Sinner zvládl v Římě i semifinále, je krok od zisku posledního titulu z Masters

Ve finále už na něho od pátku čeká Nor Casper Ruud.
Čtyřiadvacetiletý Sinner v pátek získal hladce první set, ve druhém se ale začal fyzicky trápit a po velkém boji nakonec sadu ztratil. Ve třetí sadě se po brejku ve třetím gamu ujal navzdory zdravotní indispozici vedení, duel pak byl za stavu 4:2 přerušen kvůli průtrži mračen.
V sobotní dohrávce už světová jednička další drama nepřipustila. První dva mečboly na returnu ještě Ital neproměnil, při svém podání už do třetice uspěl.
V nedělním finále se Sinner může stát prvním Italem po padesáti letech, který domácí turnaj ve Foro Italico vyhraje. Naposledy tu uspěl Adriano Panatta v roce 1976. Navíc by se vyrovnal Novaku Djokovičovi, který je zatím jediným tenistou, který vyhrál všech devět turnajů Masters.
S někdejší světovou dvojkou Ruudem se Sinner utká popáté v kariéře. S norským tenistou, který se aktuálně v žebříčku propadl na 25. místo, ještě nikdy neprohrál a neztratil s ním ani set. V posledním vzájemném duelu vloni právě na římské antuce ho deklasoval 6:0, 6:1.
