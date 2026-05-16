Sinner zvládl v Římě i semifinále, je krok od zisku posledního titulu z Masters

Autor: ,
  17:04
Jannik Sinner porazil v dohrávce římského semifinále Daniila Medveděva 6:2, 5:7, 6:4 a prodloužil rekordní vítěznou sérii na turnajích Masters na 33 zápasů. Od premiérového triumfu na domácí akci, která mu jako jediná z devítky podniků elitní kategorie chybí ve sbírce, ho dělí poslední krok.

Jannik Sinner slaví na turnaji v Římě postup do finále. | foto: AP

Ve finále už na něho od pátku čeká Nor Casper Ruud.

Čtyřiadvacetiletý Sinner v pátek získal hladce první set, ve druhém se ale začal fyzicky trápit a po velkém boji nakonec sadu ztratil. Ve třetí sadě se po brejku ve třetím gamu ujal navzdory zdravotní indispozici vedení, duel pak byl za stavu 4:2 přerušen kvůli průtrži mračen.

V sobotní dohrávce už světová jednička další drama nepřipustila. První dva mečboly na returnu ještě Ital neproměnil, při svém podání už do třetice uspěl.

V nedělním finále se Sinner může stát prvním Italem po padesáti letech, který domácí turnaj ve Foro Italico vyhraje. Naposledy tu uspěl Adriano Panatta v roce 1976. Navíc by se vyrovnal Novaku Djokovičovi, který je zatím jediným tenistou, který vyhrál všech devět turnajů Masters.

S někdejší světovou dvojkou Ruudem se Sinner utká popáté v kariéře. S norským tenistou, který se aktuálně v žebříčku propadl na 25. místo, ještě nikdy neprohrál a neztratil s ním ani set. V posledním vzájemném duelu vloni právě na římské antuce ho deklasoval 6:0, 6:1.

Turnaj v Římě

antuka

Muži (dotace 8 235 540 eur):
Dvouhra - semifinále:
Sinner (1-It.) - Medveděv (7-Rus.) 6:2, 5:7, 6:4

