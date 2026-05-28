Zdálo se, že Sinner ve čtvrtek proti Juanu Manuelu Cerúndolovi míří za hladkým triumfem. Což se také před začátkem očekávalo, vždyť do utkání šel se sérií 30 výher v řadě.
Vedl 2:0 na sety a ve třetím 5:1. Chyběl mu tedy jediný game. Jenže těsně před cílovou čárou se nevídaně, senzačně a krutě zasekl. Z luxusního náskoku rázem byla porážka 6:3, 6:2, 5:7, 1:6 a 1:6.
Na tiskové konferenci odmítl, že příčinou jeho náhlého kolapsu bylo více než třicetistupňové vedro. „Bylo teplo, ale ne nějak šíleně. Dalo se v tom hrát v pohodě. Bylo to jen ve mně. Už po probuzení jsem se necítil moc dobře. Snažil jsem se držet výměny krátké, na začátku jsem trefoval míč velmi čistě. Ale pak jsem narazil do zdi.“
Nicméně je jasné, že vysoké, více než třicetistupňové teploty, které v Paříži opět panovaly, se na něm výrazně podepsaly. Problémy v nich totiž mívá opakovaně.
Když na něj ve čtvrtek sedla krize, nedokázal ubojovat ani ten jediný game, který mu chyběl. Přitom coby suverénní světová jednička čelil 56. tenistovi žebříčku...
Od stavu 5:1 ve třetím setu prohrál osmnáct míčů za sebou.
Sotva se držel na nohou, trápily ho silné křeče.
„Motala se mi hlava, měl jsem hodně málo energie,“ popsal po utkání.
Za stavu 5:4 a 0:40 si vyžádal ošetření mimo kurt, ale nic nepomáhalo. Ani během desetiminutové pauzy před třetím setem se nedal do kupy. V přestávkách mezi gamy se ochlazoval malým větráčkem, k hlavě si přikládal pytle s ledem.
Před pátým dějstvím mu jeho trenér Simone Vagnozzi ukazoval šest prstů na rukou, aby mu připomněl, kolik gamů potřebuje získat a ať se na nic jiného nesoustředí.
Sinner nechtěl zápas vzdát. Věřil, že slabost překoná a že se v páté sadě už bude cítit lépe. Připomínal si, že ve třetím kole letošního Australian Open, kde strádal podobně, se vzpamatoval. Ale v Melbourne mu pomohlo, že se kvůli vedru zatáhla střecha.
V Paříži musel dál hrát pod palčivými paprsky. A nevydržel. Téměř vyhraný zápas po třech a půl hodinách nakonec ztratil.
Při odchodu z kurtu zamával divákům, kteří jeho srdnatý, ale nakonec marný boj odměnili potleskem. Cerúndolo se ani moc neradoval. Věděl, že kdyby na Itala nesedla krize, dávno by prohrál.
„Měl jsem štěstí,“ uvědomoval si. „Nedokázal jsem vyhrát víc než tři gamy v setu. On si zasloužil postoupit. Nevím, co se pak stalo, ale je mi ho líto. Doufám, že bude v pořádku.“
Ale zároveň se sluší uznat, že Argentinec si ve druhé polovině utkání počínal skvěle. Hrál chytře, vracel co nejvíce míčů, klidně na druhou stranu kurtu vyslal vysoký lob – Sinner měl totiž problémy zasmečovat i z vyložených pozic.
Cerúndolo také často hru zkracoval. Prostě skvěle využil šanci, která se mu naskytla.
Sinnerovi nepomohlo ani to, že ho pořadatelé nasadili na kurt Philippea Chatriera hned jako první zápas čtvrtečního programu se začátkem ve 12:00. Chtěli ho uchránit před vedrem, které se v průběhu dne stupňuje. Mimochodem, zápas dvouhry mužů otevíral centrální dvorec Roland Garros poprvé po třech letech.
Italův rychlý konec znamená, že světová jednička prohrála v prvních dvou kolech pařížského grandslamu poprvé od roku 2000.
„Nikdo není robot,“ říkal. Ale zrovna on svými výkony v uplynulých měsících neomylný stroj připomínal. Do Paříže přijel jako superfavorit, nicméně se s ní loučí nečekaně brzy.
„Kvůli tomu, v jaké jsem byl před turnajem pozici, je to těžké přijmout,“ přiznal Sinner. „Teď mám hodně času se zotavit, i mentálně. Nejspíš nebudu hrát žádné turnaje na trávě, jen Wimbledon.“
Mezitím bude na Roland Garros probíhat velký boj.
Už teď je jasné, že poprvé po devíti grandslamech získá jeden z nejprestižnějších tenisových titulů někdo jiný než Sinner a Carlos Alcaraz. Španěl kvůli zranění zápěstí v Paříži nestartuje, při jeho absenci byl Ital hlavním kandidátem na zisk trofeje a zkompletování kariérního Grand Slamu.
Místo toho napíše letošní Roland Garros jiný příběh. Ukořistí svůj 25. grandslamový titul Novak Djokovič? Bude se premiérově radovat Alexander Zverev? Překvapí někdo jiný?
Každopádně je jasné, že začíná zcela nový, mnohem zajímavější turnaj.