokoviče v nejlepších letech, byť se sluší podotknout, že hlavně v uplynulých týdnech nečelí tak kvalitní konkurenci, jakou se dřív musel protloukat legendární Srb.

Ale to Sinnerovi jistě nevadí.

Mimochodem, Alcarazovi nyní k dosažení kompletního tenisového mistrovství chybí vyhrát taktéž olympijské zlato a pak Masters v Kanadě, Šanghaji a pařížské hale, Turnaj mistrů a Davis Cup.

Nad Sinnerem sice vede v počtu grandslamových titulů, má jich sedm, také se stal nejmladším v historii, komu se povedlo dostat na první místo světového žebříčku a vyhrát všechny grandslamy. I on může za dva roky v LA dobýt kompletní šestnáctku. Ale bude se muset činit mnohem více než jeho o dva roky starší italský rival.

